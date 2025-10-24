Noviembre en Profecía

Está por iniciar uno de los meses más esperados, el mes de noviembre. Fecha de celebración del día de acción de gracias, y ante sala de la navidad. Todos deseamos tener una época festiva, tranquila, llena de gozo, y de unión familiar; y así será Dios mediante.

Debo informarles que debemos tener mucha precaución durante este mes, lastimosamente Mercurio, transitará en retrogradación otra vez. Hay que acostumbrarse, porque este aspecto planetario ocurre cada cuatro meses, por un periodo de 28 días aproximadamente. Mercurio retrógrado dura 21 días, sin embargo; los efectos de su energía retrógrada, se comienzan a sentir de 3 o 4 días antes de que ocurra, y de 3 a 4 días después que finaliza. ¡Precaución del 4 de noviembre al 4 de diciembre!

Este aspecto astral no significa que tendremos mala suerte, es más bien un llamado de atención, para que andemos con cuidado. En estos lapsos, suele haber una energía llena de violencia en el ambiente. También otros planetas estarán retrógrados como por ejemplo: Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. Pero es sin lugar a dudas Mercurio, el que ocasionará más caos.

¿Qué suele ocurrir cuando Mercurio está retrógrado?

Durante ese lapso suelen ocurrir todo tipo de retrasos, pérdida de tiempo, confusión, inconvenientes, olvidos, rupturas sentimentales, apagones, fallas en internet, accidentes, tiroteos, inundaciones, temblores, incendios, atentados, discusiones, hechos violentos y malos entendidos; el comercio, la comunicación, y el transporte, se verán afectados durante la retrogradación de Mercurio. Es un periodo de reorganización, y muchas veces se tendrán que realizar las mismas tareas dos o tres veces, pues el primer intento puede fallar con relativa facilidad. Con todo esto, el consejo es evidente, se debe de andar con mucho cuidado, procurar la serenidad, y ser precavidos en todo momento.

Profecías para Noviembre

La política en Estados Unidos alcanzará un climax bastante negativo. Los de un bando contra los del otro bando; y en el medio el pueblo y los trabajadores, que somos quienes más vamos a padecer, los pleitos que ocurren allá arriba en el Olimpo. Se visualiza la salida definitiva del poder de Nicolás Maduro, oremos a Dios para que Venezuela por fin sea liberada del comunismo ateo y opresor. En Bolivia ocurrirán algunas protestas, pero éstas serán disminuidas por la gran mayoría de la población, la cual despertó del mal sueño del comunismo. Y esto seguirá ocurriendo, Latinoamérica ya está cansada del saqueo, y de la opresión de los gobiernos de extrema izquierda. País que gobiernan, lo destruyen. Colombia también despertará, y en un futuro cercano tendrá un cambio de gobierno, lo mismo ocurrirá en Honduras. Durante este mes ocurrirán algunos temblores en diversas regiones, como en Centroamérica, México, el Mar Caribe, Perú, Chile, y en el estado de Alaska. Inundaciones también ocurrirán, éstas sucederán debido a copiosas lluvias que provocarán el desborde de ríos y quebradas. Algunos países sufrirán apagones, y fallos en las redes sociales. En algunas regiones de Asia, ocurrirán temblores, deslizamientos de tierra, y accidentes aéreos.

Cada vez más se hablará de cometas, y de asteroides que rondan en el espacio, y de los efectos que podrían ocurrir, si uno de estos cuerpos celestes se acercara demasiado, e incluso impactará a nuestro planeta. Cuando todo parece que va por buen camino, surgirán nuevos rumores de guerra. La situación del medio oriente aún no llega a su epílogo. Las marchas en contra de los gobiernos, ocurrirán en diversas partes del mundo, no sólo en los Estados Unidos. Varios países de Europa están hartos de las monarquías, reyes y príncipes que se comportan como vulgares delincuentes. Nos vamos acercando poco a poco a un cambio de era. Las cosas no pueden seguir igual, hay demasiada maldad, demasiada corrupción, demasiado caos, y demasiada avaricia. Después del cambio vendrá la transformación, no falta mucho para que todos estos acontecimientos sucedan. Está escrito en las Sagradas Escrituras, posterior al caos, vendrá un milenio lleno de paz, que será gobernado por el Rey de Reyes, Jesucristo bendito. Amén.