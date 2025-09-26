Controlar el colesterol ‘malo’

Controlar su colesterol y hablar con su doctor sobre los pasos a seguir para controlar tu colesterol alto podría salvarle la vida. Si usted o un ser querido ha sufrido un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral, sabe lo mucho que esos momentos pueden cambiar la vida.

Lo que muchos no saben es que un nivel alto de lipoproteína de baja densidad, mejor conocido como colesterol LDL (por sus siglas en inglés), a menudo juega un papel silencioso detrás de escena. Para controlar sus niveles de colesterol, primero debe conocer su nivel de LDL y trabajar con su doctor para elaborar un plan de tratamiento adecuado.

Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita para mantenerse saludable. El colesterol ayuda a producir nuevas células, algunas hormonas y sustancias que ayudan en la digestión de los alimentos. Sin embargo, tener demasiado colesterol puede contribuir a graves riesgos para la salud.

Conocer más sobre el colesterol y su función en el cuerpo y la salud en general puede ayudarle a protegerse de posibles enfermedades potencialmente mortales, como un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral, incluso si ya ha tenido uno. Obtenga más detalles con esta información de la iniciativa “Lower Your LDL Cholesterol Now” de la American Heart Association, patrocinada a nivel nacional por Amgen, para que pueda tomar el control de la salud de su corazón.

Conozca sus niveles

Controlar su colesterol es un paso importante para controlar riesgos potencialmente graves para su corazón, su cerebro y su salud en general. El colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo,” puede causar una acumulación de grasa llamada placa en las arterias.

Casi 1 de cada 3 adultos en los EE. UU. tiene colesterol LDL alto, pero muchos no lo saben hasta que es demasiado tarde. Tener demasiado colesterol LDL puede aumentar silenciosamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral cuando no se controla, pero usted tiene el poder de cambiar eso.

“Muchas personas no se dan cuenta de que tienen el colesterol LDL alto porque generalmente no presenta ningún síntoma”, dijo el Dr. Amit Khera, cardiólogo y experto voluntario nacional de la American Heart Association. “Por eso siempre animo a mis pacientes a que se hagan controles del colesterol y hablen con sinceridad con sus doctores. Conocer su nivel de colesterol LDL es una de las cosas más importantes que puede hacer para proteger su corazón”.

Estudios muestran que un colesterol LDL de 100 miligramos por decilitro (mg/dL) o menos es ideal para la mayoría de los adultos. Si tiene antecedentes de un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral y ya está tomando un medicamento para reducir el colesterol, su doctor puede intentar que su colesterol LDL sea 70 mg/dL o menos.

Hágase la prueba

No espere; programe una prueba de colesterol lo antes posible. El colesterol alto a menudo no presenta síntomas, por lo que es importante controlarlo incluso si se siente bien. De hecho, la American Heart Association recomienda que todos los adultos de 20 años o más se controlen el colesterol LDL cada 4 a 6 años, siempre que el riesgo siga siendo bajo. Si ha sufrido un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral, hable con su doctor sobre la frecuencia adecuada de las pruebas.

Un análisis de sangre para medir los niveles de colesterol, llamado perfil o panel lipídico “en ayunas” o “sin ayuno”, evalúa varios tipos de grasa en la sangre. La prueba arroja cuatro resultados: colesterol total, colesterol LDL (malo), colesterol HDL (bueno) y triglicéridos (grasas en la sangre).

Hable con su doctor

Su doctor está ahí para ayudarle a alcanzar sus objetivos de salud, incluyendo mantener su colesterol LDL en un nivel saludable. Tomar decisiones juntos es la mejor manera de crear un plan de tratamiento al que usted tendrá más probabilidades de adherirse. Si no entiende algo, solicite más aclaraciones.

Hable sobre sus factores de riesgo, incluidos sus antecedentes médicos personales y familiares. Tener una conversación sincera sobre su estilo de vida también puede ayudar a identificar posibles factores de riesgo y áreas en las que puede trabajar para reducir su riesgo y mejorar su salud.

Si su nivel de colesterol LDL es alto, su doctor puede recomendarle opciones de tratamiento. Juntos, pueden revisar los beneficios, riesgos y efectos secundarios para decidir el plan de tratamiento que funcione mejor para usted.

Actúe con anticipación

Cuanto antes controle el colesterol LDL alto, más podrá reducir su riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral. Monitorear de manera proactiva y tomar medidas para disminuir o revertir sus cifras puede detener o retrasar la acumulación de placa en sus arterias. Además, las opciones de tratamiento pueden ser más efectivas cuando un nivel alto de colesterol LDL se detecta tempranamente.

Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para combatir el colesterol malo en heart.org/LDL.

Vivir con colesterol (malo)

Si su colesterol LDL está alto, los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a reducir el riesgo general de sufrir enfermedades del corazón, pero pueden no ser suficientes para contrarrestar factores de riesgo individuales, como la genética y los antecedentes familiares. Controle su nivel de colesterol LDL y luego hable con su doctor sobre los próximos pasos, incluidos estos cambios para recuperar el control de la salud de su corazón.

Siga una dieta saludable para el corazón

Desde el punto de vista dietético, la mejor manera de reducir el colesterol es seguir una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas, grasas trans y colesterol.

Seguir una dieta saludable para el corazón significa limitar el consumo de carnes grasas y productos lácteos elaborados con leche entera. Elija cortes magros de carne y productos lácteos descremados, bajos en grasa o sin grasa. También significa limitar los alimentos fritos y cocinar con aceites saludables, como aceites vegetales líquidos en lugar de mantequilla o aceite de coco, que tienen un alto contenido de grasas saturadas y colesterol.

Sea más activo físicamente

Un estilo de vida sedentario reduce el colesterol HDL (bueno). Menos HDL significa que hay menos colesterol bueno para eliminar el colesterol LDL (malo) de las arterias.

Al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana son suficientes para reducir tanto el colesterol como la presión arterial alta. Caminar a paso ligero, nadar, andar en bicicleta o incluso realizar trabajos vigorosos en el jardín pueden ser actividades adecuadas. Además, la American Heart Association recomienda agregar actividad de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a alta, como entrenamiento de resistencia o levantamiento de pesas, al menos dos días por semana.

Dejar de fumar

Cuando una persona con niveles de colesterol no saludables también fuma o vapea, el riesgo de sufrir enfermedades del corazón aumenta aún más. Fumar también agrava otros factores de riesgo como la presión arterial alta y la diabetes.

Al dejar de fumar, las personas pueden reducir sus triglicéridos y aumentar sus niveles de colesterol HDL. Dejar de fumar también puede ayudar a reducir el daño y mejorar el funcionamiento de las arterias.

Perder peso

Vivir con exceso de peso u obesidad tiende a aumentar las probabilidades de aumentar el colesterol LDL (malo) y disminuir el colesterol HDL (bueno). Una pérdida de peso de incluso un 5-10% puede ayudar a mejorar algunos niveles de colesterol y otros factores de riesgo de enfermedades del corazón.