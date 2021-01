ACTIVISTAS DE CALIFORNIA TRAS CASTIGOS A SIETE CONGRESISTAS QUE VOTARON POR “PRIVAR DE DERECHOS A LAS COMUNIDADES DE COLOR”

Main News Groups “Floored” by Biden Immigration Proposal SACRAMENTO, Calif. – On his first day in office, President Joe Biden will press for bold immigration reform, proposing a path to citizenship for an estimated 11 million undocumented...

Featured Grupos “anonadados” por la propuesta migratoria de Biden SACRAMENTO, Calif. – En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden presionará por una reforma migratoria audaz, proponiendo un camino hacia la ciudadanía para un estimado...

Featured CALIFORNIA ACTIVISTS TARGET SEVEN CONGRESSMEN WHO SOUGHT TO “DISENFRANCHISE COMMUNITIES OF COLOR” The seven pro-Trump Republicans supported the decertification of the November elections and a coalition of grassroots activists of color in their districts want them out. Grassroots activists from the...