WE WERE HYPHY: Un nuevo documental capta las imágenes y los sonidos de la escena del rap de principios de los años 2000 en la Área de la Bahía.

Arturo Hilario

El Observador

Mac Dre. Baile en el césped. Cabalgata fantasma.

Estas son muchas de las palabras que provocarán una sonrisa nostálgica a cualquiera que escuchara música rap a principios del siglo 21st en el norte de California.

La música hyphy formaba parte del movimiento hyphy más amplio, que incluía el baile callejero conocido como turfing, los espectáculos de coches sin licencia conocidos como sideshows, y una visión dinámica del arte y la política.

El sonido de la escena del rap del Área de la Bahía en aquella época se centralizaba dentro y alrededor de las fronteras de Oakland, San Francisco y San José al sur. Hyphy, una jerga hipnótica para ser ”

hiperactivo”, era una llamada a cualquiera que quisiera soltarse en un momento hedonista que acabaría perdiéndose en el tiempo. Fue un momento tan fácilmente definido por los artistas, los estilos de baile, la moda y el entorno político, pero que al mismo tiempo nunca ha tenido su momento real en el candelero de la cultura popular.

Eso es hasta hace poco, cuando artículos académicos, reflexiones y ahora un documental completo quieren exhumar ese momento de la historia cultural y darle su debida diligencia y análisis.

Laurence “Larry” Madrigal es un nativo del Área de la Bahía de toda la vida que estudió cine en la Universidad Estatal de San Francisco y cuya paleta sonora estuvo muy influenciada por la música hyphy en su adolescencia. Su nuevo documental, We Were Hyphy, examina el mundo que la música hyphy moldeó, desde sus legendarios artistas musicales hasta los efectos culturales más amplios que trajo al Área de la Bahía y más allá.

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Larry sobre sus propias experiencias con el movimiento hyphy, cómo le llevó a querer crear un documental sobre él, y cómo la colaboración con los que vivieron y crearon el movimiento permitió que todo se hiciera realidad.

We Were Hyphy se estrenará mundialmente en el Festival de Cinequest el sábado 20 de agosto, y se repetirá el domingo 28 de agosto. Más información en cinequest.org.

Para empezar, me gustaría saber ¿Qué fue lo que te inspiró inicialmente a querer contar esta historia sobre el movimiento hyphy?

Me crié en la Área de la Bahía, crecí en Antioch y después fui a la Universidad Estatal de San Francisco, así que he vivido en la Área de la Bahía toda mi vida. Tengo 33 años, así que estaba en el instituto a principios de la década de 2000, en la época en la que el movimiento hipnótico estaba despegando en la Área de la Bahía. Así que, para mí, siempre ha sido una época muy divertida, emocionante y especial en mi vida, definitivamente.

Además, coincidió con mi mayoría de edad, cuando me convertí en adulto. Y siempre he tenido la música, la cultura, la moda, los coches, todo eso, siempre lo he tenido muy cerca. Así que un día, estudiando cine en la Universidad de San Francisco, me dije: “podría ser genial, de alguna manera, hacer algún tipo de película que tenga lugar durante esa época”, porque en ese momento, yo estaba planeando ser un cineasta narrativo, no un documental.

Pero cuando me hice mayor y empecé a trabajar, me decanté más por el documental. Siempre quise hacer una película sobre la Área de la Bahía y esa época en concreto, porque fue un momento único en la vida. No creo que se haya arrojado mucha luz sobre ello. Así que esa es la pasión, supongo, de donde surgió.

En cuanto a la forma de poner en marcha el proceso, ¿cómo lo hiciste? ¿A quiénes involucaste y cómo fue el cronograma?

En realidad fue originalmente el productor, Jason O’Mahony, fue su idea. Entonces trabajábamos juntos en una empresa de educación en el departamento de vídeo, filmando vídeos educativos. Él no creció en el Área de la Bahía, pero es un gran apreciador de las cosas buenas, especialmente si son locales. Así que siempre compartía con él, por ejemplo, canciones de Mac Dre y vídeos de espectáculos. Le enseñé todo sobre ello, y estaba realmente fascinado por ello. Y un día se acercó a mí en el trabajo y me dijo: “Deberíamos hacer un pequeño documental o un vídeo corto sobre la hipnosis y subirlo en YouTube o algo así”.

