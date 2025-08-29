Mensaje Astral de Septiembre

Aries

Después de una época agitada, ahora llega un periodo de paz y de mucha serenidad. Es un buen tiempo para divertirte sanamente y socializar. Muy pronto llegará esa noticia que tanto has estado esperando. Invertirás tiempo de calidad en el cuidado de tu cuerpo.

Números de la suerte: 7-11-24-25-27-54

Tauro

Proyectos e ideas que deseas llevar a cabo, muy pronto se materializarán. La actual posición de los astros te favorecerá en asuntos financieros, y en todo lo referente a documentos legales. Los astros pronostican que tendrás éxito en eso que tanto deseas obtener.

Números de la suerte: 18-31-34-45-46-49

Géminis

Durante este mes de septiembre, podrás quitarte una carga que no te dejaba avanzar.

De pronto se abren tus caminos, liberándote de circunstancias desagradables. La vida te puede sorprender en tu sector romántico. Llegarán buenas noticias de amigos y de familiares.

Números de la suerte: 11-22-33-34-35-40

Cáncer

Tienes muchas cosas qué hacer y qué resolver durante este mes. Trámites y asuntos legales serán una prioridad. El cuidado y mantenimiento de tu salud se convertirá en lo más importante. Amigos y guías espirituales, te ayudarán a resolver dilemas y problemas.

Números de la suerte: 21-44-48-49-50-52

Leo

El planeta Venus está transitando en tu signo, y lo hará hasta el día 20 de septiembre, luego comenzará a transitar en tu casa de dinero y posesiones. Sin lugar a dudas, contarás con una racha de buena suerte, resolverás problemas, sanarás, y lucirás mejor que nunca.

Números de la suerte: 8-9-12-39-59-64

Virgo

Inicias un nuevo ciclo solar con muy buena suerte. El planeta Venus te visitará, su influencia hará que tu vida se vuelva más tranquila, y al mismo tiempo te sucederán experiencias agradables. En lo económico todo mejora, y el amor te dará alegrías y energía. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 23-33-34-37-40-50

Libra

Éste será para ti un periodo de liberación emocional. Dejarás atrás penas, rencillas, y rencores. De pronto tu vida se tornará más activa, pacífica, y alegre al mismo tiempo. A través de actitudes positivas, lograrás acumular un karma positivo, el cual te hará receptor de una gran bendición.

Números de la suerte: 10-17-18-31-38-57

Escorpión

Quizá los dos meses anteriores tuviste que enfrentar gastos inesperados, y al mismo tiempo sufriste altibajos en tu economía. Las noticias para este mes de septiembre son bastante alentadoras. Tendrás satisfacciones tanto materiales como sentimentales. Un problema se resolverá muy pronto.

Números de la suerte: 15-20-26-30-36-58

Sagitario

Durante varios meses has acumulado energías que tienes que liberar de tu ser. Es aconsejable que practiques algún ritual espiritual. Un enjuague con hierbas te serviría de mucho. Las hierbas más recomendadas son: romero, mejorana, lavanda, y manzanilla.

Números de la suerte: 30-32-38-60-63-66

Capricornio

Saturno tu planeta regente hará un importante tránsito astral, a partir del día 2 de septiembre. Gente y situaciones del pasado, puede hacerse presente desde este mes, hasta el mes de febrero del 2026. Desarrollarás un don o una gran habilidad que antes desconocías.

Números de la suerte: 21-34-42-44-45-67

Acuario

Tu planeta regente que actual navega en tu quinta casa astrológica, trae consigo una energía renovadora. Pondrás todo en orden, sabrás organizar tus horarios, y tendrás tiempo para todo. Practica rituales de relajación, y agradece por las cosas buenas que vienen en camino.

Números de la suerte: 3-6-14-24-29-69

Piscis

El planeta Saturno retornará a tu signo durante algunos meses. Situaciones que quedaron inconclusas serán resueltas en los meses venideros. Hay una enseñanza espiritual que vivirás de manera intensa. De septiembre de este año al mes de febrero del 2026, te espera una racha afortunada.

Números de la suerte: 13-17-21-45-9-59