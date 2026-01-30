La naturaleza se encuentra con la humanidad: la caótica pero esperanzadora película Hoppers, de Pixar, revela que “todos somos animales”

Arturo Hilario

El Observador

Ahora es el mundo de los castores. Y están aquí para reparar el mundo como si fuera una presa.

Hoppers, la nueva película de Disney y Pixar Animation Studios, se centra en el mundo, a menudo olvidado, de los nobles y trabajadores castores y sus maravillas de ingeniería que en su día dominaron los ríos de Norteamérica.

Dirigida por Daniel Chong y escrita por Jesse Andrews y Chong, la película sigue a Mabel Tanaka (Piper Cuda), una intrépida y luchadora ecologista cuya lucha en solitario por los derechos de los animales y el medio ambiente en los confines de la civilización del noroeste del Pacífico tiende a meterla en problemas y a que su comunidad la considere una molestia.

Cuando un proyecto propuesto por el alcalde de la ciudad, Jerry (John Hamm), para construir una nueva autopista amenaza con atravesar y destruir una querida región del bosque local, Mabel debe recurrir a todos los medios a su alcance para salvar a los animales e intentar convencer a sus conciudadanos de que la armonía con nuestros vecinos animales y la naturaleza es increíblemente importante.

Así que, al estilo Pixar, la historia da un giro inesperado. La desesperación de Mabel la lleva a buscar herramientas para defenderse en el sótano de su universidad, donde uno de sus profesores y varios asistentes han estado trabajando en la transferencia de la mente humana a una máquina animal, de ahí las comparaciones con Avatar.

Y aunque el equipo de la película bromea al respecto y se inclina por la referencia, Hoppers difiere mucho de las epopeyas de James Cameron, ya que encuentra un humor único y un equilibrio entre la dulzura y el caos en el reino animal.

A través de medios no tan aprobados, Mabel es capaz de transferir su mente a su herramienta para salvar el bosque: un pequeño y peludo robot castor, que probablemente generará muchas ventas de peluches en el futuro.

Con el objetivo de imitar visualmente a un castor para que los científicos pudieran observar de cerca a los animales en su hábitat natural, Mabel utiliza su nueva tecnología para introducirse en la comunidad de castores y promover acciones que detengan la construcción de la autopista.

Lo que ocurre en la película es una de las historias más singulares, divertidas y esperanzadoras de Pixar, que conecta al espectador con el aprecio por el mundo natural y lo importante que es para la supervivencia de todos.

No es una película que te haga sentir culpable por no unirte a Greenpeace, pero tal vez te anime a salir a dar un paseo y a observar y reflexionar sobre lo que no se ve a simple vista. Es una historia sobre la lucha por el medio ambiente, porque nos hace reflexionar a todos sobre cómo tratamos la naturaleza y los regalos que nos ofrece cada día.

Con las voces principales de Piper Curda como la mencionada Mabel y John Hamm como el alcalde, el reparto también incluye a Dave Franco, Meryl Streep, Isiah Whitlock Jr., Bobby Moynihan, Vanessa Bayer y Kathy Najimy, quienes elevan a Hoppers a convertirse en uno de los proyectos más divertidos, caóticos y refrescantes de Pixar.

Castores 101

Los grandes roedores peludos que trabajan para crear presas en los ríos de todo el mundo se conocen como ingenieros del ecosistema, es decir, especies que crean y tienen un gran impacto en los hábitats. El trabajo que realizan los castores conduce al desarrollo de hábitats de humedales que, a su vez, atraen a animales de toda la jerarquía zoológica, desde salmones hasta insectos y osos.

Los humedales creados por las madrigueras y presas de los castores también pueden proteger estas regiones de los incendios y crear entornos excelentes para que la naturaleza prospere en un hábitat diverso, todo gracias a los castores.