Y yo estaba como, “Sí, le entro. Eso suena bien, hombre”. Así que estábamos trabajando todo el tiempo, pero después del trabajo y en las noches de la semana y los fines de semana, pasamos el tiempo tratando de llegar a la gente, averiguar cómo conseguir que esta cosa se haga.

Y empezó como un pequeño proyecto de pasión. Luego, cuando empezamos a conocer a algunas personas, nuestra primera gran conexión fue Nump, el creador de la famosa canción “I Got Grapes”, y lo conocimos y él empezó a presentarnos a otras personas, y conocimos a Mistah F.A.B., y fue una entrevista increíble.

Entonces empezamos a ir a los Primeros Viernes de Oakland con una cámara, y empezamos a pasar el rato, a filmar a la gente bailando y dejándose llevar. Y entonces empezamos a conocer a todos los chicos de los coches, como Falcon Dave con los Falcon Boys. Y él nos dio una descarga [de vídeo] de la cultura de los coches de la vieja escuela, donde los espectáculos laterales tipo de creció, la escena original de Oakland.

Y entonces empezó a crecer, en un momento dado, recogimos mucho material y empezamos a desarrollar más la historia porque estábamos aprendiendo mucho sobre el movimiento hipnótico.

Me sentía como un experto en el hip hop de la Área de la Bahía y en esa época, pero es mucho más que el aspecto musical. Es como todo un movimiento cultural. Así que aprendí mucho y empecé a investigar, y en cierto punto evolucionó hasta el punto de que debíamos intentar hacer un reportaje con nuestros propios medios. Mucha gente se ofreció para trabajar detrás y delante de la cámara.

Todas las entrevistas son de personas que aceptan hacerlo gratis y de forma voluntaria. Y luego muchos cineastas y otros artistas contribuyeron a la creación de la película. Uno de los más importantes fue que conocimos a D-Ray y a Gary Archer, que son leyendas del Área de la Bahía, y fueron una parte importante del movimiento cuando estaba en marcha. Y D-Ray se incorporó como productora ejecutiva y nos orientó mucho, pero también se unió al equipo y nos dio acceso a miles y miles de fotos de esa época.

Creo que ella podría ser el único fotógrafo que estaba tomando fotos de alta calidad en ese momento porque esto es como justo antes de que el teléfono inteligente, tipo de inaccesible. Así que todo el material del movimiento hyphy es como Treal TV, como, Go Dumb USA y luego, como, las fotos de D-Ray. Realmente no está tan documentado.

He leído que la pandemia detuvo su progreso, ¿podrías hablar de cómo afectó eso al proyecto?

Estábamos realmente en movimiento, y luego estabamos realmente a punto de terminar y tenía un montón de tracción, y luego golpeó el Covid, así que tuvimos que tomar algo así como un año fuera de la filmación y no sabíamos cuánto tiempo iba a durar.

Y en ese momento, aún no había empezado a editarlo, y decidí empezar a revisar las entrevistas y a reconstruirlo. Y eso fue enorme, en realidad estoy muy contento de haberlo hecho porque eso redirigió muchas de las formas en que la historia se estaba desarrollando y me dio mucha más información.

Sabía que quería editar la película o, al menos, hacer el montaje básico yo mismo, porque no sabía realmente hacia dónde ir. Incluso si trabajara con un editor, no tendría muchas indicaciones que darle al principio, pero creo que me intimidaba mucho lanzarme a ello.

Tenía diez terabytes de material sin ver, dos años de rodaje, y lo dejé de lado. Pero luego con la pandemia, es como si estuviera sentado en mi casa. Estaba realmente cerrado, como si apenas pudiera ir a la tienda de comestibles. Así que estaba, como, sentado con todo ese material, y yo estaba como, “¿sabes qué, hombre? Es ahora o nunca, si empiezas esto ahora o no se va a hacer”. Así que, realmente me humilló y me centró y me hizo ponerme a trabajar.

