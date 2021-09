Como Tu Sangre En Mi Cuerpo: Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar

Arturo Hilario

El Observador

En un día de la semana reciente, a pocos días de un espectáculo de viernes por la noche en el Oakland Arena, Ángela Aguilar se sentó frente a mí virtualmente mientras sostenía a su perro, Gordo, y proclamaba que, “¡El gordo es el rey de todo el mundo!”

[para ser honesto, no me importaría un rey-perro, siempre que tuvieran buenas políticas y sea tan amable como parece ser Gordo]

Cuando Pepe y luego Leonardo entraron en el marco de la videollamada de Zoom, definitivamente parecían estar en un hotel en San Francisco, el inconfundible horizonte de la ciudad visible fuera de la gran ventana a sus espaldas.

Están aquí para la cuarta parada de su gira de 16 shows, “Pepe Aguilar Presenta Jaripeo sin Fronteras”, que comenzó en Phoenix el 4 de septiembre.

Esta gira continúa después de una pausa pandémica, trayendo de vuelta la versión exitosa de jaripeo que la dinastía Aguilar lanzo en giras en 2018 y 2019. Durante la pandemia, los tres tuvieron sus “momentos pandémicos” como el resto de nosotros, lidiando con un cambio en nuestro día a día. Pero para ellos, el día a día consistía constantemente en realizar giras y espectáculos para personas de todo el mundo.

Así que Pepe, el arquitecto principal del espectáculo, y sus colaboradores se pusieron manos a la obra para perfeccionar el espectáculo ya exitoso, agregando y transformando ciertos elementos y agregando otros completamente diferentes.

Pero según Pepe y sus hijos, lo más importante sigue siendo una celebración de México: de mariachi y banda, arte y animales majestuosos, con elementos añadidos para fascinar a todos los ámbitos de la vida.

Así que ahora están de regreso y listos para hablar sobre su nuevo espectáculo y el legado que continúan bajo las luces brillantes y en el polvoriento escenario del jaripeo. Gordo no aceptará preguntas.

Para empezar, quería preguntar, ¿cómo es estar de nuevo en este tour después de la pausa de la pandemia y cómo se siente en estar de nuevo en el escenario?

Pepe

Pues muy contentos, la verdad, muy afortunados. Para todo el mundo fue muy difícil. Para nosotros también fue algo que se complicó porque nuestra vida ha sido andar de gira, siempre estar en los escenarios y pues parar así de pronto? En toda mi vida nunca me había pasado. Y para [mis hijos] pues tampoco. Entonces ha sido muy significativo al regresar con éxito. La gente también los fans vivieron, por supuesto, cada quien sus historias de pandemia en y también querían regresar, al igual que nosotros a los escenarios, ellos a ver a sus artistas. Entonces estamos muy contentos.

Ángela

Si es, pues para mí, o sea, yo creo que para mi papá es todo un poco más fuerte que para mí, porque mi papá lleva más tiempo haciendo esto. Pero pues yo desde que nací lo he estado acompañando a sus giras, a sus conciertos, hemos estado backstage hasta los últimos como 9 años, empezamos a estar ya cantando en los shows de mi papá, así que pues sí, yo creo que al estar unos 9 años haciendo esto cada fin de semana, evidentemente te va, como dirían allá en México, ‘mover el tapete’ y pues la verdad sí estuvo muy difícil y yo creo que más que nada, como que aprendimos a apreciar un poco más todo lo que hacíamos y tenemos muchas ganas de regresar y de verlos otra vez.

Leonardo

Pues Arturo es similar a la respuesta de mi papá y de mi hermana. Para mí era mi vida esto, yo no conocía nada más y fue muy difícil adaptarme a estar en un solo lugar y buscar cosas en las que podía crecer. Después encontré muchas [cosas] y ya era momento de regresar, y sentí una apreciación por la vida que podemos vivir y por poder conocer a tanta gente y cantarles y entretenerlos, que nunca había sentido, porque nunca me había dado cuenta lo que era no tener. Así que poder regresar, me di cuenta de lo afortunado que era y de cómo no voy a dejar que se me vayan esas oportunidades.

¿Pueden hablar un poco de qué es lo que sucede en uno de los jaripeos de ustedes y cómo es el ambiente?

Pepe

Claro. Bueno, pues es un espectáculo ecuestre. Primero que nada es más enfocado en eso. Los caballos, las tradiciones de campo y llevadas a un terreno del espectáculo, verles la espectacularidad, digamos, porque llevamos luces y traemos lo último en tecnología y pantallas, efectos especiales. Y repito, todo dentro de un marco, de un espectáculo ecuestre, un espectáculo de música de banda, música de mariachi. Traigo mi grupo también. Entonces son más de 35 músicos durante tres horas tocando música mexicana y varios números que suceden dentro del show, entre ellos Ángela, Leonardo, mi hermano, Antonio Aguilar, hijo, y yo en lo musical.

