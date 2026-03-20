Cinequest: Preguntas y respuestas — El amor poco convencional de Noches Solitarias

Arturo Hilario

El Observador

Desde Pretty Woman y Las noches de Cabiria hasta la reciente ganadora del Óscar a la Mejor Película, Anora, el cine ha intentado mostrarnos los mundos de aquellas personas que intercambian afecto y conexión por un ingreso económico; también ha explorado las complejidades de ese trabajo que permanece oculto en las calles oscuras de cada pueblo y ciudad, ofreciéndonos destellos de sus pruebas y tribulaciones, y humanizando a quienes ponen en riesgo sus vidas y sus cuerpos por motivos laborales.

El Festival de Cine y Creatividad Cinequest acoge el estreno mundial de una nueva exploración de estos temas, titulada Noches Solitarias. La película fue escrita, dirigida y producida por los cineastas mexicanos Julián Acosta Vera y María Andrea Ramírez Renero, una pareja en la vida real que se conoció hace casi cinco años mientras trabajaban en la industria cinematográfica en la Ciudad de México.

Ambos son cineastas apasionados con enfoques distintos; su amor por el cine y su comprensión de los diversos procesos de la realización cinematográfica los han llevado a forjar no solo una relación sentimental, sino también una sólida colaboración profesional en el ámbito del cine.

Este es su primer largometraje, en el que Acosta Vera asume las funciones de dirección y Ramírez Renero se encarga de la producción. Además de estos roles, ambos figuran como coguionistas de la película, entre muchas otras responsabilidades que asumieron para hacer realidad Noches Solitarias.

Según relatan, su experiencia ha estado guiada por la visión artística como objetivo primordial. A pesar de contar con los recursos propios del cine independiente, buscaron crear una narrativa cautivadora y con alma, que tuviera la estética y la sensación de una producción de estudio, y que lograra conectar con audiencias de todo el mundo.

Recientemente conversé con la pareja mientras se preparaban para el estreno mundial de su obra en el Festival de Cine y Creatividad Cinequest, en San José. En nuestra charla descubrí por qué deseaban dar vida a esta historia, cómo ha sido su colaboración en este proyecto y por qué esperan que el público perciba esta película como una obra centrada en la conexión humana, más allá del estatus social de cada individuo.

La historia de la película sigue a Andrés, un joven de 18 años, tímido e inquieto, proveniente de una familia privilegiada, cuyo mundo da un vuelco al conocer a Lorena, una mujer que vive una dura realidad en las calles de la Ciudad de México.

Noches Solitarias narra su incipiente conexión, explorando la vulnerabilidad, el deseo y la valentía que surgen cuando dos vidas marginadas se cruzan.

Mientras Andrés y Lorena navegan entre el secreto, las expectativas sociales y las limitaciones personales, su relación se convierte en un delicado equilibrio de cuidado, comprensión y anhelo. Cada encuentro los desafía a confrontar sus propias limitaciones, al tiempo que se abren a posibilidades que sus mundos aislados rara vez les habían ofrecido.

Noches Solitarias es una exploración tierna, pero inquebrantable, del amor y la conexión humana en lugares inesperados. Es un retrato conmovedor e íntimo del deseo, la valentía y la lucha por forjar la autenticidad en un mundo repleto de restricciones.

Nota del editor: Al momento de la publicación, la película ya se había estrenado el 13 de marzo y tuvo una última proyección el 17 de marzo.

Para más información sobre la película, sigue la cuenta de Instagram de la productora del dúo: @lunacine_.

Quería empezar preguntándoles si me podían contar un poco sobre la trayectoria de sus carreras hasta ahora. ¿Cómo llegaron a estar en las artes?

María Andrea Ramírez Renero

Pues yo desde muy chiquita me sentí muy atraída por el arte. La verdad es que yo vengo de familia muy artística. Hay desde pintores, cineastas, músicos en mi familia. Entonces siempre fui muy ligada hacia allá. Y yo estudié cine justo porque mi papá también hace cine, mi tía hace cine. Y yo decidí estudiar cine.

Estudié aquí en la Ciudad de México, terminé la carrera y me perfilé hacia la producción de cine. He trabajado en varias producciones, desde como asistente de producción, productora, hasta de dirección. También estoy en el área de planeación. Y nada, pues la verdad es que me gusta mucho todo este mundo. Y contar historias, ayudar a que se hagan las historias. Ese es mi trayectoria.

Julián Acosta Vera

Pues yo también vengo de familia artística, mi papá es músico y mi mamá pues digo, no se dedica al arte, pero también los dos siempre nos impulsaron mucho como hacia las artes, a mí y a mi hermano, en todos los sentidos, o sea, siempre vimos muchas películas y escuchamos mucha música y pues sí, eso es algo que desde niño como que tuvimos como muy palpable. Y bueno, después tuve un padrastro que también se dedicaba a ser cine, él es director de cine y su hijo que es, digo, en ese entonces era como un hermanastro, por así decirlo, es cinefotógrafo.