Y luego, una vez que el cierre comenzó a abrirse de nuevo, tuvimos un poco más de enfoque y sabíamos exactamente con quién queríamos hablar y de qué queríamos hablar con ellos. Y luego ese último año de 2021, acabamos de filmar el resto de la película, y luego terminé la edición, y luego básicamente lo terminamos a principios de 2022. Así que son como cuatro años de trabajo.

¿Podrías hablarme un poco de lo que contiene el documental? ¿Cuál es el hilo conductor de la historia o de lo que intenta contar aquí sobre el movimiento hyphy?

Para contextualizar, creo que es importante decir que este es uno de los muchos, muchos, muchos enfoques para contar esa historia. Creo que el movimiento hipnótico es algo enorme y una sola película no es suficiente. Así que diría que esta es una de las muchas que vendrán. Espero que esto anime a la gente a contar su propia versión de la historia o su propia perspectiva, porque hay muchas.

Cada elemento de la hyphy podría ser una serie documental propia, como los espectáculos paralelos, la jerga y la música, así que era difícil encajarlo todo. Pero yo diría que “We Were Hyphy” es como un buen 101 para cualquier persona que tal vez no sabe nada acerca de hyphy, la gente no de la Área de la Bahía en ese momento. Así que tratamos de hacerlo realmente accesible para un público externo.

Pero espero que para los de esa zona, de esa generación, sea un buen viaje nostálgico y divertido, y una mirada al pasado, y también una inmersión un poco más profunda en ciertas partes de la cultura. Por ejemplo, si a alguien le gustan mucho los coches, quizá pueda aprender un poco más sobre la jerga, la moda o la música.

Así que se supone que es un viaje nostálgico y divertido para los gatos de la vieja escuela y luego, como una buena introducción para la gente de fuera. Y creo que lo que realmente traté de hacer con esto fue una especie de hacer para mi generación de nativos del Área de la Bahía. Específicamente, como nuestra edad, donde estábamos en la escuela secundaria, la mayoría de edad en ese momento.

Se supone que es una especie de historia de la mayoría de edad de esa generación de “baydestrianos”, como ellos dicen, y que pasa por esa perspectiva. Incluso para los más famosos, hacia el final de la película se muestra el paso de la antorcha de la generación de E-40, Too Short, Mistah F.A.B., Keak a esta nueva generación, como P-Lo, Kamaiyah, HBK, G-Eazy, todos ellos. Así que se trata de que las dos generaciones se superpongan y de cómo la vieja generación que creó el hyphy, como Mac Dre y todos esos tipos, inspiró a estos jóvenes y lo que están haciendo ahora.

Durante la investigación para este documental, ¿hubo algo concreto que te sorprendiera realmente?

Lo más importante fue sumergirse en el análisis más académico del clima social y político de la época. Y le doy todo el crédito a Pendarvis Harshaw del podcast Rightnowish de KQED. Él es como increíblemente conocedor y acaba de crecer en Oakland en el momento y fue muy presente en ese período, en este lugar en Oakland. Y él sólo nos despertó a como, por qué las cosas como el movimiento hyphy no ocurren en el vacío. Hay una razón y comenzó a desenredar este tipo de narrativa o tipo de historia de [cómo] fue una reacción a una era. Y más tarde, mientras seguíamos haciendo la película, hice un montón de investigaciones mientras editaba, buceando profundamente en Internet y eso me llevó a un camino de conejo.

Me topé con la disertación de la Dra. Andrea L.S. Moore, que escribió en la escuela de posgrado, titulada “How Hyphy Sparked a Social Movement”. Leí todo el documento y luego encontré su dirección de correo electrónico en línea, ella es un profesor en el Estado de Sac, y sólo le envió un correo electrónico frío, como, “Yo, acabo de leer su papel. Fue alucinante. Ahora soy una gran fan de su trabajo y estamos trabajando en este documental, ¿está interesada en participar?”

