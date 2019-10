ALABADO SEA EL ROCK: PEPE NUFRIO Y “JESUS CHRIST SUPERSTAR”

Arturo Hilario

El Observador

Pepe Nufrio es un artista español que actualmente trabaja en la gira nacional de “Jesus Christ Superstar”. El español se involucró originalmente en una carrera de negocios y uno de sus únicos encuentros con las artes fue una banda de rock que comenzó cuando era un adolescente para alejarse del trabajo escolar.

Pero ahora, sin embargo, es parte de una obra musical importante que toma un álbum conceptual de 1970 y agrega un nuevo estilo, coreografía y vanguardia; contando una de las historias más famosas de todos los tiempos humanos, la de Jesucristo.

Recientemente, Nufrio habló sobre sus inicios en las artes, cómo sus padres lo llevaron a una producción teatral especial que afectó el curso de su vida y, sobre todo, cómo es ser parte de “Jesus Christ Superstar”.

Bueno pues para empezar quería saber un poco sobre ti que estudiaste, como se te creo el interés en el teatro. ¿Era algo que te gusta hacer para divertirte o también para una carrera?

Soy originariamente de Madrid de España. Y bueno en España la gente es bastante más antigua, digamos más conservadora. Entonces lo que hacía el padre, lo hacía el hijo. Y mi padre es empresario al igual que mi madre, y mis padres querían que yo fuese empresario. De hecho, yo fui a la universidad a una universidad en Madrid para estudiar Economía y Derecho y estudié dos años de eso.

Y después de dos años mientras tanto estaba cantando con un profesor y ese profesor una vez me dijo que me aprende una canción de una canción de musical que era el fantasma de la ópera. Y me aprendí, la canté y como que me picó el gusanillo. Y dije oye esto me encanta. Y fue ese momento me dije esto tengo que hacerlo sí o sí. Bueno después de dos años en Economía y Derecho decidí dejarlo y mudarme a Nueva York a donde estudié la escuela AMDA, y eso es The American Musical and Dramatic Academy. Y allí estudié dos años y después me gradué y empecé a trabajar en Nueva York.

Y eso es un poco por dónde empezó la cosa. Y antes [de eso] yo empecé con el tema del canto porque yo tenía una banda yo cuando era joven tenía una banda de rock con mis amigos de la escuela. Porque no queríamos estudiar, éramos todos bastante vagos, y dijimos cómo podemos hacerla para no estudiar y pasarla bien. Así que decidimos en una banda de rock. Teníamos 15 años y me decían “¿Oye quien va a cantar?”, y dije, “pues mira canta yo, no pasa nada porque yo no tengo vergüenza. Y ahí empezó. Ahí empezó el gusanillo por la música. Sin embargo, en España no hay teatro musical, entonces no tenía ni idea y de hecho la primera obra que yo vi a los 16 años creo que tenía 10 o 15 años, fue ninguna otra que Jesucristo Superstar que estaba en Madrid entonces.

Mis padres dijeron, “Mira, vamos a ir a ver un musical a Madrid.” Y era “Jesus Christ Superstar”. Esa era mi primera obra y ahora diez años después fíjate estoy haciendo esta obra en un tour magnífico por Estados Unidos.

Y como se siente tener una historia así con que fue tu primera obra y ahora estás trabajando en ella.

Pues es lo que siento es pura gratitud. Jesucristo Superstar es una gran obra, pero sin embargo aún habido muchas producciones hasta el momento, y yo creo que ninguna es tan impresionante como es ésta.

Siempre ha habido muchas producciones y cada una tenía su punto de vista. Algunas pues tenían la ropa con los apóstoles, el escenario era igualito a cuando era entonces. Sin embargo, en nuestra es un concepto nuevo desarrollado por nuestro director Timothy Sheader, y este hombre le ha dado una vuelta y es como un concierto de rock. Nuestra obra está más bien basada en el álbum conceptual que salió en su día, que es el álbum que salió antes de que saliera este musical, porque no iba hacer musical, iba hacer un álbum. Entonces esta obra predomina la música. Y por tanto el baile es algo muy diferente es como una fiesta.

Es una obra tan increíble que no podía haber pedido ninguna mejor, que ninguna otra producción. Entonces de haber sido la primera obra que vi y ahora estar haciendo esta producción que es sin duda, desde mi punto de vista la mejor producción de Jesucristo Superstar que se ha hecho. Es lo que siento es pura gratitud y es una responsabilidad enorme.

Y ahora quería saber en tus palabras, ¿que son los temas de esta obra, la historia?

Pues mira esta obra Jesucristo Superstar cuenta la vida de Jesucristo en sus últimas semanas de vida. Y narra los hechos de lo que pasó en las últimas semanas desde el punto de vista de Judas.

