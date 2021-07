Cómo el COVID-19 arrasó con los mariachis de California

Community How COVID-19 swept California’s mariachis Hundreds of mariachis come to Boyle Heights in Los Angeles from across the United States and Mexico, in search of work. They gather at Mariachi Plaza, a small park...

Community Algunos californianos discapacitados se sienten abandonados por el estímulo Golden State de Newsom Un cheque de $600 sería de gran ayuda para Janet Clendenin. Los costos de los alimentos sin azúcar que compra para controlar su diabetes han aumentado drásticamente en South...

Community Some disabled Californians feel abandoned by Newsom’s Golden State Stimulus A $600 check would go a long way for Janet Clendenin. The costs of the sugar-free foods she buys to manage her diabetes have risen sharply in South Lake...