Para que Pixar pudiera dar vida a este mundo de forma precisa, se pusieron en contacto con la mayor experta en castores de Estados Unidos, la Dra. Emily Fairfax, profesora adjunta de Geografía especializada en ecohidrología en la Universidad de Minnesota, quien llevó al equipo que trabajaba en Hoppers al campo para mostrarles de primera mano los hogares y el trabajo de los humildes castores.

Durante cinco años, la Dra. Fairfax trabajó junto a los animadores y guionistas para ayudar a aportar realismo al proyecto y establecer conexiones con la vida real que acompañaran a la comedia y el absurdo de un castor robot interactuando con castores que hablan.

“Me siento muy orgullosa de haber formado parte de esto. Ha sido un proceso largo. A veces pensaba: “¿Y si no me gusta la película final? ¿Y si pongo todo mi esfuerzo y no es lo que esperaba?”. Inmediatamente, ese pensamiento se desvaneció. Es exactamente lo que esperaba. Es increíble. Es mejor de lo que esperaba”.

Durante este tiempo, la Dra. Fairfax pudo ver el funcionamiento interno de Pixar, que convirtió sus detalles, datos y el trabajo de toda su vida en un estudio animado del castor del mundo real mezclado con el mundo fantástico imaginado por los cineastas.

Dice que un aspecto que le pareció increíble fue “ver cómo se iba creando el arte y cómo las cosas pasaban de ser bocetos a convertirse en magníficas pinturas conceptuales, y ver cómo los lugares que conozco muy bien en mi propia visión se traducían en arte y luego en animación”.

Veo reflejos de mi trabajo en la película, y veo que los mensajes que tanto me importan se traducen y comunican de una manera que llegará a un público al que yo nunca habría podido llegar por mí misma. Creo que va a marcar la diferencia.

-Dra. Emily Fairfax

A lo largo de todo el relato, gran parte de la atención se centró en los aspectos increíbles y reales de los castores, como su capacidad para mantener las presas y, por lo tanto, la salud de todo el ecosistema que los rodea.

“Es difícil decir hasta qué punto es intencionado, porque no estoy en la cabeza del castor, pero sabemos que se centran mucho en mantener la presa. Así que, cuando hay una rotura sospechosa, un cambio en la configuración, y luego se arregla de la noche a la mañana, piensas: ‘Creo que ha sido a propósito. Creo que estás tratando de controlar el agua’”.

En Hoppers, la presa principal se llama Super Lodge, que sirve como centro de los humedales donde nuestra protagonista, Mabel, intenta llamar la atención del líder de los castores, el rey George (Bobby Moynihan), un líder agradable que conoce el nombre de cada hormiga, pez y pájaro del cielo, todos ellos ciudadanos de su mundo pantanoso.

La Dra. Fairfax espera que Hoppers despierte el interés del mundo real por los castores y que se aprenda más sobre esta especie y su increíble labor.

Y mientras promociona una película de Pixar, ¿qué podría tener más sentido que promover el ecologismo y el interés científico por el mundo que nos rodea? Cuando le pregunto qué sugeriría a aquellos que desean involucrarse más en el conservacionismo y conocer la vida real de los castores, me responde:

“Visita el estanque de castores de tu zona. La primera vez que lo visites, simplemente disfrútalo. Y la próxima vez que vuelvas, intenta contar todos los insectos que veas. Y la siguiente vez que regreses, intenta contar todos los pájaros que ves. Y cada vez que lo visites, intenta hacerlo con una nueva perspectiva, porque creo que te darás cuenta de que hay tanto que ver aquí que podrías visitar este estanque todos los días durante un año y verías algo nuevo cada día”.

En contacto con la naturaleza y los sentimientos, al estilo Pixar

Hoppers es una película sobre la naturaleza, pero también sobre la escucha, la comunicación y la confianza, tanto entre animales y humanos como entre humanos y otros humanos. En la película, Mabel y sus nuevos amigos animales deben enfrentarse a una amenaza que puede destruir su hogar, por lo que tienen que apoyarse mutuamente para superar el viaje y salvar el bosque.