Entonces de alguna forma también yo desde que era muy joven estuve cerca de todo el cine y pues entré a la escuela de cine a los 17 años y pues desde entonces empecé a filmar. Me gusta mucho escribir desde entonces como que le agarré, como que le agarré gusto a eso y pues hice mi primer cortometraje ahí en la escuela y ya pues desde entonces hemos estado ahí, obviamente pues de la escuela pues fuimos entrando a otros proyectos y así también trabajé en producción.

He trabajado en varias películas desde el área de producción, que eso me dio como un entendimiento también como, pues no solamente de la parte artística, sino también como de la logística, de la ejecución y pues la verdad es que eso nos permitió mucho. Bueno, yo siento que fueron como herramientas muy útiles para poder hacer esta película que hicimos de manera independiente.

María Andrea Ramírez Renero

Sí, porque ambos conocemos ambos lados, desde la dirección y la producción, creo que yo también entiendo la dirección porque también fui asistente de dirección, también me gusta mucho dirigir, escribir y junto con Julián pusimos buena mancuerna en ese sentido, porque los dos conocemos ambos lados, ¿No?

¿Entonces ambos asumieron muchos roles para la producción de esta película?

Julián Acosta Vera

Sí, la verdad es que desde que la escribimos pues estábamos pensando obviamente en cómo realizarla, entonces creo que lo bueno de que yo entendiera de producción y de que María supiera de dirección es que hicimos muy buena mancuerna y ya desde la escritura pues no nos complicamos, como que buscamos hacer una película que pudiéramos hacer

¿Ayuda tener que encargarse de esos otros roles de producción, ya que conocen el lado de producción y el artístico?

María Andrea Ramírez Renero

Yo creo que sí completamente, o sea, porque incluso dentro del set como los dos estábamos muy alineados, la verdad hicimos muy buen trabajo en equipo, entonces yo entendía su visión desde el lado de dirección y obviamente la cuidaba desde el lado de producción y él también desde dirección, no se ponía necio o encaprichaba con cosas que no se pudieron realizar.

Julián Acosta Vera

Yo siempre desde la dirección pues entendía las necesidades de producción entonces creo que fue bastante útil porque trataba de no meterle el pie a ella en producción.

María Andrea Ramírez Renero

Cuidar la visión artística, porque luego pasa mucho en las producciones, dice no, no se puede por el dinero, por los recursos, y yo entendía muy bien su visión artística, entonces traté de que se cuidara lo más posible con las posibilidades que teníamos.

¿Cómo empezaron con sus colaboraciones? ¿Cómo se conocieron?

Julián Acosta Vera

Bueno, María y yo somos pareja, somos desde hace 4 años y algunos meses. Primero nos conocimos, o sea, nos conocimos afuera del medio, pero luego nos enteramos de que los dos nos dedicamos, bueno, en ese entonces estudiábamos lo mismo que cine y pues empezamos a trabajar en proyectos juntos.

María Andrea Ramírez Renero

En cortometrajes primero y luego dijimos, “vamos a hacer algo más grande”.

Julián Acosta Vera

Justo un cortometraje que yo hice, más bien el primero que hicimos juntos, María me fotografió y luego hicimos otro cortometraje, María produjo, entonces como que de alguna forma y luego pues coescribimos uno. María de hecho actuó en uno de los cortometrajes.

María Andrea Ramírez Renero

Sí, hemos hecho de todo. Actuó en uno y pues ya nos conocemos bastante bien, entonces también eso hace que la comunicación sea mucho más fácil y sabemos muy bien qué quiere uno del otro en la película.

Julián Acosta Vera

Y eso también a la hora de escribir pues estuvo bastante padre porque pues obviamente hicimos equipo siempre y pues el hecho de saber qué quiere el otro y así pues nos permitió como generar como una conexión artística que pues creo que de la que yo estoy muy agradecido y estoy muy feliz.

Y pues nos animamos, ¿No? La verdad es que es algo que pues obviamente pues con todo lo que, pues con nuestros contextos y ahora sí que de dónde veníamos, como cada quien, tanto personal como en el medio, pues llegó un punto en el que, porque aparte habíamos trabajado en otros proyectos juntos y entonces pues nos animamos, podemos hacer una película, o sea, creíamos que sabíamos lo que necesitábamos, creíamos que podíamos contar una historia y sabíamos qué historia queríamos contar y pues nos animamos a hacerla.

María Andrea Ramírez Renero

Apostamos por nosotros como creemos. Si creemos en nosotros y creemos que si nosotros lo hacíamos pues el mundo iba a ver también lo que somos capaces de hacer.

Julián Acosta Vera

Claro, y eso es otra cosa que me gustaría también compartir, es que sí se puede hacer cine, o sea, no tiene que ser siempre la forma tradicional de que un estudio te dé trillones de dólares, al final yo creo que lo importante es la visión artística y encontrar la forma de poder contarla. Yo siempre he admirado mucho a los cineastas independientes, todos estos cineastas que pues arrancaron su trayectoria un poco sin pedir permiso.

