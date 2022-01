Earthtalk Q&A: ¿Los Ricos Generan Más Contaminación?

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk



En una palabra, sí. El 10 por ciento más rico de la humanidad fue responsable del 52 por ciento de las emisiones globales entre 1990 y 2015, según un informe de Oxfam de 2020. Solo el uno por ciento más rico produjo el 15 por ciento de las emisiones globales durante ese tiempo, más del doble que la mitad más pobre de la humanidad. Este fenómeno se llama desigualdad de emisiones: Las naciones y las personas más ricas emiten cantidades excesivamente grandes de gases de efecto invernadero, mientras que las naciones y las personas más pobres sufren la mayor parte de las consecuencias.

El resultado es que la contaminación está dañando a los menos responsables – y menos equipados para combatir sus efectos – más severamente que a los más culpables. En los Estados Unidos, esto es en parte el resultado del racismo sistémico. Las fábricas y plantas de energía que emiten contaminación tóxica se han construido de manera abrumadora cerca de comunidades no blancas y pobres, que a menudo carecen de los recursos adecuados para resistir a las poderosas empresas de combustibles fósiles. El ejemplo más famoso de este desequilibrio de poder es “Cancer Alley”, una región de Louisiana donde los residentes predominantemente negros enfrentan una de las peores calidades de aire de la nación y, como consecuencia, sufren de problemas de salud crónicos.

Los datos de ingresos globales siguen de cerca los datos de emisiones: El informe de 2022 del World Inequality Lab encontró que el 10 por ciento más rico gana el 52 por ciento de todos los ingresos, mientras que la mitad más pobre de toda la gente gana solo el 8,5 por ciento. ¿Por qué la riqueza se correlaciona tanto con las emisiones? A nivel individual, las personas con más riqueza tienen más probabilidades de poseer automóviles, viajar en avión y poseer grandes casas que consumen mucha energía.

Las personas ricas también tienen más probabilidades de invertir en la bolsa, una fuente de emisiones significativa pero más difícil de medir: Al dar dinero a una empresa, los inversores dan luz verde tácita a las prácticas comerciales de la empresa. Y debido a que esos inversores esperan un rendimiento positivo de su inversión, las empresas rentables tienden a evitar riesgos potenciales como reorganizar su cadena de suministro para que sea más favorable al medio ambiente, ya que podría no haber una recompensa financiera inmediata por hacerlo.

Aunque las corporaciones parecen enormes e imposibles de cambiar, las personas aún tienen el poder de influir en ellas. Si inviertes en la bolsa, puedes asegurarte de que las empresas en las que inviertes dinero no contribuyan a la industria petrolera o la deforestación, y puedes considerar retirar tus inversiones de las que sí lo hacen. El sitio web Good with Money es un lugar útil para comenzar.

Aún así, la culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero recae directamente sobre los hombros de las corporaciones y los gobiernos, no de los individuos. Si bien muchas empresas han tomado medidas modestas para reducir la contaminación, las emisiones en general siguen aumentando y probablemente se mantendrán así hasta que los gobiernos de los principales contaminadores como los EE. UU., China y la Unión Europea obliguen a las empresas a dejar de usar combustibles fósiles. Hasta entonces, la brecha de riqueza seguirá creciendo y la desigualdad de emisiones crecerá con ella.

CONTACTOS: Carbon emissions of richest 1 percent more than double the emissions of the poorest half of humanity, oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity; World Inequality Report 2022, wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf; Welcome to Cancer Alley, Where Toxic Air Is About to Get Worse, propublica.org/article/welcome-to-cancer-alley-where-toxic-air-is-about-to-get-worse; Good With Money, good-with-money.com.

EarthTalk® es producido por Roddy Scheer & Doug Moss para la organización sin fines de lucro 501 (c) 3 EarthTalk. Vea más en https://emagazine.com. Para donar, visite https // earthtalk.org. Envíe sus preguntas a: question@earthtalk.org.