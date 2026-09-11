Mientras California debatía compartir datos sobre conductores, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó 17 millones de registros por orden judicial

Wendy Fry and Khari Johnson

CalMatters

A principios de este verano, los legisladores de California se enfrentaron a una pregunta difícil : ¿Podría el estado compartir de forma segura los datos de las licencias de conducir con un grupo nacional, como exigía el gobierno federal, sin exponer a más de un millón de personas a las agencias de inmigración y de aplicación de la ley?

En última instancia, ante el temor de que los documentos de identidad estatales no fueran aceptados en aeropuertos y edificios federales, votaron a favor de permitir que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) compartiera los datos de los conductores.

Lo que no sabían era que la administración Trump ya estaba exigiendo acceso a información sobre millones de conductores a la organización nacional sin fines de lucro y planeaba utilizar los datos obtenidos para el control de la inmigración.

Este verano, las agencias federales solicitaron, y posteriormente citaron judicialmente , datos masivos de conductores comerciales a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que actúa como centro de intercambio de información de los departamentos estatales de vehículos motorizados de todo el país. Se trata de la misma organización a la que California planea confiar todos sus registros de conductores para el próximo año.

Esas exigencias se hicieron públicas el mes pasado a través de una demanda en la que 22 fiscales generales estatales, incluido California, demandaron para impedir que el gobierno federal ejecutara una citación judicial que solicitaba los registros de conductores.

Ahora, los opositores al intercambio de datos de conductores en California dicen: «Ya lo advertimos», y piden al estado que reconsidere sus planes. En juego están cuestiones muy debatidas sobre cuánta privacidad, protección y utilidad puede ofrecer el estado a sus casi 30 millones de titulares de licencias de conducir.

“El comportamiento de AAMVA con respecto a estas licencias de conducir comerciales le da a California razones de peso para no confiar en que AAMVA salvaguarde la cantidad mucho mayor de registros de licencias de conducir no comerciales que el DMV planea subir a AAMVA el próximo año”, dijo Ed Hasbrouck, del grupo de libertades civiles The Identity Project.

Hasbrouck y otros defensores de la privacidad y de los inmigrantes se quejan de que la AAMVA tardó semanas en notificar a California y a otros miembros sobre las exigencias federales y que inicialmente accedió a compartir la información de forma masiva.

La portavoz de AAMVA, Claire Jeffrey, declinó responder a las preguntas sobre las exigencias federales, pero declaró que “AAMVA está trabajando para superar las difíciles circunstancias de la solicitud de datos y el litigio en curso” y que AAMVA “mantiene su compromiso de colaborar con todas las partes interesadas para abordar las preocupaciones contrapuestas en este asunto”.

La oficina del gobernador Gavin Newsom, quien respaldó el intercambio de datos, considera exageradas las preocupaciones sobre las exigencias, tal como lo hizo este verano después de que los críticos advirtieran que cualquier dato de California compartido con AAMVA corría el riesgo de ser objeto de una citación judicial federal.

Utilizar las licencias estatales para una ofensiva federal

Las exigencias de la administración Trump en materia de datos de licencias parecen formar parte de una represión más amplia y creciente contra los camioneros que no son ciudadanos estadounidenses.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) comenzó en mayo de 2025 a aplicar rigurosamente los estándares de dominio del inglés. Además, en febrero de 2026, la agencia finalizó una nueva norma que impediría que los inmigrantes con permisos de trabajo, como los solicitantes de asilo, los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) o los beneficiarios de DACA, que se encuentren legalmente en Estados Unidos, pudieran obtener licencias de conducir comerciales.

Según consta en los registros judiciales y una citación judicial del 11 de agosto enviada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la AAMVA, el gobierno federal solicitó a la organización datos sobre 17 millones de personas con licencia de conducir comercial. La citación indicaba que su propósito era la “aplicación de la ley de inmigración civil”. El gobierno federal solicitó el nombre, la fecha de nacimiento, el estado de residencia, el número de licencia y el número de Seguro Social de cada conductor registrado en la base de datos de licencias comerciales de la AAMVA durante los últimos cinco años.

La demanda también solicitaba al grupo sin fines de lucro que no hablara sobre la citación judicial “por un período de tiempo indefinido”, argumentando que hacerlo “obstaculizaría la investigación y, por lo tanto, interferiría con la aplicación de la ley federal”.

Los registros judiciales detallan aún más una solicitud federal a la AAMVA, realizada el 25 de junio, para obtener datos sobre licencias de conducir comerciales. Ante las “obligaciones legales contrapuestas” entre los gobiernos estatal y federal, la AAMVA inicialmente accedió a entregar dicha información, por lo que los funcionarios estatales amenazaron con emprender acciones legales. Argumentaron que la entrega de los datos violaría los acuerdos alcanzados con los departamentos de vehículos motorizados estatales, así como las leyes de privacidad estatales y federales.

California lleva tiempo compartiendo datos de licencias comerciales con la AAMVA. Según el plan financiado por los legisladores en junio, el DMV prevé comenzar a cargar datos de todos los titulares de licencias no comerciales de California, incluidos más de un millón de inmigrantes que obtuvieron licencias en virtud de una ley estatal de 2013 que permite a las personas indocumentadas obtener licencias de conducir. La decisión de financiar el proyecto se produjo después de que funcionarios del DMV y de la oficina del gobernador argumentaran que no compartir los datos de las licencias podría hacer que California incumpliera la Ley REAL ID de 2005 y que las identificaciones emitidas por el DMV estatal podrían quedar invalidadas en aeropuertos y edificios federales.

