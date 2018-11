Elecciones a mitad de legislatura destacan el poder del voto latino

Featured Midterms Spotlight Rising Latino Power Roberto Lovato Ethnic Media Services The full tally of the Latino vote on the mid-term election is not in yet, but the available information makes one thing clear: Latino...

Featured Las elecciones de EEUU mantienen la polarización política y cambian panorama Walter R. Mebane, Jr Especial para EFE Los resultados de las elecciones celebradas esta semana en Estados Unidos cambiarán drásticamente el funcionamiento del Gobierno de ese país, aunque es...

National Polling Shows Health-Care Protections a Hot-Button Election Issue Mary Kuhlman Public News Service COLUMBUS, Ohio — Health care appears to be a hot-button issue for voters in Ohio and across the nation. According to polling from the...