Pero aparte hay muchas otras cosas. Es una producción grande. Somos más de 150 personas y repito, son tres horas de mucha diversión, de mucha música, pero no lo podemos llamar un concierto y tampoco lo podemos llamar un rodeo. Tampoco como llamarlo un jaripeo. Es más bien como una experiencia. Es una experiencia y es algo que yo aprendí porque nací en un espectáculo similar, un espectáculo que mi papá y mi mamá traían. Mis padres, que le llamaban el National Mexican Festival and Rodeo Show.

Y esto fue por allá en los 60. Yo nací en 68, me tocó en los 70 hacer esto con ellos, y después se dejó. Después vinieron otros que hicieron algo similar a caballo, pero hoy por hoy este es el único espectáculo en su género. No existe otro, no existe otro. Entonces, qué se le va a ofrecer a la gente? Pues todo lo que acabo de decir. Más aparte que es el único espectáculo en su género.

Ahora, para los tres, ¿quería saber cómo es ser parte de este este show familiar y de trabajar con los familiares y el equipo, que yo creo que se sienten como familia después de tantos años?

Leonardo

Es muy bonito saber que está respaldado por tu familia y que puedes compartir un vínculo, que hay muchas personas que no pueden, que no van a poder llegar a vivir eso. Yo me doy cuenta de que no es normal que salgamos a un escenario mi papá Ángela, mi tío y yo. Así que es muy bonito poder hacer eso juntos y se nota la energía detrás de lo que estamos haciendo, porque como lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho, no es por interés, es porque sinceramente yo siento, no voy a hablar por mi papá o mi hermana, pero yo siento que este show va más allá de mí, va más allá de Leonardo Aguilar. Estamos representando a México y yo veo mi parte del show como eso. Así que poder ser parte, formar parte de una familia, que esa es su misión, representar México y llevarla a todo mundo, y que la gente que no puede, que no conozca muy bien o que sí conozca, vaya y entienda de qué se trata, cuál es la música, cuál es la cultura, etc. Me siento muy orgulloso de poder formar parte de una familia así.

Ángela

Bueno, yo me siento exactamente igual que Leonardo. Es muy difícil que todo el mundo de la familia disfrutemos una cosa, esto que nos une tanto como es la música, como el espectáculo, como es pues traerle esto a las personas, no? Cada quien en una familia está encargándose de ciertas cosas de los shows y eso nos une muchísimo, viajamos juntos y estamos verdaderamente unidos. Entonces el hacer un show con gente que amas, pues es la mejor combinación de hacer lo que te gusta, con la gente que te cae bien, con la gente que amas y pues hace que trabajar no sea trabajar, sino sea como una aventura que hacemos todos juntos cada minuto.

Pepe

Es muy natural en mi vida, siempre ha sido, siempre fue así, siempre fue en familia, el trabajo. Con mis padres, hermanos primero, después de un tiempo, mientras mis hijos estaban muy pequeños, o que [todavía] no nacían siempre estuve solo. Cuando ellos estaban pequeños estuve solo. Y después de una despedida en el 2006 que le organicé a mi padre, ellos se incorporaron ya un poco más serio al espectáculo, entonces los empecé a llevar conmigo a todos los conciertos.

Y poco a poco se fueron integrando, entonces es muy natural para mí el estar con ellos de gira y trabajar de hecho tan natural que me tengo que estar recordando que a fin de cuentas es un performance y que tiene uno que quitarse el sombrero de familia y ponerte el otro de showman y de performer. Y entonces es natural que pudiera resumir todo, que para mí trabajar con mi familia es natural. No lo siento forzado de ninguna manera, y ya me acostumbré. De hecho, ahora trabajar solo es como raro, tanto que hemos trabajado juntos.

Y tenía curiosidad si habían hecho cambios en el programa, no solo por la pandemia, sino si hubo cambios en los conceptos y elementos de producción.

Pepe

Oh, yes indeed. Tenemos muchos, muchos, muchos cambios, cambios de música, cambio de caballos, cambio de los números especiales que van alrededor de jaripeo, cambio de luces. Es un nuevo diseño de show y cambio de contenido de lo que sale en las pantallas, de lo que ve la gente, como comparte la gente y e interactúa la gente es también diferente.

Hay muchas cosas que los mantiene ocupado desde que entran al recinto, desde que entran al venue, se vuelve como un mundo de jaripeo y ‘un mundo Aguilar.’ Pasan muchas cosas que planeamos durante nueve meses porque tuvimos tiempo en la pandemia, porque también se incorporó un nuevo equipo creativo que ha trabajado con gente muy importante, entre ellos Cirque du Soleil, y son mexicanos y crearon todo un nuevo environment, un nuevo ambiente para Jaripeo sin Fronteras. Necesitamos regresar con algo totalmente nuevo y eso fue lo que hicimos desde la introducción hasta el final. Es un espectáculo que mantiene la misma esencia de los anteriores espectáculos, con la familia, música mexicana, caballos, tradición, pero que ahora trae efectos especiales, props y más contenido visual y nueva música. O sea, es un Jaripeo sin Fronteras renovado 100 por ciento.

Hace rato menciono Pepe que “no existe otro” show como este entonces quería saber por qué es importante a cada uno de ustedes que se quede vivo este tipo de entretenimiento para la cultura y para los que no han tenido la experiencia, o no han ido a este tipo de show.

