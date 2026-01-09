Recetas Vegetarianas Para El Día De La Candelaria

Hoy en día la cocina vegetariana se ha convertido en un arte y estilo de vida, que ha ido popularizándose rápidamente en todos los niveles sociales y culturales, de la población en general. Este es el resultado de un conjunto de razones de diversas índoles, como lo son: la salud, nutrición, espiritualidad, o simplemente por el deseo de seguir una alimentación más vigorosa y sustancial. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que más y más personas alrededor del mundo, se encuentran tomando la decisión de volcarse total o parcialmente a la comida vegetariana.

En tiempos actuales cuando estamos más conscientes de nuestro bienestar, y condición física, teniendo en cuenta que el promedio de vida se prolonga con el paso de los años, y con el avance de la ciencia. Y con algunas personas alcanzando aún el asombroso centenario de vida, por ello es necesario darle suma importancia a nuestra alimentación, y dado que nuevos estudios realizados han indicado, que una dieta rica en frutas y vegetales es propicia para promover la longevidad y la buena salud, nuestro interés por estos integrantes del reino vegetal, esta creciendo de manera vertiginosa.

Todo aquello que forma parte de la creación, está conectado entre sí en el universo, por lo tanto las frutas y los vegetales no son la excepción, es por ello que se convierten en aliados de gran influencia para nuestras vidas, si sabemos como utilizar su extensa gama de propiedades tanto naturales como contemplativas, con el fin de realizar nuestros propósitos de mejorar nuestra salud y vitalidad.

Cuando combinamos nuestra energía, con la basta cosecha de la Naturaleza, en este caso las frutas, los vegetales y las hierbas, creamos energía vital. Con la cual se logra atraer y fomentar abundancia, armonía, salud, amor, bienestar y prosperidad a nuestro entorno. A continuación se encuentran adscritas dos apetitosas y saludables recetas vegetarianas, propicias para servir y compartir, en la festividad del día de La Candelaria.

Esta festividad es una de las más importantes dentro de las festividades religiosas y espirituales, y data de muchos siglos atrás. Marca el inicio de tiempos mejores, es un día para celebrar entre amigos y familiares, decretando al mismo tiempo todos nuestros más positivos sentimientos y deseos. En iglesias de denominación cristiana el 2 de febrero o día de la Candelaria, se celebra la purificación de la Virgen María y la Presentación de Jesucristo. El día 2 de febrero o día de las velas o candelas, coincide con el día de La Virgen de la Candelaria, es una fecha para dar gracias, compartir, y decretar nuestros más grandes anhelos y propósitos para este año 2026.

Bon Apetit!

Berenjenas al Ajío

Ingredientes:

-3 libras de berenjenas

-6 dientes de ajo

-3 cucharadas de vinagre

-sal al gusto

Las berenjenas se pelan y se cortan en rodajas, se les rocía con sal y se dejan escurrir para soltar el exceso de agua. Luego se fríen en suficiente aceite caliente, después de fritas se colocan en toallas de papel para absorber el exceso de aceite. Aparte se machacan los ajos y se fríen hasta dorar, retirar del calor e incorporarles el vinagre. Sírvase las berenjenas en un plato y rociarlas con la mezcla de vinagre y ajo. Se decora con unas ramitas de perejil.

Sirve: 6 a 8 porciones

Tortas de Papa

Ingredientes:

-6 papas cocidas

-½ taza de queso mozzarella rallado

-1 huevo

-harina

-sal al gusto

-un poco de leche

Procedimiento:

Se hierven las papas y se trituran hasta formar un puré, agregar el queso rallado y un poco de leche y mezclar muy bien los ingredientes. Luego incorporar el huevo y un poco de harina, hasta formar una pasta suave. Sazonar con sal al gusto. Se forman pequeñas tortas con esta pasta y se fríen en suficiente aceite caliente hasta dorar. Se sirven con un poco de crema casera.

Sirve: 6 a 8 porciones