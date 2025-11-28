Horóscopo de Diciembre

Aries

Tuviste a Ceres la diosa de las cosechas, retrógrada en tu signo por varios meses. Ahora ya navega de manera directa, por lo tanto te espera una larga temporada de suerte, especialmente en el sector financiero, y también en el romance. Este mes será para ti el mejor mes del año 2025.

Números de la suerte: 14-19-22-44-55-61

Tauro

El planeta Urano te acompañará por varios meses, este aspecto planetario hará que logres alcanzar metas, que antes te parecían difíciles o complicadas. Es muy factible que enfrentes algunos altibajos de salud, todo esto ocurrirá para que te conviertas en una persona más saludable y radiante.

Números de la suerte: 2-5-38-39-62-70

Géminis

Es probable que la reciente retrogradación del planeta Mercurio, tu regente, te haya dejado bastante agotado, o que hayas tenido que enfrentar varios problemas al mismo tiempo. Gracias al cielo la energía ya cambió para mejor. Un baño con hierbas aromáticas, te devolverá la fortaleza y la vitalidad.

Números de la suerte: 10-21-31-40-50-62

Cáncer

Llegó una de las épocas preferidas para ti, “la navidad”. Siempre das mucho de ti a los demás. Eres un sector protector y proveedor de tu familia, y de las personas que amas. Toda la buena energía que regalaste este año, regresará a ti como un bumerang, el cual viene cargado de muchos momentos felices.

Números de la suerte: 16-19-24-32-43-54

Leo

En y durante este mes, te quitarás un peso que ya no te pertenece. Has tomado las decisiones más acertadas no sólo para tu futuro sino, para el futuro de tus seres queridos. Alguien te demostrará que te ama de verdad. Del cielo llegará a tu vida una gran bendición económica.

Números de la suerte: 8-10-18-38-39-45

Virgo

Por fin Mercurio tu planeta regente, está directo y dejará de afectar tu estado anímico. Disfruta de las fiestas navideñas, llena tu corazón de sentimientos y de actitudes optimistas. Cualquier problema que vengas soportando desde meses anteriores, se solucionará en estas fechas.

Números de la suerte: 3-22-29-34-38-39

Libra

En esta época festiva experimentarás varias experiencias paranormales. Es muy posible que tengas sueños proféticos, o simplemente puede ocurrir que tus corazonadas, se cumplan a cabalidad. Utiliza ese don para ayudar a los demás, especialmente a la gente que amas.

Números de la suerte: 14-26-33-44-45-58

Escorpión

Diciembre te devolverá la energía y los deseos de celebrar. Sufriste contra tiempos y gastos inesperados. Ahora la energía planetaria trae consigo buenas noticias para ti. Esa noticia que tanto esperas, y que tanto anhelas, llegará muy pronto durante las próximas semanas.

Números de la suerte: 20-23-29-35-40-59

Sagitario

¡Feliz cumpleaños! Recién inició tu nuevo ciclo solar. Es el tiempo para dejar atrás penas y sinsabores sentimentales. Disfrutarás de la compañía de amigos y de familiares. Recibirás regalos y buena energía de la gente que te quiere. Llena tu mente de pensamientos placenteros.

Números de la suerte: 9-11-41-44-51-56

Capricornio

Muy pronto dará inicio un nuevo ciclo solar para ti. Debes dejar atrás pensamientos, sentimientos, y hasta relaciones que ya no te aportan nada positivo. Es augurio que gozarás de una época llena de encuentros agradables, fiestas e invitaciones. Un deseo te será concedido.

Números de la suerte: 1-4-12-26-49-54

Acuario

Tu signo rige lo desconocido y lo sorprendente, es presagio que eso mismo ocurrirá este mes para ti. Vivirás momentos felices, de pronto te sentirás lleno de buena energía, y con ello ayudarás y contagiarás a otros; con la buena vibra que te otorgará el universo. Te sentirás más feliz que antes.

Números de la suerte: 23-31-32-46-66-68

Piscis

Éste es un mes para hacer un examen de conciencia, y aceptar que te has equivocado en algunas situaciones. Recuerda que es de sabios aceptar los errores propios, y de genios corregirlos. Tienes mucho que dar al mundo, y el mundo tiene mucha dicha y satisfacciones que ofrecerte.

Números de la suerte: 9-16-25-28-30-40