Y ella respondió súper, como, entusiasta y fue como, “por supuesto, vamos a hacer esto”. Y luego tuvimos una entrevista increíble con ella y ella acaba de ser un gran recurso. Delante de la cámara como una entrevista, pero yo sólo le hago preguntas y ella siempre está dispuesta a saltar en una llamada y ella sólo tiene un profundo conocimiento de este tema. Toda esa inmersión más allá del lado divertido fue realmente fascinante y desafiante y esos dos fueron una gran parte de eso.

Luego, en otra nota, creo que sólo aprender más sobre el baile del césped y de dónde vino. Así que un gran saludo a los TURF FEINZ y a Icecold3000. Porque realmente fueron muy cálidos y acogedores y nos invitaron a todo su mundo y pudimos filmar algunas bonitas, yo diría que hermosas cinematografías con ellos y aprender toda la historia del turfing en Oakland y lo que representa y [cómo] se significó como una forma de comunicación y tipo de espontaneidad de las emociones y esas cosas.

Como alguien que ha dedicado tanto tiempo a la realización de un documental sobre la música hipnótica, ¿cuáles serían algunas de tus sugerencias para alguien que no esté familiarizado con ella, si quisiera investigar un poco?

Yo digo que hay que empezar por escuchar la música. Todo nace de la música. Como dice Droopy en el [documental], “Hyphy era un reflejo de las calles”, pero la música es exactamente eso. Hyphy surgió de las calles, la música la documentó y luego se convirtió en la banda sonora de las calles. Así que es como un círculo.

Empieza con Mac Dre. Desde mi punto de vista, todo empezó con Mac Dre. No sólo su música, sino toda su personalidad y su interés por la cultura del automóvil y su forma de actuar y vestir. Trackademicks dice en la película, que es como “la personificación de la hyphy”.

Así que Mac Dre es un buen punto de partida. Y luego, obviamente, E-40. Es el embajador de la Bahía. Realmente ayudó a llevar esa cultura a nivel nacional junto con Too Short y “Blow the Whistle”. Así que Mac Dre, E-40, Too Short, Mistah F.A.B. y Keak Da Sneak – esos tipos eran como los jóvenes de la época, pero realmente lo expandieron.

Definitivamente, me gustaría ver Treal TV, la serie de televisión. Tuvimos la suerte de entrevistar a Kilo Kurt, director general de Thizz Nation, que además era uno de los mejores amigos de Mac Dre, lo cual fue una entrevista fascinante porque nos permitió conocer mejor a Mac Dre como persona.

Pero también me dijo: “puedes usar algunas secuencias de Treal TV“. Y vi una tonelada de Treal TV cuando estaba en la escuela secundaria porque no había medios sociales. Eso era lo más cercano que teníamos, creo, a los medios sociales hipnóticos. Así que sí, diría que esas cosas, pero la música es un gran comienzo.

La era del hyphy fue un acontecimiento en el tiempo que rara vez se discute o se documenta. Siento que hay una necesidad de esta documentación de esta rebanada de la vida de la Área de la Bahía, por lo que también espero que tu documental es un comienzo para más documentación del movimiento hyphy.

Es un acontecimiento histórico, y creo que no siempre se vio así. Era como, “oh, están como locos, saltando de los coches” y esas cosas. Fue un acontecimiento histórico que creo que debería figurar en los libros de historia, al igual que los hippies y todas esas cosas de los años sesenta.

¿Por qué recomiendas a la gente que vea “We Were Hyphy”?

Creo que la razón por la que la gente debería ir a verlo es que ahora mismo, al menos en la cobertura cinematográfica de la Área de la Bahía, como Netflix y las películas de los grandes estudios, siento que hay mucha cobertura, muchas historias que tienen lugar en Silicon Valley, tuvimos The Dropout que se estrenó el año pasado, está la serie Silicon Valley.

Y creo que hyphy es una especie de foco de atención en una cultura diferente del Área de la Bahía que es contrastantemente diferente y que no mucha gente conoce. Pero creo que puede ser realmente atractivo y divertido, y creo que la gente se lo pasará bien viéndolo y creo que aprenderá mucho más sobre un lado diferente de la Bahía que no suele aparecer en los medios de comunicación convencionales.