Pero, en realidad, uno de los mayores obstáculos de Mabel no es aprender a comunicarse con los animales, que en realidad es una parte divertida pero breve de la historia, sino conseguir que otros humanos se pongan de su lado y la escuchen. Eso se convierte entonces en uno de los mayores obstáculos para salvar el bosque de los campos de concreto de una autopista de varios carriles, explorando así las conexiones humanas con el fin de salvar a los animales y la naturaleza.

La productora Nicole Grindle afirma: “Creo que la historia es fácil de identificar porque creo que Mabel también siente lo mismo. Creo que al comenzar la historia, uno entiende que las cosas no funcionan. Están desequilibradas. Nadie la escucha. Ella siente esa fractura. Espero que, al final de la película, la gente sienta que estamos validando la bondad, que estamos validando la conexión, y que se quede con una sensación de esperanza. Y entonces, tal vez salgas del cine sintiendo que tu espíritu se ha renovado y que podemos salir ahí fuera y luchar para sanar el mundo”.

En una sociedad actual en la que las virtudes de la confianza, la moral y la verdad se han ido erosionando, ¿cómo espera el equipo creativo de la película que Hoppers pueda ayudar a reparar la presa de la conexión social y ofrecer una perspectiva positiva al público?

El director Daniel Chong dice: “Sentí una gran desconexión cuando se me ocurrió la idea de Hoppers, y recuerdo haber pensado: ‘Oh, hay algo muy reconfortante en recordar que tú también eres un animal y que formas parte de este gigantesco ecosistema’”. Es como dice George: “Los hogares humanos y los hogares animales son lo mismo”. Y hay algo muy humilde, pero también muy reconfortante, en recordar que eres parte de esto. Te conecta con el entorno que te rodea, pero también te conecta con otras personas, porque te das cuenta de que todos formamos parte de esto. Quizás sea un poco cursi, pero no lo sé. Siempre fue una revelación muy interesante cuando recordabas: “Ah, sí, es verdad. Todos somos animales”.

Como hace Pixar con todas sus películas, intentan ponerse en la piel de sus personajes, ya sea acercándose a los insectos que hay en el suelo o yendo a México durante las ceremonias del Día de los Muertos. El hecho de haber investigado a fondo lo que quieren conseguir marca la diferencia en la calidad del trabajo.

Con Hoppers, los cineastas y el departamento de animación visitaron lugares tan lejanos como el zoológico Cheyenne Mountain y Cameron Peak en Colorado, y tan cercanos como el zoológico de Oakland, donde los cineastas observaron a varios osos para crear el personaje de Ellen, a quien le da voz la exintegrante de SNL Melissa Villaseñor.

Para muchos de los miembros del equipo que trabajaron en esta película, el proyecto les ayudó a ampliar su conexión y comprensión de la naturaleza, lo que a su vez contribuyó a dar forma al producto final.

Chong dice: “Recuerdo que cuando fuimos a Yellowstone, una de las cosas que más nos marcó fue cuando estábamos con nuestros guías, en plena noche, eran las 3 o las 4 de la madrugada, algo así. Era muy temprano. Nos dijeron que nos quedáramos allí de pie, escuchando la naturaleza y absorbiéndolo todo. Fue una experiencia muy emotiva y conectiva, sentir lo que hay ahí fuera, la naturaleza y sus sonidos. Y había algo, obviamente, que no hago mucho, para ser sincero. Estamos tan inmersos en la tecnología que es como si nos hubiera quitado la capacidad de relajarnos y estar en la naturaleza. Creo que fue una experiencia realmente encantadora”.

La diseñadora de producción Bryn Imagire afirma que trabajar en Hoppers “me hizo querer estar mucho más al aire libre. Hicimos muchos viajes y todas las excursiones que realizamos fueron al aire libre. Creo que el mensaje sobre la importancia de la naturaleza para nosotros y para los animales, transmitido de una forma muy sutil, me causó una impresión que aún perdura en mí. Y creo que la llevaré conmigo para siempre”.

Hoppers se estrenará exclusivamente en cines el 6 de marzo de 2026.