Y esta obra antes de que fuese una obra de arte musical, como ya te he contado, fue en su día un álbum, un concept álbum que sacaron y este álbum cuando salió en su día, estuvo en el número uno del Billboard. Para que veas la música lo increíble que fue. Entonces cuenta historia de Jesucristo en sus últimas semanas, pero se cuenta con canción y la canción es música rock súper emblemática que tiene canciones como “Gethsemane”, “I Don’t Know How to Love Him”, y “Heaven on Their Minds”.

¿Ahora tus roles en la producción son de ser parte del ensemble y también ser understudy de Jesus sí?

Jesús y de Judas, y Peter también.

¿Y cómo es esa preparación y cómo se ve el día de día tomando parte de todos esos roles?

Mi primera labor es la del ensemble. Lo primero que hice fui a trabajar el ensemble ya era las canciones, aprendérmelas bien, como hacer la coreografía bien y poder contar la historia desde el punto de vista del ensemble. Una vez más hay otras musicales en los que el elenco no hace demasiado. Ala mejor el elenco lo que hace es algunas canciones y demás, pero no mucho. Pero en este musical el ensemble cuenta su propia historia. Porque Jesús tuvo sus seguidores, y sus seguidores son el ensemble y esto cuenta muy bien.

Este elenco lo cuenta muy bien porque es movida, y se cuenta ya bien con la canción y con el baile. Entonces lo primero que tuve que hacer era hacer el ensemble lo mejor posible porque para eso me contrataron. Y lo numero segundo es por mi cuenta sin ningún tipo de ensayos, yo estaba aprendiéndome yo solo las partes de Jesús y de Judas y de Peter y mientras tanto observándoles.

Entonces de los ensayos mientras me enseñaban en la parte del elenco, yo tenía mis ojos en el coreógrafo que no estaba ensenando a bailar y en Peter y Judas qué estaban hablando con el director y estaban haciendo lo suyo. Es decir, mientras descontaban notas de mi track, también tomaba nota de qué estaba haciendo por ahí en la esquina Jesús y Judas y Peter. Así qué muchísimo trabajo.

Entonces Pepe, ¿de esta obra tienes una canción, o una escena que es tu favorita de participar o de ver como miembro de la audiencia?

Sí mi parte favorita es la última cena, ‘the last supper’. Y es increíble porque Judas y Jesús, este es el punto de vista de Judas, y Judas siempre se ha visto como el malo de la película digamos en cierto modo. Pero Judas sin embargo era el mejor amigo de Jesús, estos dos se querían, [Judas] era su mano derecha.

Sin embargo, llegó un momento en el que Judas no veía lo mismo que veía Jesús. Entonces Judas desde el principio de la obra, lo que está intentando es decir a Jesús, “Por aquí no vamos bien, tienes que parar.” Y eso es lo que hace que Judas venda a Jesús. Y esta last supper pasa justo antes que la canción de “Gethsemane” que es cuando Jesús dice, “Venga vale pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer la crucifixión, seamos parte de la historia.”.

Y en esta parte Judas y Jesús tienen un argumento que es increíble, porque es la primera vez que Judas le dice a Jesús lo que piensa, y es un argumento brutal y la música es excelente en este momento. Y la emociones, es superlativa. Es lo mejor de la música para mí.

Muchas gracias, Pepe. ¿Finalmente, de qué manera recomendarías a la gente ver a estar producción de “Jesus Christ Superstar”?

Pues yo creo que este musical no es un musical para un grupo. Estamos contando la historia más famosa de todos los tiempos. Es decir, no ha habido otra historia que haya durado más de dos mil años. Es la historia de Jesucristo, y estamos contando la historia de Jesucristo que, aunque no sea religioso uno puede venir a verla porque va sobre hermandad, va sobre amistad, va sobre una unión, va sobre sacrificio.

Entonces yo creo que es una obra que representa y que habla a toda la gente independientemente de su religión. No solamente eso, sino que es la historia de Jesucristo contada desde un punto de vista tan fresco tan refrescante, que nuestro enfoque es la música y el álbum [original]. Es increíble. Se basa en la música, es lo que hace a este musical tan increíble. La música, la actuación, el baile, es súper fresco, es súper entretenido y contamos una historia que es la Pasión de Cristo y lo que él tuvo que hacer por todos nosotros. Entonces yo creo que es ultra motivadora para todo el mundo y te lo pasas bien en el teatro.

“Jesus Christ Superstar” estara en el San Jose Center for the Performing Arts desde October 22–27, 2019. Boletos a la venta en www.broadwaysanjose.com.