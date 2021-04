Crónicas de La Santa Muerte

El culto a la Santa Muerte continúa ganando devotos, no sólo en Estados Unidos, sino en varios países alrededor del mundo. Actualmente existe una amplia gama de productos relaciones con este culto, velas, inciensos, imágenes, amuletos, oraciones, joyería, tatuajes, y fragancias, son los artículos de mayor uso y consumo con relación a esta creencia espiritual.

Desde épocas remotas se le ha rendido culto a los difuntos y a la muerte, sin embargo; este culto se está transformando en una especie de religión alternativa.

Mayra Navarro, quien asiste a una iglesia dedicada a la Santa Muerte, afirma haber recibido favores de parte de su “Niña Blanca”, como ella le llama. Y dice también que ella le protege de todo mal, de cualquier mala vibra y de la mala suerte.

Muchas personas andan en busca de ayuda y orientación y buscan en este tipo de creencias la solución a sus problemas, dentro de la religión evangélica, según nos comentó el Pastor Juan de la Iglesia Universal, esta creencia en el espíritu de la muerte está vinculada a espíritus paganos.

A pesar de las advertencias de las iglesias basadas en el cristianismo, los devotos a la Santa Muerte o Santísima Muerte, como es llamada por sus más fieles devotos, han ido en aumento, especialmente entre los más jóvenes. Libros y oraciones dedicadas a ella cuentan con mucha popularidad en las librerías, botánicas y en internet. Hay un dicho que reza: “No hay que creer ni dejar de creer”, la pregunta es ¿Si este tipo de culto puede en verdad convertirse en un peligro inminente para los creyentes o se trata de pura superstición o de una experiencia religiosa auténtica?

En los productos religiosos que encontramos en el mercado, se pueden apreciar diferentes colores en la Santa Muerte, cada color tiene un significado y dominio espiritual diferente; nos comentó Carlos Rivas, quien es un fiel creyente en este culto. Las iglesias católicas, cristianas y protestantes, rechazan totalmente este tipo de creencias porque las consideran paganas o sea no alineadas en las creencias basadas en el cristianismo. Ana Leiva, una ex creyente de la Santa Muerte, afirma haber recibido favores pero al mismo tiempo sufrió muchas penas y dificultades, mi vida no tenía sentido, nos explica. Aunque me fueron otorgados los favores que pedí, mi existencia era caótica y hubo un nuevo amanecer para mí, hasta que abandone este culto por completo, añadió, Ana. Muchos han tenido buenas experiencias dentro de este culto y otras personas quizá no.

Lo que sí es cierto es que sus devotos se siguen sumando, pronto este rito se convertirá en un culto alternativo reconocido mundialmente. Incluso, dentro la comunidad LGBT, se le considera como una Santa Patrona, nominación que no es compartida por todos dentro de esa comunidad. Resulta muy interesante indagar en creencias espirituales a las que no estamos acostumbrados, puede llegar a ser excitante, pero si observa que un culto en vez de ayudarle espiritualmente; le confunde, le inquieta o le acarrea mala suerte, lo mejor es desistir y buscar otro tipo de creencias religiosas que conlleven sentimientos y enseñanzas de paz, fraternidad y amor al prójimo y a la naturaleza. También se debe respetar las creencias religiosas de cada persona. Cada quién tiene el libre albedrío de creer y practicar sus creencias. Lo más importante es tener buena voluntad, no hacerle daño a nadie ni a ningún ser viviente.