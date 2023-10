Q&A: Addie Morales y cómo Les Misérables continúa atrayendo al público y manteniéndose contemporáneo

Arturo Hilario

El Observador

Addie Morales es una actriz, cantante e intérprete que actualmente se encuentra en la producción en gira de Les Misérables que llega a San José del 17 al 22 de octubre de 2023 en el Centro de Artes Escénicas de San José.

Recientemente habló con nosotros sobre el espectáculo y su viaje hacia los escenarios, explicando por qué la historia de Les Misérables tiene una popularidad duradera y cómo ser una latina en el papel de Cosette ha sido una experiencia especial para ella y su familia.

Les Misérables tiene lugar en la Francia del siglo XIX y cuenta una historia de sueños rotos y amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención – un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Esta edificante historia se ha convertido en uno de los musicales más célebres de la historia del teatro.

Esta versión ha estado de gira desde 2009, cuando se creó una versión reinventada para celebrar su 25 aniversario. Esta es la primera vez que la versión actualizada del musical ganador del premio Tony llega a San José.

Más información y entradas están disponibles en broadwaysanjose.com.

Estaba leyendo que usted es originaria de Nueva Orleans pero se mudó a Texas cuando era niña.

Entonces mi familia y yo nos mudamos. Tenía unos nueve años cuando llegó el huracán Katrina, así que todavía tengo familia en Nueva Orleans. El lado de la familia de mi padre es de Nueva Orleans, pero mi madre es de Corpus Christi, y tenemos un montón de familia en Texas, así que tenía sentido que nos mudáramos a Texas y a mis padres les acabó encantando y les encantó para nosotros, para los niños, y por eso terminamos quedándonos. Voy y vengo entre ellos.

¿Cuál fue su camino para ingresar a las artes escénicas? ¿Qué le inspiró y cómo terminó sucediendo para usted?

Sí, es bastante curioso, todos están relacionados. Así que nos mudamos a Texas después de Katrina, y eso fue mucho por lo que tuvo que pasar una niña. Fue mucho por lo que mi familia tuvo que pasar. Reubicarse es difícil de hacer, especialmente de una vez, como en el último minuto. Así que nos quedamos en Texas y me convertí en una niña tímida. Yo era muy extrovertido cuando era más joven, pero tuvo un efecto en mí y tuvo un efecto en mi familia, por lo que mis padres buscaban cosas que yo pudiera hacer, para que me expresara.

En cierto modo querían que saliera de mi caparazón y algunos familiares les dijeron: “Oh, ella tiene una gran voz, deberían entrenarla, deberían ponerla en clases de canto”. Y estaba tan desinteresado que no quería actuar. Actuamos para mi familia y eso fue diferente. Fue un juego, fue divertido. Pero hablando en serio, realmente no quería hacerlo. Y así mi papá me lo pidió todos los días durante meses. Él me dijo: “Quiero ponerte en clases de canto. ¿Quieres tomar una clase de canto?”.

“Entré al teatro musical, y de alguna manera me ayudó a procesar algunas cosas, salir de mi caparazón, lidiar con parte de ese trauma, y ​​no sé, se convirtió en una terapia y eventualmente se convirtió en un arte.”

Y dije que no. Y al día siguiente me hizo la misma pregunta y le dije que no. Y continuó durante meses y me cansé mucho. Pensé: “Está bien, tomaré una clase, como una lección de canto. Y si no me gusta, lo dejaré. Lo dejaré al día siguiente”.

Así que tomé lecciones de canto hasta que fui a la universidad entre los doce y los dieciocho años.

Y me encantó. Nunca miré atrás. A partir de ahí entré al teatro musical, y de alguna manera me ayudó a procesar algunas cosas, salir de mi caparazón, lidiar con parte de ese trauma, y ​​no sé, se convirtió en una terapia y eventualmente se convirtió en un arte.

Ahora, ¿podría hablar un poco de la historia de Les Miz y por qué sigue teniendo este importante espacio en el teatro musical?

Sí, claro. Es un clásico por una razón que sabes. Es de esos que nunca desaparecen porque toca a todos. Básicamente, ya sabes, estamos siguiendo a Jean Valjean y su historia desde donde va, básicamente de un pequeño ladrón a un hombre moral. Esa es la historia que estamos siguiendo.

Y creo que la historia del perdón, la redención, la superación de la tragedia y las circunstancias no solo es identificable para todos en todos los ámbitos de la vida, sino que genera esperanza e inspiración. Y creo que eso es lo que hace que el público no sólo regrese, sino que lo comparta con la próxima generación, porque eso es lo que tanto necesitamos. Siempre lo necesitamos. Y la historia sí se repite. Pero como mundo, hemos pasado por muchas cosas estos últimos años y siento que la gente está hambrienta de una historia que los inspire. Y la música es demasiado buena.

