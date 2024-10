Preguntas y respuestas SMILE 2: Una estrella del pop y una maldición se mezclan en terrores  tamaño superestrella

Arturo Hilario

El Observador

Naomi Scott es una actriz y música inglesa, quien a pesar de estar en los medios populares desde niña dice tener suerte de poder todavía ir a cafeterías sin ser reconocida, a diferencia de su personaje en la nueva película de terror, Smile 2. Donde interpreta a una estrella de pop ultrafamosa en la misma línea que Ariana Grande o Lady Gaga.

Más reconocida por su trabajo en la pantalla como Jasmine en la película de acción en vivo de Disney, Aladdin, y como Kimberly la Ranger rosa en la película de reinicio de Power Rangers de 2018, Scott también es una música que comenzó su carrera usando sus múltiples talentos en el musical de Disney TV Lemonade Mouth.

En su música real, canta ritmos pop conmovedores y baladas de piano; En Smile 2, tuvo la oportunidad de canalizar a un tipo diferente de músico, la superestrella del pop cuyas canciones están diseñadas con ritmos pegadizos de los 40 mejores y adaptadas para giras por estadios. Scott incluso tuvo la oportunidad de coescribir algunas de las canciones originales que canta en la película.

En esta nueva secuela del popular éxito de 2022 Smile, Scott interpreta a Skye Riley, la superestrella del pop antes mencionada que se embarca en una nueva gira mundial pero está plagada de visiones y eventos aterradores en su vida. A medida que el peso de estos horrores y su fama comienzan a debilitarla, tiene que mirar hacia atrás en su oscuro pasado para encontrar un camino más allá de la “maldición de la sonrisa”.

“Realmente descubrí el terror ya de adulta. Y ha sido un género del que realmente me he enamorado”.

-Naomi Scott

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Scott sobre Smile 2, cuál fue la experiencia de poder interpretar a un músico ficticio y ayudar a escribir música para el personaje, qué aportó o no aportó de su carrera real y por qué se ha convertido en una fanática reciente del género de terror y su exploración de la humanidad.

Smile 2 está ahora en cines.

Para empezar, quería preguntarte si eres fanática del género de terror en general y si la actual temporada de terror es un momento en el que profundizas en lo que el género tiene para ofrecer.

La respuesta honesta es que no crecí viendo películas de terror en absoluto. Y el terror ha sido algo que realmente descubrí cuando era adulto. Y ha sido un género del que realmente me he enamorado. Hay tantas cosas que todavía no he visto.

De ninguna manera soy una experta en terror, sin embargo, creo que al ver terror como adulto, lo veo desde la perspectiva de apreciar realmente el arte de lo que el terror tiene para ofrecer en términos de que realmente nos permite explorar ciertas partes de la humanidad de las que a veces son difíciles de hablar. Y creo que también permite a los artistas y cineastas buscar algo y aventurarse, lo cual siempre me encanta porque amo las cosas que son potentes.

Creo que algunas de las mejores películas jamás realizadas son de terror. The Shining y algunas de mis películas de terror favoritas, Don’t Look Now y Let the Right One In, que también son muy emotivas. Lloro viendo esas películas, creo que son hermosas y muy poéticas. Y luego, por supuesto, está el otro extremo del espectro, que es el susto y la diversión. Y siempre hay un mensaje sobre la humanidad, pero es entretenimiento de alto nivel. Así que ya me atrapó, pero aún me queda mucho por descubrir.

En Smile 2, interpretas a una superestrella del pop, Skye Riley. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu personaje y sus motivaciones, y cómo termina en esta “situación de sonrisa”?

Skye es una estrella de pop, que está interiorizando muchas cosas por las que está pasando, se podría decir que se está enmascarando, ¿verdad? Y está a punto de embarcarse en una gira mundial, y creo que está en una dicotomía porque sabe que probablemente necesite detenerse y lidiar con algunas cosas con las que debe lidiar. Pero también quiere hacerlo porque así no tendrá que lidiar con eso.

Entonces, creo que está en conflicto y se siente algo separada de sí misma, de su propio cuerpo y de las personas que la rodean. Y siente soledad porque no se siente vista y no siente que pueda abrirse a las personas que la rodean. Entonces, cuando ella entra en contacto con una maldición de la sonrisa, creo que lo que eso hace tanto física como emocionalmente es comenzar a quitar algunas de esas capas para revelar lo que realmente está pasando.

Y dado que además de actuar estás involucrada en el mundo de la música, ¿Cuál fue esa experiencia al asumir el papel de músico en la película, y de dónde te inspiraste, ya sea personal o de otras áreas para Skye?

Sí, buena pregunta. Fue muy divertido porque realmente estoy interpretando a un personaje, incluso en el estudio. Cuando me inscribí para hacer el proyecto, ya había tres canciones escritas para Skye. Entonces ya había cosas en movimiento sobre quién era ella como artista. Y dos de las canciones fueron escritas y producidas por Idarose (Alexis Kesselman), y su voz estaba en los demos, y realmente sentí que ese era mi modelo, y ese sería mi camino en términos de cómo ella cantaba.

Así que Alexis fue realmente la forma en que encontré la voz de Skye. Y trabajamos juntas para descubrir cómo canta y, en términos de producción, cómo Alexis produjo las voces. Estoy cantando con acento americano. Realmente me estoy inclinando por eso, y también pudimos coescribir dos canciones juntas, una de las cuales es la canción de créditos finales, “Death of Me”.

Y de hecho lo escribimos después de que filmé la película. Así que fue divertido porque siento que ya habíamos solidificado su sonido en ese momento, y pudimos divertirnos al máximo, y fue increíble. Pero sí, en gran medida estoy en el personaje. Así que creo que esa fue mi manera de entrar y fue divertido hacer cosas que yo no haría como artista.

Quitando el aspecto sobrenatural, ¿Cómo se conectó el papel con tu propia vida al estar en el ojo público, y de qué manera, si es que hay alguna?

Bueno, creo que tengo el privilegio de moverme por el mundo de forma relativamente oscura en el sentido de que puedo vivir mi vida e ir a una cafetería. Y ese no es el caso de Skye. Ella no puede simplemente estar en público. Y creo que eso puede aislar a una persona porque sientes que hay ojos sobre ti constantemente, es decir, personas constantemente mirándote, percibiéndote, pero sin conocerte realmente.

Entonces, creo que es algo que he conocido y que entiendo hasta cierto punto. Tal vez algo de eso ya estaba ahí. Pero también creo que todos nosotros podemos ver lo que sucede y ver sus presiones, ya sea que participemos o seamos cómplices de ello como sociedad o no.

Creo que todos hemos sido testigos de que esto sucede innumerables veces en términos de alguien que está siendo percibido intensamente y tal vez necesita una inyección de oscuridad en su vida para poder sanar y lidiar con las cosas.