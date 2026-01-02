Predicciones Mundiales 2026

Un año nuevo que inicia con muchas expectativas, desde que comience el año seremos testigos de muchos embates de la “Madre Naturaleza”. Inundaciones provocadas por lluvias torrenciales y ríos desbordados, serán titulares en los noticieros, así mismo temblores y sismos de magnitud considerable, ocurrirán en diversas partes del mundo, especialmente en el continente americano, en Asia y en Europa.

El temido cambio climático será cada vez más evidente, y aunque se trate de desviar la atención al tema con cortinas de humo; seguirán ocurriendo evidentes alteraciones con el clima. En muchos sitios habrá lluvias en épocas en las que no llueve, en otros lugares ocurrirán sequías prolongadas. El invierno que recién inició en el hemisferio norte, trae consigo nuevos records de temperaturas congelantes. Otro tema que será titular, será la contaminación de las aguas.

Hay demasiada basura en los ríos, en los lagos, en los océanos. Parece ser que nos hemos olvidado de cuidar al planeta, ojalá abramos los ojos ante este grave problema, y no sea demasiado tarde para combatirle. Ocurrirán muchos incendios, unos accidentales y otros provocados. Hambrunas comenzarán a ocurrir en algunos países de África.

El ámbito político trae consigo turbulencias, nos hemos dado cuenta de cambios de mando, y de ideologías en diversos países de América latina. Bolivia, Chile, y Honduras por ejemplo; le dijeron vasta ya a la extrema izquierda. El tema de Venezuela poco a poco se acerca a su epílogo, se visualiza una salida de Maduro y de su comunismo, permitiendo así que ese país, resurja y se levante del pozo profundo en el que ha caído gracias a la dictadura.

Diversos países de Latinoamérica seguirán el ejemplo del gobierno de Nayib Bukele, se crearán cárceles de máxima seguridad, para encerrar a las mafias delincuenciales que tienen en jaque a los gobiernos. La gente en Cuba saldrá a protestar, ya no soportan la vida miserable impuesta por el régimen. Ocurrirán manifestaciones masivas en diversas partes del mundo, la población está harta de gobiernos opresores, y de políticas que sólo benefician a los que están en el poder. Es muy probable que ocurran atentados terroristas, el tema de Palestina e Israel aún no ha sido finiquitado. Tiroteos y asesinatos múltiples seguirán ocurriendo en Estados Unidos.

Un tema bastante preocupante, es la matanza de cristianos en Siria, Nigeria y Sudán del Sur. Y no sólo en esos países, también hay persecución en Corea del Norte, en China, y en Afganistán. Poseer una Biblia o ser cristiano en esos países, es casi una condena de muerte. El tema religioso será noticia durante todo el año. Otro tema terrible es el de la pedofilia, delincuentes que han cometido ese crimen andan sueltos por la calle, y hasta tienen puestos en los gobiernos.

Este tema es bastante espantoso, pues hay países dominados por religiones, en los que casan a niñas de 12, 13 o 14 años con hombres de 50 o 60 años, esto es también pedofilia. Es ingrato que en pleno siglo 21, la mujer no tenga la protección necesaria por parte de los gobiernos. Se estima que sólo en Estados Unidos una de cada cuatro mujeres, ha sido víctima de abuso, de maltratos o de violencia doméstica. En algunos países musulmanes la situación es mucho peor, las mujeres no tienen derechos, son esclavas de los hombres, tienen que tapar todo su cuerpo con tela, y en el peor de los casos hasta su rostro. Y todo en nombre de la religión. Cuanta estupidez y cuanta crueldad ¿Hasta cuándo Dios?

En lo positivo el año trae consigo avances médicos, nuevos tratamientos efectivos para combatir enfermedades terminales. Mucha gente se salvará gracias a estos tratamientos. Se descubrirá la cura definitiva para enfermedades que han reaparecido. Habrá un despertar de conciencia acerca del cuidado del planeta, también un despertar espiritual hará que se creen leyes más justas para la mujer, para los niños y para la población en general.

Hay que hacer el bien sin mirar a quien, de ese modo ganaremos un karma positivo, que siempre regresa a nosotros convertido en bendiciones y en buena salud. ¡Que tengan un año nuevo 2026 lleno de paz, de tranquilidad, de armonía, y de mucha prosperidad material y espiritual!