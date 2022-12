DISNEY HOLIDAY GIFT GUIDE

The holidays are fast approaching, and with the celebrations come gifts as well. Here are some selections and ideas for the Disney lover in your life! From $25 and up, these are some highlights of the newest and most fun picks for any age.

Se acercan las fiestas de fin de año y con las celebraciones también llegan los regalos. ¡Aquí hay algunas selecciones e ideas para el amante de Disney en tu vida! Desde $25 en adelante, estas son algunas de las selecciones más nuevas y fantásticas para cualquier edad.

$25 and under

Marvel Studios Legacy Collection Titan Hero Series Black Panther Figure

Hero. Legend. King. Commemorate the incredible impact of Marvel’s acclaimed Black Panther, part of the Marvel Cinematic Universe, with figures and products from the Marvel Studios Legacy Collection. Kids can imagine joining a battle with this 12”-scale Marvel’s Black Panther Titan Hero Series action figure featuring entertainment-inspired design and multiple points of articulation, so you can pose it for any super powered adventures you imagine.

Héroe. Leyenda. Rey. Conmemora el increíble impacto del aclamado Black Panther de Marvel, que forma parte del Marvel Cinematic Universe, con figuras y productos de Marvel Studios Legacy Collection. Los niños pueden imaginarse que se suman a la batalla con esta figura de acción de 12” de la serie de Marvel’s Black Panther Titan Hero Series, la cual viene con inspiradores diseños de entretenimiento y múltiples puntos de articulación para que puedas colocarlo en distintas poses y que esté listo para cualquier aventura superpoderosa que puedas imaginar.

By Hasbro

MSRP

$9.88

Princess Core Dress Up Assortment

Enjoy the ultimate Disney Princess dress up experience in your favorite Disney Princess dress. Dressing up and feeling like your favorite princess has never been so fun! These gorgeous dresses feature a glitter bodice and skirt complete with glittery icons unique to their stories!

Assortment Includes: Ariel, Aurora, Belle, Cinderella, Rapunzel, Moana

Disfruta de una inigualable experiencia cuando te pongas tu vestido favorito de Disney Princess. ¡Arreglarse y sentirse como tu princesa favorita nunca ha sido tan divertido! Estos preciosos vestidos vienen con un corpiño brillante y una falda con iconos en purpurina que caracteriza a cada una de las princesas.

La selección incluye: Ariel, Aurora, Belle, Cinderella, Rapunzel, Moana

By Jakks Pacific

MSRP

$16.99 Each

Disney’s Encanto Sing A Long Mirabel

The lovable, funny young Mirabel is part of the Madrigal family at the heart of Disney’s Encanto. This detailed doll includes her movie-inspired outfit and accordion. Press the button to hear her sing The Family Madrigal, one of Lin-Manuel Miranda’s songs from the film.

La adorable, divertida y joven Mirabel forma parte de la familia Madrigal, que representa la esencia de Disney’s Encanto. Esta detallada muñeca incluye un vestido y un acordeón inspirado en la película. Aprieta el botón para escucharla cantar “The Family Madrigal”, uno de los temas de Lin-Manuel Miranda de la película.

By shopDisney

MSRP

$24.99

$50 and Under

Star Wars Galactic Pals

Star Wars fans can bring home some of the most adorable creatures in the galaxy with Galactic Pals plush characters! Featured on the Star Wars Kids YouTube channel, the Galactic Pals are young creatures from across the galaxy, eagerly awaiting someone to take them home. Designed with a soft plastic head, sparkling eyes and a plush body, each cute creature includes a carrier and a personality profile — fill in the soft character’s name and uncover its personality.

Los fanáticos de Star Wars pueden llevarse a casa alguna de las adorables criaturas de la galaxia con los personajes de peluche de Galactic Pals. Presentes en el canal de YouTube de Star Wars Kids, los Galactic Pals son jóvenes criaturas de distintas partes de la galaxia deseando que alguien se las lleva a casa. Diseñadas con una cabeza de plástico blando, ojos saltones y un cuerpo de peluche, cada adorable criatura incluye un portador y un resumen de su personalidad.

By Mattel

MSRP

$29.99

Holiday Disney Munchlings

Mickey Mouse, Minnie Mouse, and Stitch look so delicious reimagined as festive holiday treats from the Baked Treats series of Disney Munchlings. You won’t be able to resist giving these scented medium plush a cuddle this holiday season.

Con la ayuda de magia, esta nueva linea de adorables peluches inspirados en deliciosas galletas de Disney Parks Main Street Bakery completara tus regalos estas fiestas.

By shopDisney

MSRP

$34.99

For the Ultimate Fans

Reebok | National Geographic

Take a walk on the wild side with the Reebok x National Geographic collection. Featuring bold patterns and textures, you’ll be the leader of the pack.

Da un paseo por el lado salvaje con la colección Reebok x National Geographic. Con patrones y texturas audaces, serás el líder del grupo.

By Reebok

MSRP

Prices Vary

More products and gift ideas available at shopdisney.com

Más productos e ideas de regalos disponibles en shopdisney.com