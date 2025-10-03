La escasez de profesores dificulta la contratación de educadores artísticos según la Propuesta 28

La Proposición 28, o Ley de Garantía de Financiación y Rendición de Cuentas de las Artes y la Música en las Escuelas, concede a los distritos escolares de California unos mil millones de dólares anuales para la educación artística, pero los defensores de esta iniciativa afirman que algunos distritos escolares tienen dificultades para encontrar personal y cumplir los requisitos del programa.

Los distritos tienen que gastar la financiación de cada año antes de que finalice el curso escolar o devolver el dinero.

Kyle Holmes, director de la Iniciativa Artística Estatal para Superintendentes de Condados de California, afirmó que la escasez de profesores en el estado supone un verdadero reto, especialmente para los distritos pequeños y rurales.

“Si un distrito escolar tiene 500 alumnos o más, el 80% debe destinarse a contratar personal”, explicó Holmes. “En los distritos más pequeños, hay mucha gente que publica vacantes para nuevos profesores de música y nuevos profesores de teatro que permanecerán seis meses sin candidatos y no se cubrirán”.

Holmes añadió que la educación artística mejora el pensamiento creativo e impulsa las calificaciones en otras asignaturas. Más de 2.200 agencias locales de educación están recibiendo fondos de la Proposición 28, que pretende ayudarles a contratar más personal en danza, artes mediáticas, música, teatro y artes visuales. Los distritos escolares que no quieran dejar dinero sobre la mesa pueden obtener ayuda en línea utilizando los recursos disponibles a través de los Superintendentes del Condado, la organización sin ánimo de lucro Create CA y el Departamento de Educación del estado.

Algo más de la mitad de las agencias educativas locales tienen menos de 500 alumnos.

Kate Stover, especialista en desarrollo del personal y currículo de artes visuales, escénicas y mediáticas de la Oficina de Educación del Condado de Tulare, dijo que un distrito del condado de Lassen atiende sólo a tres estudiantes y obtuvo 625 dólares en fondos de la Proposición 28.

“No siempre es suficiente poder pagar a un profesor a tiempo completo, pero hay formas de trabajar con socios externos y aprovechar los recursos existentes para ofrecer más arte a los niños”, señala Stover.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles recibe casi 75 millones de dólares al año de la Proposición 28 para ofrecer educación artística a más de 381.000 alumnos.