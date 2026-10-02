Horóscopo de Octubre

Aries

Durante esta época de planetas retrógrados, no se observan problemas o situaciones delicadas para ti. Será un lapso en el que muchas personas acudirán a tu persona, para pedirte ayuda, guía y empatía. Lograrás cosechar un buen karma ayudando a los demás. Para la buena suerte, ofrenda tres veladoras a San Expedito.

Números de la suerte: 6-11-14-21-50-54

Tauro

Tu planeta regente Venus, estará retrógrado hasta el día 14 de noviembre. Trata de actuar con cautela, no tomes decisiones importantes, y sobre todo evita entrar en discusiones. Este periodo complicado utilízalo para ponerte en forma, perder o ganar el peso que necesitas; lucir radiante y para llenarte de buena energía. Para la protección ofrenda velas al Arcángel San Rafael.

Números de la suerte: 10-26-35-40-60-61

Géminis

Mercurio retrógrado otra vez, la cuestión es que otros cinco planetas están retrógrados al mismo tiempo. Ten cuidado con accidentes vehiculares, accidentes domésticos, rencillas y discusiones. Si algo no resulta como tú esperas, es porque algo mejor se presentará ya que acabe la retrogradación. No es tiempo para cambios ni para decisiones definitivas. Reza todas las noches una oración a Jesucristo.

Números de la suerte: 22-34-39-49-50-55

Cáncer

Puede ocurrir que durante las próximas seis semanas, te sientas más emocional y melancólico. No te sorprendas pues es normal que eso suceda cuando hay planetas retrógrados. Dedica este tiempo a liberarte de cargas del pasado, perdona y perdónate a ti mismo si necesitas hacerlo. Para protección, buena salud y paz, se recomienda que asistas a un servicio religioso. Después de hacerlo te sentirás mejor.

Números de la suerte: 4-22-43-49-53-59

Leo

Tienes que armarte de mucha paciencia durante este mes, ocurrirán retrasos, contratiempos, y gastos imprevistos. Ya sabes, estamos bajo la influencia de planetas retrógrados. Conserva la calma y no te llenes de estrés, la mala racha llegará a su fin el próximo mes. Para abrir los caminos de la suerte, ofrenda veladoras al Santo Niño de Atocha.

Números de la suerte: 17-26-27-28-32-38

Virgo

Guarda la calma y conserva tu paz interior. Atravesamos por una época de retrogradación de planetas, incluyendo a Mercurio tu planeta regente. Esto no significa mala suerte para ti, más bien es un llamado de atención para que seas más cuidadoso de lo normal, especialmente entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre. La calma retornará después de esa fecha. Ofrenda velas a la Virgen de la Merced, su misericordia hará milagros en tu vida.

Números de la suerte: 8-12-15-24-57-65

Libra

Durante todo el mes de octubre y la mitad de noviembre, habrá una alineación de planetas retrógrados. Ya sabes que se debe de andar con mucha precaución. No desesperes si planes y proyectos sufren algún tipo de retraso. La normalidad llegará por fin alrededor del 15 o 16 de noviembre. Para serenar tu alma, reza oraciones a la Virgen María Auxiliadora. Ella te concederá un deseo. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 9-18-27-36-45-54

Escorpión

El planeta Venus estará retrógrado en tu signo del día 2 de octubre hasta el día 26. Durante esos 24 días se recomienda que seas muy cuidadoso en tus desplazamientos, vigila tu salud al máximo, y evita comidas o bebidas que no te caen bien. No será un buen momento para tratamientos dentales o estéticos. Para la buena suerte y la protección, hazte un enjuague con agua de lavanda y otro con agua de romero.

Números de la suerte: 18-23-34-40-44-51

Sagitario

Este mes será bastante intenso y requerirá de toda tu paciencia y de tu paz interior. No permitas que situaciones adversas te roben el entusiasmo y el buen humor. Podrás brindar tu ayuda y consejos a personas que lo necesitarán. Habrá sorpresas en el amor. Para protegerte de energías negativas y de malas voluntades, porta contigo un escapulario o la medalla de San Benito.

Números de la suerte: 5-10-20-25-30-62

Capricornio

Durante el periodo entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre, es probable que experimentes altibajos en la salud o falta de energía, no te alarmes; esto se debe a la retrogradación de planetas que ocurrirá en este lapso. A partir del día 16 de noviembre, lograrás liberarte de malas energías y de pesares del ayer. Un baño o enjuague con agua de manzanilla limpiará tu aura y te llenará de buena vibra.

Números de la suerte: 14-19-21-29-31-39

Acuario

Durante este mes de octubre experimentarás episodios paranormales, es probable que tengas sueños premonitorios y también que tus corazonadas se vuelvan una realidad latente. Tu ángel guardián se comunicará contigo constantemente. Préstale atención a los mensajes que él te envía. Hay planetas retrógrados todo este mes y durante las primeras dos semanas de noviembre. Ten precaución y sé cauteloso, cortés y solidario.

Números de la suerte: 10-12-14-22-32-42

Piscis

En el lapso de este mes está ocurriendo una retrogradación de planetas, incluyendo a Venus, Mercurio y a tu planeta, Neptuno. Toma las cosas con mucha calma, no te alteres por cualquier tontería, evita accidentes y no discutas sobre temas delicados. Este periodo complicado finalizará el 16 de noviembre. Para la buena fortuna y la protección, hazte un enjuague con el agua de tres cocos, le añades una copa de agua bendita y un poquito de ron.

Números de la suerte: 1-4-9-26-31-59