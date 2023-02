EarthTalk Q&A: Malaria En Latinoamérica

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

La malaria es una enfermad tropical que puede causar fiebre alta, temblores y síntomas feos parecidos a los de un resfrío. A veces puede ser fatal, pero hay varios tratamientos. Se esparce por parásitos que pueden vivir en mosquitos, por lo cual, si un mosquito se alimenta de sangre de un humano infectado, puede llevar el parásito a otra persona cuando tome sangre de alguien más.

La malaria es un problema serio fuera de Estados Unidos, especialmente desde que la pandemia de COVID-19 interrumpió tratamientos, prevención y financiación. Es un problema eterno en gran parte de África porque la temperatura permite la transmisión durante todo el año. Recientemente hubo un resurgimiento en Pakistán a causa de inundaciones. En Latinoamérica, el repunte se asocia a la pérdida de anfibios, lo cual significa que hay menos animales que se coman las larvas de mosquitos y por lo tanto hay más mosquitos que esparcen los parásitos de malaria.

Esto ocurrió porque en los ’80, un hongo que causa la enfermedad quitrimiodicosis en anfibios se expandió por toda la región. Esta enfermedad causa que la piel se engrose, lo cual puede ser devastador porque algunos anfibios absorben agua a través de su piel en vez de beberla. De hecho, esta enfermedad se ha vinculado con la extinción de más de 200 especies alrededor del mundo. Sin darnos cuenta, los humanos la esparcieron más, y está presente en todos los continentes excepto la Antártida. Se ha confirmado en Estados Unidos, especialmente en la costa este, pero sólo comenzó a tener impacto en los ’90, 10 años después de que las extinciones comenzaran en Latinoamérica, por lo cual no es probable que de momento tenga algún efecto en los niveles de malaria en Estados Unidos.

Estados Unidos acabó con la transmisión de malaria en 1951 y así se ha mantenido desde entonces. Esto se logró con insecticidas, mejores drenajes, y la eliminación de sitios de reproducción de mosquitos. Hoy en día, los casos en Estados Unidos suelen reducirse a personas que viajaron a lugares donde la enfermedad está presente sin haber utilizado drogas contra la malaria, o que inmigraron de esas áreas. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) juntan reportes de casos para su sistema de vigilancia de la malaria, y trabajan dentro del país para tratamientos y prevención. Los CDC también recomiendan cuatro estrategias frente a la malaria: redes para mosquitos con insecticidas, tratamiento preventivo en mujeres embarazadas y niños, y el uso de insecticidas en interiores. De momento, éstos no son necesarios en Estados Unidos, pero se usarían si hubiera un resurgimiento de la enfermedad. Sin embargo, Estados Unidos aporta muchos recursos para prevenir esto, y es el gobierno donante más grande para los esfuerzos globales frente a la malaria.

También hay esperanzas para combatir la malaria en el futuro. Puede que desarrollos nuevos como la extinción de los anfibios le den ventaja a la enfermedad, pero los científicos siguen creando soluciones. En África están aumentando los programas contra la malaria, lo cual significa que la enfermedad que llega al resto del mundo por inmigrantes y viajeros se esparcirá menos. Los científicos también diseñaron mosquitos que son menos hospitalarios para el parásito de la malaria, y por lo tanto esparcirán menos la enfermedad. Además, aunque de momento no hay una vacuna para la malaria, investigadores de Inglaterra tienen muy buenos resultados y puede llegar a ser aprobada durante 2023.

