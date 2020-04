Chernobyl, de la catástrofe a la espeluznante gira

Featured Chernobyl, from catastrophe to eerie tour Chernobyl – Visitors are given just five minutes to explore Chernobyl’s control room four, frozen in time since 26 April 1986 when a series of errors triggered the worst...

Travel Los efectos del coronavirus se empiezan a sentir en Roma Roma, Italia – Roma se había mantenido hasta ahora relativamente ajena a la alarma social generada en el norte de Italia por causa del coronavirus, pero la ciudad eterna...

Featured The effects of coronavirus begin to be felt in Rome Rome, Italy – Rome had so far remained relatively oblivious to the social alarm generated in northern Italy because of the coronavirus, but recently the ‘eternal city’ has begun...