Según una declaración jurada de Kristin Triepke, jefa de la división de Política de Licencias del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), el DMV se enteró de la solicitud del gobierno federal a la AAMVA de datos de licencias comerciales el 23 de julio, cuando el director ejecutivo de la asociación envió un correo electrónico a su junta directiva. Esto ocurrió 10 días después de que Newsom firmara el proyecto de ley que permitía el intercambio de datos. La AAMVA firmó un acuerdo con el DMV de California el año pasado comprometiéndose a que la entidad no compartiría datos de conductores comerciales sin autorización por escrito.

En la declaración, Triepke advirtió que compartir los datos de los conductores con las autoridades federales podría resultar en que más personas que no son ciudadanos estadounidenses opten por conducir sin licencia, lo que podría “suponer graves riesgos para la seguridad pública”.

En un intento por apaciguar a California y a sus demás miembros, la AAMVA planeaba permitir que los departamentos de vehículos motorizados estatales decidieran si compartir o no los datos de las licencias de conducir comerciales de forma masiva con el gobierno federal, según consta en un documento presentado por la AAMVA ante el tribunal . Esto provocó que la administración Trump amenazara con que el Departamento de Transporte de EE. UU. cancelaría las subvenciones y rescindiría los contratos con la organización, y que el Departamento de Seguridad Nacional enviara una citación judicial a la AAMVA, dado que el gobierno federal argumentaba que tenía derecho a obtener datos sobre todas las personas con licencias de conducir comerciales.

El 21 de agosto, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia bloqueó temporalmente que AAMVA cumpliera con la solicitud de datos, calificándola de “ilegal”.

El juez Anthony Trenga tiene previsto escuchar los argumentos el 10 de septiembre sobre si emitir una orden judicial preliminar que impida a AAMVA divulgar los datos.

La batalla legal en torno a los datos de las licencias podría tener importantes implicaciones sobre si los estados pueden salvaguardar los datos de los conductores.

La oficina de Newsom no está de acuerdo.

¿Están los californianos en riesgo?

Esta primavera, el equipo de comunicaciones del gobernador acusó a los periodistas de CalMatters de “generar miedo y pánico con mentiras” por informar sobre las preocupaciones respecto al intercambio de datos de licencias , incluyendo la posibilidad de que el gobierno federal solicitara dichos datos mediante una orden judicial. Al ser consultado sobre la orden judicial federal, posteriormente descubierta, para obtener datos de licencias compartidas, un portavoz enfatizó las diferencias entre la información de conductores comerciales que la administración Trump solicitó recientemente y el conjunto más amplio de datos de conductores que los legisladores acordaron compartir con la AAMVA. Ambos conjuntos de información son mantenidos por la AAMVA.

“(Son) sistemas separados regidos por normas, propósitos y autoridades legales diferentes”, dijo Diana Crofts-Pelayo, portavoz de Newsom. “La demanda del gobierno federal en este caso se refiere al acceso masivo a los datos [de licencias comerciales], no a las búsquedas individuales que los funcionarios federales ya realizan, y California no ha proporcionado los datos masivos solicitados”.

Crofts-Pelayo señaló que, para obtener una licencia, los conductores comerciales ya envían sus números de Seguro Social para su verificación a través de bases de datos federales. Un argumento clave en contra de que California comparta los datos de licencias de conductores no comerciales es que los números de Seguro Social faltantes o provisionales podrían ser utilizados por las autoridades federales para identificar a los conductores con fines de control migratorio.

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes y de la privacidad siguen viendo riesgos para los conductores de California derivados del intercambio de datos previsto por el estado.

Saira Hussain, abogada sénior de la organización sin ánimo de lucro Electronic Frontier Foundation, dedicada a la privacidad digital, afirmó que la citación judicial valida los temores previos sobre el intercambio de datos y que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) debería posponer sus planes de proporcionar dicha información.

“La respuesta de AAMVA fue totalmente insuficiente, ya que tardaron un mes entero en informar a los estados sobre la demanda e incluso consideraron la posibilidad de acceder a ella”, dijo.

Crofts-Pelayo no respondió a la pregunta de si el estado retrasará el intercambio de datos de conductores no comerciales con la AAMVA en espera del resultado de este caso.

El DMV declaró que no puede pronunciarse sobre los méritos legales de la citación del DHS, pero que el departamento “se toma muy en serio su responsabilidad de proteger la información personal de los californianos…”.

“California se ha opuesto a la divulgación de información masiva sobre conductores comerciales”, dijo Eva Spiegal, subdirectora de asuntos públicos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que prefirió no revelar su nombre, envió un correo electrónico a CalMatters en el que afirmaba: «Es sumamente peligroso que los inmigrantes indocumentados, que a menudo desconocen nuestras leyes de tránsito e incluso el inglés, conduzcan vehículos en las carreteras estadounidenses. Confiamos en ganar este importante caso en los tribunales».

Los defensores afirman que las exigencias federales de datos son precisamente lo que habían advertido antes de la votación de la Legislatura en junio para financiar el intercambio de información sobre licencias.

“Nos disgusta tener que decir: ‘Ya se lo advertimos’”, dijo Hasbrouck, defensor de las libertades civiles. “Pero en este caso, sí se lo advertimos”.