Hablando de la historia de Noches Solitarias, ¿Qué fue la inspiración para la historia y por qué quisieron contarla?

Julián Acosta Vera

Pues la verdad son varias cosas, creo que, o sea, exactamente no sabría decir como de dónde llegó como la idea, fue algo que fuimos trabajando, bueno, algo que contaba es que trabajé en un proyecto que en la producción estábamos filmando en un hotel y frente a ese hotel había como una zona de prostitución, entonces estuvimos filmando ahí varios días y pues tuve como la oportunidad de ver a las mujeres que estaban ahí como en la cotidianidad, o sea, es decir, no solamente veíamos lo que se ve superficialmente, que es que una mujer se para y de alguna forma busca un cliente.

Sino nos tocó ver como interacciones más cotidianas de ellas, o sea, que iban por unos tacos y que como ese tipo de cosas que se me hizo siempre bastante interesante. Sí, claro, como tratar de verlas desde una perspectiva que no tuviera como los prejuicios que normalmente tenemos, eso fue como creo una chispa por ahí.

Y bueno, también el protagonista que es un chavo, pues un chavo solitario de clase alta, pues creo que nosotros hemos convivido como con gente de todas clases sociales y como que algo que hemos entendido siempre es que pues no importa tanto como la clase social, al final pues todas las personas lo que estamos buscando es un tipo de conexión de alguna forma y eso nos inspiró.

Obviamente el contexto social define las expectativas y define el resultado de la persona que eres, entonces eso se nos hacía interesante como jugar con las distintas posiciones sociales que tienen los dos personajes, pero pues al final dejar muy claro que los dos lo único que están buscando es una conexión emocional, creo que eso sería como un poco el porqué.

¿Y dirían que eso es el, lo que acabas de decir, ¿Esto es el tema más importante de la película o qué sería?

María Andrea Ramírez Renero

Sí, sí, yo también creo, creo que el tema, o sea, la película creo que aborda muchos temas, pero creo que el principal sí es el buscar una conexión íntima, ¿No? En este, pues en este sistema en el que vivimos.

Julián Acosta Vera

Sí, un poco como te decía, o sea, cómo al final todos lo único que estamos buscando es una conexión y a pesar de que hay expectativas sociales o familiares o de relaciones o económicas o pueda haber presiones, por ejemplo en el caso de Lorena que es la prostituta de la película, pues presiones incluso del padrote, el pimp, pues al final todos somos personas y lo que estamos buscando es una conexión humana y no sentirnos solos. También creo que por eso la película toma ese título, como que llegamos a eso.

María Andrea Ramírez Renero

Y más en una ciudad también tan grande como la Ciudad de México que tiene tantos contrastes y tantas diferentes realidades. Creo que es muy lindo encontrar que al final no importa la realidad que vengas, tienes un punto en común que es el buscar una conexión íntima y una conexión real.

Julián Acosta Vera

Exacto, y digo un poquito elaborando en eso, pues escribimos al protagonista que es Andrés, como un chavo que como que no se encuentra del todo a gusto con el camino y las expectativas que están frente a él y tampoco se siente cómodo, es como un extraterrestre un poco en su mundo. Obviamente con todos los valores como de la hombría que tradicionalmente se enseñan y aparte todas estas expectativas de éxito y todo lo que gira alrededor de un chavo que está a punto de acabar la preparatoria y que está a punto de comenzar su vida y toda la soledad que eso conlleva, entonces eso nos inspiró mucho a crear a este personaje.

Y, por último, ¿qué espera que el público se lleve de esta película al salir del cine?

Julián Acosta Vera

Pues creo que depende mucho de cada quien, o sea, como te decía al final la interpretación de cada persona pues que creo que eso es algo padre del arte, al final podemos ver todos la misma pintura y cada quien se va a llevar una cosa distinta, podemos escuchar la misma canción y a cada quien le va a mover cosas distintas.

Pero pues sí pretendemos que pues esto que te comentaba de que al final todos lo que estamos buscando es una conexión, es no sentirnos solos y creo que la película explora eso como desde muchas perspectivas distintas por así decirlo y pues a mí eso es lo que me interesa, que se abre una conversación al respecto, no buscamos tanto dar como una tesis por así decirlo, sino buscamos abrir como pregunta para que el espectador pues se lleve lo que ellos crean que significa la película.

María Andrea Ramírez Renero

Sí, yo espero que la gente sienta, o sea que conecte con la película, que sienta que se genere preguntas, que salga y diga ¿Yo qué haría si fueran esos personajes? ¿Yo cómo lo viviría? Y creo que es lo que dice Julián, como generar esta conversación, abrir temas nuevos y explorar qué les fue.

Cada quien va a interpretar la película como quiera, pero el chiste es generar conversación y pasarla bien también tener un tiempo en el que puedas sentir, disfrutar, puede ser reír, llorar, ahora sí que depende mucho de la persona, pero pues vivir esta experiencia del cine y disfrutar.