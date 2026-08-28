Cómo Dolly Parton, la “Barbie del campo”, convirtió el artificio consciente en un arte auténtico

Mientras echaba un vistazo a los homenajes a Dolly Parton de esta semana, del Grand Ole Opry, del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de influencers queer y otros, me pregunté: ¿ese es su nombre real?

Sí. La “Reina del Country”, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años, nació como Dolly Rebecca Parton. Mi sorpresa ante la autenticidad de su nombre dice mucho de la contradicción que encierra la figura de Dolly.

Dolly, quien en ocasiones fue objeto de burlas y sátira, solía ser asociada en entrevistas, parodias e incluso en su propia imagen de marca, con su aparente “falsedad”.

Su aspecto físico, los senos, el rostro, el cabello, era obviamente artificial. Y, con frecuencia, estos elementos sintéticos añadidos a su cuerpo se traducían en la suposición de que ella misma era, si no falsa, al menos un tanto superficial. El primer éxito de Dolly en las listas de música country fue “Dumb Blonde” en 1967.

¡Pero qué nombre! No es un diminutivo de un nombre serio, ni un nombre artístico, sino un nombre real que nos lleva directamente a su imagen de celebridad: bien vestida, maquillada, un objeto con el que jugó la industria del entretenimiento.

Pero el hecho de que ese sea su verdadero nombre nos lleva a la destreza escénica con la que la propia Dolly sabía jugar. Su cabello rubio se convirtió en una marca distintiva, al igual que su orgullo y su irreverencia irónica hacia su imagen “plástica”.

Jugando con las contradicciones

El mismo año en que “Dumb Blonde” entró en las listas, lanzó su primer LP: Hello, I’m Dolly. Esta inserción, posiblemente consciente, del sujeto (I am) en un título musical familiar de la década de 1960 (Hello Dolly) podría indicarnos un posicionamiento temprano de sí misma como una “Dolly”.

En un género donde la (aparente) sinceridad es primordial —la canción country que encabezó las listas en su año de debut fue la convencionalmente sentimental “All the Time”, de Charles Greene, Dolly hizo del artificio su sello distintivo.

Una vez más, nos encontramos con una contradicción. Ser falsa, adentrarse en los aspectos sentimentales y performativos del género country, se convirtió en su verdadera firma: una huella de la originalidad de Dolly.

Por supuesto, podría decirse que la sinceridad de la música country, o de cualquier forma de música popular, es falsa. Pero a finales de la década de 1960, con el auge del rock experimental, el pop de los poetas folk e incluso el Motown, la pretensión del country de hablar desde una posición auténtica era un argumento de venta, sobre todo para el público conservador.

Pensemos en el country psicodélico de los Flying Burrito Brothers y los Byrds que surgió en la costa oeste de Estados Unidos en esa época.

Su debut en el Grand Ole Opry se vio frustrado, no solo por el comportamiento dudoso de Gram Parsons y Chris Hillman, sino también porque las figuras más influyentes de Nashville percibieron una especie de parodia en sus interpretaciones, que eran perfectas en cuanto al estilo country.

En cambio, Dolly fue acogida con los brazos abiertos en el mundo del country. Su historia personal y sus raíces la convirtieron en un producto auténtico y atractivo para el mercado del country. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneas, ella escribía sus propios éxitos.

Estilo “rosa intenso y brillante”

A lo largo de la década de 1970, Dolly se dedicó al yodel y recorrió el circuito del country con la canción “Jolene”, que se abrió paso en el público general en 1974. Pero en la década de 1980, con su ascenso como estrella de cine y figura habitual en los medios de entretenimiento, Dolly comenzó a explorar en serio la dinámica entre lo real y lo falso.

Su talento como actriz y su ingenio también se consideraban más que creíbles, en contraste con su “aspecto físico”. En su reseña de 9 to 5 en 1980, Roger Ebert escribió con asombro que Dolly “apenas parece existir como ser sexual” en la película. Más bien, su “exuberancia natural y espontánea” la convertía en la estrella.

De manera implícita (y la reseña de Ebert era un ejemplo típico), su cuerpo excesivamente femenino contrastaba con su talento, su profundidad y (de nuevo, según Ebert) su “presencia”. Curiosamente, para Ebert, la única forma de explicar tal capacidad era insinuar una falta de inteligencia: un talento natural, sin entrenamiento, auténtico.

La feminidad consciente y artificiosa de Dolly también la convirtió en un ícono para el público queer. A pesar de su firme heterosexualidad (estuvo casada con el mismo hombre durante casi 60 años), su rechazo al feminismo y su continuo atractivo para el público conservador del country, también se convirtió sin reservas en la “Madre” de muchas personas LGBTQ.

En un artículo publicado en 2021, Cory Albertson analizó cómo el estilo extravagante de Dolly, con su “rosa intenso y brillante”, fue fundamental para muchas personas que se estaban abriendo camino y saliendo del clóset en las décadas de 1990 y 2000.

La observación de Ebert de que, curiosamente, a Dolly le faltaba atractivo sexual en la pantalla nos recuerda que podemos pensar en ella, una vez más, como una figura que juega con cuerpos “sexualizados”, en lugar de ser ella misma un cuerpo (auténticamente) sexualizado.

Cuando Dolly se autodenominó la “Barbie del campo” en una entrevista para 60 Minutes en 2013, su comentario ingenioso se refería por un lado a la realidad (ella nació en la pobreza) y por otro, la fachada de ser, bueno, “Dolly”.

Mientras veía la entrevista, entendí mal su comentario y creí que había dicho “Barbie al revés”. Me gusta más así. Al destacar su figura, su aspecto como la icónica muñeca, le dio la vuelta al juguete de la “rubia ideal”. Las inversiones también son “queerizaciones”. Creo que tal vez a Dolly le hubiera gustado mi malentendido.

Rosemary Overell es profesora titular de Estudios de la Comunicación en la Universidad de Otago.