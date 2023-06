Q&A: Eva Longoria habla sobre el héroe latino del Cheeto picante

Arturo Hilario

Richard Montañez no es un nombre con el que la mayoría creció, sino un nombre que la gente podría recordar de ahora en adelante, y posiblemente adjuntarlo a un nombre de una botana popular que sin duda todos conocen.

La increíble historia de Montañez es una de perseverancia y valiente autodeterminación. De conserje en Frito-Lay en el sur de California a ejecutivo de marketing multicultural en PepsiCo, El viaje de Montanez refleja las historias latinas para sentirse bien que faltan en los principales medios estadounidenses, su historia es una donde hay más corazón y esperanza que tragedia y desesperación. Ahora su historia ha cobrado vida gracias a Eva Longoria con Flamin’ Hot.

Nacida en Corpus Christi, TX, Longoria es más conocida por su trabajo como Gabrielle Solis en Desperate Housewives, un papel que cautivó al público de todo el mundo. Desde allí ha seguido actuando y trabajando tras bambalinas, como productora y directora de proyectos como John Wick, Gordita Chronicles y su reciente serie de televisión Eva Longoria: Searching For Mexico.

Flamin’ Hot, que ahora se transmite tanto en Hulu como en Disney+, es el debut cinematográfico de Longoria, y con 10 años de experiencia detrás de cámara, con programas de televisión y un documental en su haber, la experiencia se nota. También hay algunas primicias con el elenco, con Jesse Garcia interpretando a Richard Montañez en su primer papel en largometraje y Annie Gonzalez (Judy Montañez) en su primer papel en una película. La presencia veterana de Dennis Haysbert y Tony Shalhoub ayuda a reforzar el filme.

Como lo demuestran sus proyectos más recientes, Longoria ha ido profundizando más en su propia cultura, el año pasado dirigió La Guerra Civil, el documental que recuerda la rivalidad entre mexicanos y mexicoamericanos que fue impulsada por uno de los enfrentamientos de boxeo más icónicos de los años 90, entre el boxeador mexicano Julio César Chávez y el boxeador mexicoamericano Oscar De La Hoya.

Recientemente estuvo en San Francisco mientras promocionaba Flamin’ Hot, y se sentó a hablar sobre cómo se obsesionó con hacer esta película, cómo Martin Scorsese y Ron Howard la influenciaron, lo que ella siente que es su superpoder como directora y por qué la historia de Richard Montañez es una que necesitaba ser contada.

Y a pesar de la premisa, Longoria se asegura de decir que ésta no es simplemente la historia de una papa frita, sino la historia de un hombre y su familia, sobre su comunidad; y que, a pesar del racismo y el clasismo, los logros de Montañez son algunos para mostrar a la gente.

Para empezar, ¿Qué fue lo que te atrajo de la historia de Richard Montañez a este proyecto?

Bueno, leí el guión. Esta historia fue creada en Searchlight Pictures. Realmente creyeron en la historia de Richard, me enviaron el guión, lo leí y dije: “Oh, Dios mío”. Me quedé impresionada por su trayectoria y su resistencia. Y luego dije: “Espera, él es mexico-estadounidense. Yo soy mexico-estadounidense. ¡¿Cómo no sé esta historia?!” Entonces me entristeció no conocerla, siendo de esta comunidad, ¿Por qué no sabemos quiénes son nuestros héroes?

Y entonces me obsesioné con querer dirigir esta película. Entré y traté de conseguir el trabajo, me tuve que presentar con Searchlight cuatro o cinco veces, tuve que volver y compartir mi visión con ellos sobre la película que quería hacer. Y luego, cuando leí la historia, también pensé: “Soy Richard Montañez”. También me han dicho que “no”. Me han dicho que “las oportunidades no son para la gente que se parece a ti” y también “eres una mujer. Tal vez no deberías hacer ese trabajo”. Así que sentí que la lección que Richard nos enseña es preguntar: “¿Por qué yo no? ¿Por qué no puedo hacer algo grande? ¿Por qué no puedo ser grandioso?” Así que obtuve el trabajo y pude compartir la visión y mi versión de la historia real y convincente de Richard.

¿Tuviste alguna inspiración de la que pudieras hablar en términos de lo que querías que representara la vibra de esta película?

Tenía mucho, cuando haces la presentación de un director, tienes que presentarles la película que quieres filmar. Y estaba tratando de buscar comparables para explicar mi visión al estudio, y no había ninguno. No pude encontrar una película de nuestra comunidad para ejemplificar similitudes.

Así que mis inspiraciones fueron Scorsese, Adam McKay, Steven Spielberg, Ron Howard. Y realmente saqué referencias de esas películas, mira lo que Scorsese hizo por el conocimiento de la comunidad italoamericana de lo que fue esa experiencia en una pieza de época, en la actualidad, en los años 70 en Casino y Goodfellas. Yo les decía, “Oh, hombre. Me encanta cómo tenía un punto de vista auténtico sobre esa comunidad”.

Ava DuVernay, tiene un punto de vista muy específico sobre las historias que quiere contar. Y Ron Howard realmente dirige películas con corazón y que exploran temáticas en un nivel diferente. Él fue uno de mis mentores, y me dijo: “¿De qué trata la película? Porque no puede ser sobre el Cheeto”. Y entonces quería explorar temáticamente lo que significa cuando las oportunidades no se distribuyen por igual. El talento está, la ambición está. Pero no todos tenemos la oportunidad de ser grandes, de brillar.

