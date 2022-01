¿A qué Santo me encomiendo?

Entertainment Q&A WITH MELISSA BARRERA: ‘SCREAM’, SCAREDY CATS, AND SCARY MOVIES Arturo Hilario El Observador January just got a lot more thrilling. “Scream”, the 90’s slasher movie franchise that changed the horror genre and introduced the white mask of Ghostface,...

Featured PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL COVID-19 A pesar de que se han aplicado miles de millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial, incluidas cientos de millones sólo en Estados Unidos,...

Featured Coalition Presses Senators to Protect CA Public Lands A coalition of more than 50 local elected officials is pleading for action on the Public Lands Act, a bill that would add protections for more than a million...