¿Puede hablar sobre su personaje de Cosette?

Yo interpreto a Cosette. El tropo que utiliza en el programa es el de “jóvenes amantes”. Pero realmente lo gracioso es que hay este video divertido que reúne una recopilación de cuántas veces se dice la palabra Cosette, su nombre, en el programa, y ​​son innumerables veces porque no está mucho en el escenario. Hay tantos personajes, están sucediendo tantas cosas. Sin embargo, ella es la pieza central del espectáculo.

El concepto de Cosette y cómo el programa gira en torno a ella y catapulta a Jean Valjean a la redención es genial. Básicamente, ella es la hija adoptiva de Jean Valjean. Ella nació en la pobreza y él la acoge después de la muerte de su madre, spoilers.

Él es responsable de ella y de ser su mentor, siendo su padre mientras ella crece y básicamente manteniéndola a salvo, protegiéndola del mundo. Y eventualmente se enamora de un joven que es parte de la rebelión, así que hay drama. Creo que a todos los papás les cuesta que sus hijas crezcan y se enamoren. Pero al final del espectáculo, ella y Marius duran. Y para mí, ella es el concepto de llevar esa lección a la próxima generación.

Ella es el bien que se ha creado, el diamante en bruto que se ha creado a partir de circunstancias desafortunadas. Y entonces ella termina siendo la esperanza al final.

Para usted, ¿qué es interpretar a este personaje en comparación con el resto de trabajos que ha realizado hasta ahora? ¿Y cómo se ha relacionado o ve alguna relación con este personaje?

Sí. Seguramente diré que he interpretado a muchos amantes jóvenes. Es un estilo mío, diría yo. Así que es familiar para mí y también para Cosette, mucho de su trabajo, mucho de su tiempo en el escenario y su ser tiene que ver con su relación con su padre. Y, obviamente, tengo una excelente relación con mi padre, por lo que es muy fácil salir de mi propia vida y jugar con eso.

¿Qué adolescente no se ha rebelado contra su padre pero también lo ama tanto? Esa es muy Cosette. Entonces eso es útil para mí. Pero yo diría que ella es diferente de otros personajes que he interpretado, porque tienes un texto limitado para trabajar. Así que gran parte de mi trabajo esta vez con este rol en particular ha consistido en llenar los espacios en blanco, colorear las líneas y darle significado a las pocas líneas que tiene.

Básicamente, eso proviene de una investigación: estamos extrayendo el libro más grande jamás creado. Entonces sólo tienes que saber de qué estás hablando, de dónde vienes y todo eso, porque no te dan demasiado. En su texto, ella no dice mucho, pero la clave es que dice mucho, pero dice tan poco, lo que quiere decir es mucho. Honestamente, ha sido un desafío.

¿Y cómo se siente ser parte de un espectáculo tan tremendo y con tanta historia?

Honestamente, es un honor cuando eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, se siente más grande de lo que puedes imaginar. Y muchos grandes han estado en este espectáculo, ¿verdad? Muchas personas que han hecho cosas increíbles y se han convertido en estrellas han sido parte de Les Miz. Y entonces puedes agregarle tu pequeño giro a eso, puedes ser parte de eso.

Llegas a ser otro nombre que figura en la lista de personas increíbles que han sido parte de esto. Entonces, si bien es como, “oh, esto es una parte mía”, ¿verdad? Porque eso es mío. Pero ella también es de todos. Y yo digo, oh, Dios mío, ella nos pertenece a todos. Todos hemos hecho esto juntos. Así que no lo sé, es realmente genial pensar en ello y es un honor para mí tener mi nombre en la lista de personas que han interpretado a Cosette. Ha sido asombroso.

También me siento especialmente honrada de interpretarla porque no veo cómo se la elige tradicionalmente a medida que nos adentramos en un mundo donde no estamos tan obsesionados con la apariencia, con el personaje que parece que puedes lucir de todos modos.

Así que eso ha sido muy especial para mí, y creo que ha sido muy especial para mi familia porque ese no era un papel que siempre pudiera desempeñar, y siempre imaginé que podría desempeñar. Entonces es tan especial.

¿Por qué recomienda que la gente vea el programa?

Te reirás, llorarás y se lo contarás a todos. Pero lo más importante es que te dejará algo que no tenías antes. Ya sea un sentimiento, un pensamiento, una inspiración o una esperanza, te irás con algo nuevo y no tiene precio. Animo a todos a que vengan a ver este espectáculo. Tenemos algo especial en marcha.