Y eso es lo que me interesó, esa es la película que quería hacer, era la historia de este hombre, y cómo, a pesar del racismo, el clasismo y todos los obstáculos, lo enfrentó no solo con resiliencia, pero fue resistente con dignidad y gracia. Y pensé, wow, todos podríamos aprender de él.

Ahora, siendo este tu primer largometraje, me preguntaba cómo se compara con tu trabajo como directora de televisión. ¿Hay alguna diferencia que te haya sorprendido en el proceso de dirección?

No, teníamos una agenda muy ambiciosa. Entonces fue gracias a mis diez años de dirigir televisión que íbamos al ritmo que íbamos, porque yo estaba acostumbrada. Yo estaba como, no, vamos a filmar esto en un programa de televisión, rápido, rudimentario. Disminuí la velocidad cuando las cosas necesitaban escala y alcance, pero en su mayor parte, era un horario ambicioso de lograr, y tuve mucha suerte de tener a los actores que tuve, que vinieron, confiaron en mí, se movieron al ritmo que necesitábamos, estaban totalmente preparados.

Tuve un equipo increíble, casi todos jefes de departamentos latinos que entendieron a mi visión y la mejoraron. Diría que mejoraron mi visión diez veces. Entonces, para mí, hacer películas es un proceso de colaboración, y mi lema es “la mejor idea gana”. Así que diez cerebros son mejores que uno. Así que les preguntaba, “¿Qué piensan ustedes sobre esta toma? ¿Qué piensan sobre esta secuencia?” Tuvimos que construir toda esta fábrica. Todo lo que ves está construido por nuestros diseñadores de producción. Entonces, tener a esos solucionadores de problemas en tu equipo es realmente necesario y una bendición.

Me preguntaba por qué crees que es importante dar vida a estas historias de personas de nuestra comunidad, de latinos.

Mi estrella polar era la autenticidad y sabía que ese iba a ser mi superpoder. Conozco esta comunidad. Esta es mi comunidad. Sé cómo retratarlo. Y es por eso que esta película es una carta de amor tan hermosa a la comunidad mexicoamericana, a la comunidad chicana, a la comunidad chola. Nunca los has visto pintados con un pincel de tantos colores.

Y entonces, para mí, estoy como, esto es lo que somos. Somos trabajadores, somos ambiciosos, estamos basados ​​en la fe, estamos orientados a la familia. Aportamos mucho a nuestras comunidades y a nuestro país. Y por eso quería que la gente viera lo que sé sobre nuestra comunidad y viera nuestro valor en la pantalla.

También me tomé muy en serio la idea de que Hollywood define cómo se ven los héroes, y nunca se parecen a Richard, y nunca se parecen a nosotros. Y entonces, aprovechar esta oportunidad y crear un héroe que nuestra comunidad pudiera mirar hacia la pantalla grande y verse reflejado en él fue muy importante.

¿Podría hablar sobre cómo fue trabajar y dirigir a los protagonistas Jesse García y Annie González? Y para ellos, siento que es un gran paso estar en el centro de atención, ser protagonistas.

Bueno, siempre he sido fan de Jesse. Lleva 20 años en el negocio, desde Quinceañera. Ha estado haciendo un trabajo increíble, pero este es el primer papel que ha tenido que muestra el espectro de su talento. No nos dan papeles como este. No podemos interpretar tres décadas diferentes de una pieza de época, vulnerable, divertida, dramática, humorística, peligrosa, amable.

Interpretó a todos estos increíbles personajes porque era una persona diferente en diferentes momentos de su vida, y simplemente lo dejó fuera de juego. Y estoy tan feliz de que el mundo finalmente vea a Jesse, por lo talentoso que es. Él es una fuerza. Es nuestra estrella de cine. Es nuestra estrella de cine latino. ¿Cuántos tenemos? Está en dos películas ahora mismo. Uno con J-Lo y este. Eso es extraordinario.

Y Annie, estoy muy emocionada de que el mundo conozca el talento que es Annie. Ella es un hermoso ser humano, pero, wow, es una actriz increíble. Y no fue hasta que estábamos haciendo esta gira de prensa donde ella dijo, “porque esta es mi primera película”, y yo dije: “espera, ¿esta fue tu primera película?” Ni siquiera sabía eso cuando estábamos filmando porque ella era una profesional y era muy hábil. Y todo lo que dije y todo lo que hice, ella estaba como, “sí, lo entiendo, genial”.

Ella tomó la dirección increíblemente bien. Ella hizo cada escena mejor. Cada escena en la que estaba, la hizo mejor. Y por eso estoy emocionada de presentarle al mundo a Annie Gonzalez.

Última pregunta. Ahora que Flamin’ Hot está disponible para transmitir en Hulu y Disney+, ahora está disponible para que el mundo lo vea, ¿Qué esperas que la gente se lleve al verlo?

Oh, hombre, espero que estén inspirados. Realmente amo una película que te haga sentir bien, y te vas de esta sintiéndote tan bien con la vida, tan bien con las posibilidades, tan bien soñando en grande. Y quiero que mires la vida de Richard y digas: “wow, si ese tipo sobrevivió a todo eso y está prosperando a pesar de eso, puedo hacer cualquier cosa”.

