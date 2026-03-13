EE. UU. sufre el mayor brote de sarampión desde el 2000

Alla Katsnelson

The Conversation

El brote de sarampión en Carolina del Sur alcanzó los 876 casos el 3 de febrero de 2026. Esa cifra supera el brote de 2025 en Texas y alcanza el desafortunado hito de ser el mayor brote en los Estados Unidos desde 2000, cuando se declaró la erradicación de la enfermedad en este país.

El brote está poniendo de manifiesto la magnitud de los peligros que puede suponer la enfermedad. El epidemiólogo del estado de Carolina del Sur reveló el 4 de febrero que se habían dado casos de inflamación cerebral, una complicación poco frecuente de la enfermedad, en algunos niños infectados, según la revista Wired.

Hay indicios que sugieren que este brote en particular podría estar empezando a remitir. Sin embargo, muchos expertos en salud pública temen que el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos y en todo el mundo, impulsado por la caída de las tasas de vacunación, pueda ser el preludio de una nueva ola de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.

A continuación se presentan cinco puntos importantes para ayudar a los lectores a evaluar tanto las consideraciones prácticas en torno a la vacunación como el panorama general de lo que podría significar el regreso del sarampión para la salud pública.

Introducción a la vacuna contra el sarampión

El sarampión es una de las enfermedades humanas más contagiosas del planeta, mucho más contagiosa que otras enfermedades infecciosas más conocidas, como la gripe, la COVID-19 y la varicela. Sin embargo, la vacuna, que se administra en dos dosis, tiene una eficacia del 97 % en la prevención de la infección por sarampión, según escribió Daniel Pastula, neurólogo y epidemiólogo médico del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado.

La mayoría de las personas nacidas después de 1957 recibieron la vacuna cuando eran niños. Una característica llamativa, aunque no sorprendente, del brote de Carolina del Sur es que al menos 800 de los casos reportados se produjeron en personas que no estaban vacunadas.

Para aquellos que están preocupados por los riesgos y se preguntan cómo protegerse, Pastula ofreció algunos consejos prácticos esenciales.

“La inmunidad que proporciona una vacuna es, en esencia, la misma inmunidad que se obtiene al contraer el sarampión, pero mucho más segura que enfrentarse al virus salvaje sin protección”, explicó Pastula. “El objetivo de las vacunas es crear inmunidad sin los riesgos de una infección grave. Básicamente, es un ensayo general para la situación real”.

Consecuencias a largo plazo

La mayoría de las personas que contraen sarampión experimentan entre 10 y 14 días de fiebre alta, síntomas similares a los del resfriado, inflamación ocular y una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende por todo el cuerpo. Dado que la infección suele resolverse por sí sola, es fácil pasar por alto el hecho de que puede tener consecuencias graves.

“Lo que generalmente lleva a las personas con sarampión al hospital son los efectos de la enfermedad en los pulmones”, escribió Peter Kasson, biólogo que estudia virus en el Instituto Tecnológico de Georgia, en un artículo en el que explica los riesgos a corto y largo plazo de la infección.

Quizás la más aterradora sea una enfermedad llamada panencefalitis esclerosante subaguda, o SSPE, en la que el virus permanece latente en el cerebro de alguien que se recuperó de una infección de sarampión y se reactiva entre 7 y 10 años después para causar “una demencia progresiva que casi siempre es mortal”, escribió Kasson.

Este resultado es poco frecuente, pero ocurre. El departamento de salud pública del condado de Los Ángeles informó de un caso en septiembre de 2025.

Lo que está en juego

Un dicho común en salud pública es que las vacunas suelen ser víctimas de su propio éxito. Esto es especialmente cierto en el caso de la vacuna contra el sarampión: debido a su gran eficacia, muchos médicos y enfermeros en ejercicio hoy en día nunca han visto un caso.

La pediatra especialista en enfermedades infecciosas Rebecca Schein, de la Universidad Estatal de Míchigan, analizó recientes estudios de modelización que predicen la trayectoria de las tasas de infección por sarampión. Un estudio de 2025 que describió reveló que, con las tasas de vacunación actuales, Estados Unidos está en camino de registrar 850 000 casos en los próximos 25 años.

“Si las tasas de vacunación siguen disminuyendo, según el estudio, el número de casos podría aumentar hasta los 11 millones en los próximos 25 años”, escribió.

Por supuesto, ese escenario no es una conclusión inevitable. Otro estudio sugirió que los brotes podrían contenerse si se detuvieran rápidamente, siempre y cuando el 85 % de la población estuviera vacunada contra la enfermedad.

¿Por qué algunos padres deciden no vacunar a sus hijos?

Se ha escrito mucho, tanto en formato digital como en otros medios, sobre el aumento de la reticencia a la vacunación en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero se puede dar por sentado que los padres de todo el mundo quieren lo mismo: que sus hijos estén lo más sanos posible.

Para explicar cómo los padres pueden sopesar razonablemente los riesgos que plantean las vacunas y los riesgos que plantea una enfermedad como el sarampión y decidir no vacunar, el experto en políticas públicas Y. Tony Yang y el economista especializado en salud Avi Dor, de la Universidad George Washington, recurrieron a un marco matemático denominado “teoría de juegos”.

“La teoría de juegos revela que la reticencia a vacunarse no es un fallo moral, sino simplemente el resultado previsible de un sistema en el que los incentivos individuales y colectivos no están debidamente alineados”, escribieron.

Estatus libre de sarampión

Se considera que el sarampión ha sido erradicado de un país después de al menos 12 meses en los que la propagación interna de la enfermedad ha sido mínima y solo se han producido pequeños brotes relacionados con viajes internacionales.

La Organización Mundial de la Salud anunció el 26 de enero que el Reino Unido y otros cinco países europeos perdieron su estatus de eliminación del sarampión, según Reuters. Y la oficina panamericana de la organización emitió una alerta el 3 de febrero, señalando la alarmante propagación de la enfermedad en América del Norte, Central y del Sur.

En noviembre de 2025, cuando Canadá perdió su estatus de eliminación del sarampión, la epidemióloga de salud global Kathryn H. Jacobsen, de la Universidad de Richmond, señaló que Estados Unidos probablemente lo perdería en 2026, junto con México.

Jacobsen explicó por qué esta designación es tan importante para la salud pública.

“La pérdida del estatus de eliminación del sarampión es un síntoma de un problema más profundo: la disminución de la confianza en los mensajes públicos sobre ciencia y salud, lo que ha llevado a una disminución de las tasas de vacunación y a una creciente vulnerabilidad a las enfermedades prevenibles mediante vacunación”, escribió.