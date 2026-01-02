En una industria cínica, las películas de Rob Reiner nos enseñaron el poder de la sinceridad.

Rob Reiner, el célebre director de Hollywood cuya variada filmografía era apreciada por un amplio abanico de públicos, fue hallado muerto el domingo 14 de diciembre en Los Ángeles. Tenía 78 años.

Las autoridades han calificado las muertes de Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, como presunto homicidio. Su hijo, Nick, ha sido arrestado en relación con su muerte.

A pesar de esta trágica y conmovedora noticia, los numerosos homenajes a Reiner que han surgido de la noche a la mañana han celebrado la evidente calidez, inteligencia y humor del hombre y su obra.

Desde mi punto de vista, la carrera de Reiner es uno de los ejemplos más claros de un director que se mueve con fluidez entre distintos géneros sin perder su visión del mundo.

Ya fueran comedias románticas (Cuando Harry encontró a Sally…, El presidente y Miss Wade, El amor es cosa de dos), thrillers (Misery), dramas judiciales (Algunos los hacen y otros los ven) o fábulas sobre la madurez (Stand By Me), las películas de Reiner vuelven una y otra vez a creencias profundamente humanistas: que las personas, por muy imperfectas que sean, son capaces de crecer y conectar; que el cuidado y la empatía mutuos son vitales; y que las historias cinematográficas pueden ayudarnos a reconocer esto en los demás.

Tomarse la comedia en serio

Tras entrar por primera vez en el imaginario cultural como Meathead en la serie de televisión All in the Family (1971-1979), las interpretaciones de Reiner como actor solían ocultar su aguda inteligencia política bajo un humor directo.

Esta tensión entre la comedia superficial y la seriedad subyacente también se convertiría en una característica definitoria de su trabajo como director.

Desde el inicio de su carrera como director con This Is Spinal Tap (1984), Reiner utilizó la comedia como una forma de revelar el carácter, las contradicciones y la vulnerabilidad de los personajes.

This Is Spinal Tap se convirtió en una de las comedias más influyentes jamás realizadas y en mi comedia favorita de todos los tiempos.

A menudo elogiada por su brillantez improvisada y su agudeza satírica, creo que la película es igualmente notable por el cariño que profesa a sus personajes. Trata la absurdidad de la banda protagonista como algo inseparable de su sinceridad.

Al hacerlo, Reiner también contribuyó a definir una nueva gramática cómica en el formato del falso documental que tuvo una influencia increíble en las futuras generaciones de cineastas cómicos.

Una enorme variedad de emociones

A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la extraordinaria serie de películas de Reiner demostró no solo su versatilidad técnica, sino también una gama emocional poco común entre sus compañeros de profesión.

La princesa prometida (1987) fusionó el romance de cuento de hadas, la aventura y el metahumor. Cuando Harry encontró a Sally… (1989) sigue siendo una de las grandes exploraciones cómicas del amor, la intimidad y las relaciones en el cine estadounidense.

Quizás lo más llamativo era la comodidad con la que Reiner manejaba la complejidad tonal.

Stand by Me (1986), adaptada de una novela corta de Stephen King, recuerda la infancia con nostalgia y reconoce la oscuridad que se esconde tras la adolescencia suburbana. Misery (1990), otra adaptación de King, examina el fanatismo tóxico y la obsesión en un thriller tenso y apasionante con toques de humor negro.

A Few Good Men (1992) pone en escena el teatro judicial en relación con cuestiones de autoridad y responsabilidad ética en el ejército, y nos regaló dos interpretaciones icónicas de las superestrellas de Hollywood Tom Cruise y Jack Nicholson.

Lo que une a estas películas no es un estilo o tema en particular, sino la perspectiva.

La dirección de Reiner solía privilegiar la interpretación y la emoción. Incluso cuando trabajaba dentro de los marcos del género, nunca aceptó el género como una jaula. En cambio, comprendió los placeres del género y cómo utilizar sus tropos para explorar cuestiones más amplias de la humanidad.

La sinceridad como fortaleza

Políticamente franco y comprometido sin complejos, Reiner tampoco separó nunca la responsabilidad cívica de la práctica artística.

Sin embargo, sus películas se resistían al dogma. En una industria que a menudo privilegia el cinismo o la distancia irónica, la obra de Reiner insistía en la sinceridad como una fortaleza.

Si hubiera una línea común en el legado de Rob Reiner, diría que es el deseo de que el público sienta profundamente sin vergüenza. Sus películas demostraron que la risa puede ser una de las fuerzas más humanas que ofrece la narración.

Como cinéfilo adolescente criado en los años ochenta y noventa, la obra de Reiner me abrió los ojos a la importancia de la conexión emocional en el pacto entre el público y el cine.

Su capacidad para trabajar eficazmente en distintos géneros se debía a la forma magistral y sincera en que nos hacía preocuparnos por sus personajes, ya fueran estrellas de rock bufonescas, príncipes y princesas, abogados militares y generales, o adolescentes que se enfrentaban por primera vez a la mortalidad.

Adam Daniel es profesor asociado de Comunicación en la Universidad de Western Sydney.