Profecías del planeta Neptuno

Neptuno es el octavo planeta y el más distante del Sol en el sistema solar. Es ampliamente conocido por su vibrante color azul. Es considerado como un gigante de hielo, y el cuarto planeta más grande. Tiene 14 lunas conocidas, siendo Tritón la más grande y la más reconocida. El planeta fue descubierto en 1846, por los científicos: Urbain Le Verrier, John Couch Adams, y Johann Galle. Su distancia del Sol es aproximadamente 2.778 billones de millas.

En cuanto a su mitología, la cual es bastante extensa, se le conoce como hermano de Júpiter, y es ampliamente identificado con el Dios griego Poseidón. Siendo el dios que gobierna todos los mares y toda el agua del mundo. Según las leyendas, tuvo más de mil hijos. Y fue el único que se atrevió a tener un romance con Medusa.

Astrológicamente el planeta Neptuno, se identifica con la compasión y la espiritualidad. Rige al signo Piscis, a todos los mares, océanos, a toda el agua del mundo, y a todos los líquidos. Representa la religión, la búsqueda de lo divino, el misticismo, los sueños, la filosofía, la filantropía, la ilusión, la imaginación, la transición, la adivinación, y la confusión.

Neptuno está transitando por el signo de Aries desde el día 30 de marzo de 2025, hasta el día 22 de octubre. Fecha en la que retornará a su reino, el signo de Piscis; allí se mantendrá hasta febrero. El día 14 de febrero de 2026 volverá a entrar directo en Aries, y se mantendrá allí, hasta el día 24 de marzo del año 2039.

Esta posición de Neptuno en tránsito por la constelación de Aries, no es precisamente una posición de comodidad para el dios de los mares. Será una batalla entre los elementos fuego y agua. Dicha batalla puede traer consigo una serie de acontecimientos naturales desafortunados. Las lluvias torrenciales, y las inundaciones causadas por el desbordamiento de los ríos, ocurrirán de manera constante en muchas áreas del planeta. Ocurrirán más erupciones volcánicas en América, Europa y Asia. Se pronostica que puede ocurrir un cataclismo, en una área comprendida entre Japón y la fosa de las Marianas. En ese sitio pudiera ocurrir una explosión de un volcán submarino.

También puede activarse la legendaria caldera del Krakatoa en Indonesia. El nivel del mar está aumentando de manera considerable, y las pequeñas islas en Oceanía, serán los principales puntos de hundimiento. Ya están en alerta máxima en diversos archipiélagos, en Vanatu por ejemplo; se está alertando a la población y se les pide que emigren a Australia. Nación que les brindará asilo humanitario por causa de desastre.

Ocurrirán muchos movimientos migratorios climáticos, durante los próximos catorce años. Otra nación que sufrirá los cambios climatológicos será Bangladesh. Lo mismo ocurrirá en Holanda. El mar le robará territorio a estas naciones. Durante los últimos dos meses, hemos sido testigos de grandes inundaciones, como lo ocurrido en Texas y en Wisconsin.

Estos fenómenos naturales seguirán ocurriendo, al mismo tiempo temblores constantes, ciclones, y más ríos desbordados son presagiados. Muchos de estos embates de la Madre naturaleza, ocurrirán durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre.

En el tema de la política, los poderosos tratarán de engañar a la población, utilizando la inteligencia artificial para programar las mentes de los más débiles, aquellos que no se han dado cuenta de la realidad. Existirán fuertes corrientes espirituales de todas las religiones, y al mismo tiempo crecerá de manera vertiginosa, el número de personas que practican religiones no cristianas.

Muchas personas verán en sus sueños eventos que sacudirán al mundo. Neptuno o Poseidón, también influirá en la salud en general. La mayoría le dedicará más tiempo al cuidado del cuerpo. Y a mantenerse en una buena condición física. El mundo será mejor para todos aquellos, quienes respetan el derecho ajeno, y no le hacen daño ni a otros seres humanos, ni a los animales, ni a la naturaleza. Al mismo tiempo debemos mantenernos en alerta, especialmente ante los cambios profundos, que experimentará la geografía de nuestro planeta en los años venideros.