Ángela

Pues yo creo que esto para mí es muy importante, porque siento que hay muchas personas de la nueva generación que no les tocó vivir ciertas cosas como eran populares en los jaripeos, como los hacía mi abuelo y así, y yo creo que a mi papa se le ocurrió esta maravillosa idea de traer un jaripeo que es algo tradicional, típico mexicano y hacerlo nuevo, modernizarlo, usar la tecnología así más nueva, la música ahorita más escuchada, que ha sido los exitos de mi papa más recientes, mis éxitos y los de Leonardo.

Entonces este show se ha vuelto un show que es para toda la familia. Tiene entretenimiento hasta para un niño de tres años que lo ve y lo va a entender y se va a sentir como orgulloso de estar viviendo lo que está viviendo. Hasta una abuelita que se recuerda y tiene sus recuerdos de un jaripeo antiguo y viejito, y la transporta a esa experiencia no? Así que tenemos de todo. Es un show súper súper completo. Y yo creo que para mí lo que está súper padre es que normalmente cuando ya llevas mucho tiempo haciendo los shows y todo, pues ya te sabes el show y ya no es tan emocionante. Y siento que en este jaripeo, ya del nuevo llevamos cuatro, pero anteriormente ya llevábamos varios conciertos de jaripeo y prometo que cada vez que vas es otra experiencia completamente. Y es porque todo está hecho súper auténtico y muy real. Así que esta experiencia va a estar súper, súper padre y no se debería de perder porque todos lo deberíamos de vivir.

Leonardo

Me fascina hacer este tipo de espectáculos ahorita porque podemos. Como dije antes, representar a México de una manera muy digna de como se merece a través de la música, a través de los caballos, a través de las monturas charras, a través de los actos que lleva Pepe Aguilar a Jaripeo sin Fronteras. Es un espectáculo que yo me sentía orgulloso de que si preguntan, “¿qué es México?” podría decirles que esto es una probadita de la cultura y me sentiría muy orgulloso con eso. Y se me hace muy importante traerlo a Estados Unidos y llevarlo a muchas ciudades de Estados Unidos.

Por eso menciono Ángela de que no todos pudieron vivir o han podido o tienen la oportunidad de regresar a México. Yo veo mucho eso con la gente que va, que es mucha emoción, como que muy nostálgico, yo creo. Al recordar todo esto que les llevamos, así que me gusta mucho poder formar parte de este jaripeo en este tiempo en este país, porque podemos traer a México donde sea que vayamos.

Pepe

Pero para mí es una situación de espectáculo, así como ‘love is love’, ‘espectáculo es espectáculo’. O sea, no importa lo que traigas. Si es el determinado momento importante, el quitarse uno de un lado y poner en perspectiva lo que es más importante, dentro del espectáculo que tenemos, que es México. O sea, ningún artista es más que el folclor mexicano, y el folclor de cualquier país, incluido México, no tiene caducidad.

No se acaba y hay folclores más ricos que otros, el que tenemos nosotros en México es riquisisissimo, es muy vasto. Dentro de la comida, la música, los colores de la variedad. Entonces no nos la acabamos, podemos poner desde los voladores de Papantla hasta Mariposas Monarca. Desde dioses aztecas hasta faenas del campo. Música de banda, música de mariachi. Entonces todo esto es como una muestra que es perenne. O sea, no tiene, no tiene tiempo, no tiene caducidad.

Qué significa? Pues significa lo mismo que hacer cualquier otro tipo de show, es una puesta en escena de un concepto cultural folclórico, es una puesta en escena muy moderna, de algo muy tradicional. Entonces, para mí, yo como. Creador del concepto y encargado de llevarlo por todos lados, lo hago con mucho orgullo para mostrar a las nuevas generaciones de lo que pueden estar orgullosos. O sea, no mostrarles que tanto grande soy y en como vendemos boletos.

No, eso es una consecuencia si haces las cosas puramente, las haces inocentemente. O sea, es decir, con inocencia, con verdadera convicción. Entonces. México tiene mucho, mucho, mucho, mucho que mostrar y nosotros traemos un pedacito de eso y también le metemos nuestra forma de verlo, nuestra forma de quererlo, nuestra forma de interpretarlo. Entonces, por eso vale la pena traer un espectáculo así en este tiempo que está rompiendo récords dentro de la categoría de música que hacemos nosotros – el mariachi. Porque está rompiendo récords? Porque estamos presentando solamente en arenas, y todas se están llenando. Entonces eso quiere decir que está más vivo que nunca, más vivo que nunca el gusto. Uno, el buen espectáculo, y dos, por las tradiciones de México, y tres por su música. Y cuarto ya por allá, por la familia Aguilar también. Pero primero que nada, México. Y la cultura latinoamericana, porque tampoco es nada más México, pero se llama Jaripeo sin Fronteras.

Bueno, viene un ciudadano de Mongolia [también], o sea, hace un acto impresionante. Es una buena mezcla, un buen laboratorio por ahí de espectáculo lo que se trae en Jaripeo sin Fronteras.

El tour regresa al área de la bahía el 5 de diciembre en el SAP Center en San José.