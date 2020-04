La Escritora, Productora, Y Protagonista

Arturo Hilario

El Observador

Ana de la Reguera es una reconocida actriz mexicana cuya carrera abarca películas como “Nacho Libre” hasta la próxima quinta película “Purge”, así como series de televisión como “Jane the Virgin” y “Goliath”.

Recientemente nos habló sobre su nuevo proyecto, la serie muy personal e involucrada “Ana”, que se estrenará exclusivamente en la plataforma de streaming en español Pantaya el 20 de abril.

Una historia de una actriz y las exigencias del mundo sobre ella, de la Reguera escribió este espectáculo como una historia de reflexión, o la canalización de las situaciones que ella ha pasado por y otros que ha visto.

“Ana” se basa en seis años de trabajo para De la Reguera, quien escribió la historia en el transcurso de cinco años y no hasta hace poco se embarcó en la etapa final de este inicio de producción, el rodaje y el showrunning que recae en De la Reguera para manejar, además de actuar como el personaje principal del programa.

Adelante sigue la conversación.

Hola Ana, ¿quería saber primeramente si podrías describir que está pasando en su programa?

Trata sobre una mujer que está viviendo una adolescencia tardía y que se tiene que perder para encontrarse a ella misma. Es una mujer que creció dentro de una familia muy peculiar, el caso de su madre, que fue una ex reina de belleza y tiene una escuela de imagen y estilo.

Y entonces crece con esa presión un poco de ser la niña perfecta y después [con] la que todo mundo cuenta – esta actriz que todo lo hace bien y que eso yo me lo puse sobre mis hombros, digamos. Y después empieza a darse cuenta de que esa no es ella misma y empieza a romper con todo lo que aprendió.

¿Podía hablar un poco sobre qué fue la inspiración para esto?

Pues mira, esa fue mi vida. Pues quería contar una historia así, ósea una historia que no estaba viendo la televisión. Era un personaje que no me estaban ofreciendo, querer contar todas las cosas que yo hice en mi vida, y mis anécdotas. Y [que] las cosas que me han pasado fueran como un canal, ósea el personaje de Ana por un canal para poner allá afuera todo lo que me interesaba hablar y de lo que me interesaba explorar, era cosas que yo leía o vivía muy de cerca, entonces, así que ahí fue donde tomé la inspiración.

Me inspire en muchísimas cosas, no desde la presión por la edad de las relaciones de la madre y la hija. La presión que te meten por la cierta edad tienes que encontrar una pareja. El show habla de muchas cosas.

¿Hay algo que encontró o descubrió haciendo esta serie que fue a la mejor sorprendente?

Pues fíjate que lo que me pasó mucho fue mientras la estaba escribiendo, bueno fueron 6 años para poder hacer que la serie tomara vida y la pudiera llevar a la pantalla, pero especialmente en el último año cuando ya estábamos ya escribiendo la formalmente, digamos, con mi grupo de escritores y todo, empezaron a pasarme cosas que ya habíamos escrito y me he empezaron a suceder en la vida. O, por ejemplo, había cosas que escribía de mi familia, mi mamá y de pronto mi mamá las hacía entonces sin saber, obviamente ella realmente nada.

Entonces esas cosas han sido muy chistosas y yo creo que les ha pasado a muchos escritores en la vida, que pronto escriben algo y sucede. Pues entonces eso era muy interesante. No puedo creer que lo escribí hace seis meses y ahorita este texto me lo está diciendo. Pues yo creo que mi mamá dice, “cómo lo reescribiste ayer para que saliera al aire. Yo lo escribí hace un año.” Hubo muchas cosas así que me pasaron.

¿Otra cosa que quería saber es cómo es la experiencia de estar actuando y también estar escribiendo? ¿Es algo que encuentra que es difícil o que tiene sus retas?

La parte de la creación del personaje es muy bueno porque conoces el personaje mejor que nada, no hasta cuando eres actor y te llega el personaje haces tú investigación y todo. Pero si tú lo escribiste y escribiste toda la serie, tales como que prácticamente actuarlo para mí o aprenderme las escenas, era muy fácil, porque lo había revisado anteriormente 50 veces, ya sabes.

Entonces esto era muy bueno, lo que era difícil, más que nada era producir y ser la showrunner de la serie mientras actuaba. Por qué entonces muchas de las noches justamente me llegaba una revisión de un capítulo y yo tenía que reescribirlo después de llegar de actuar todo el día. Entonces llegaba a escribir las notas de algunas correcciones, pero lo más difícil era llegar en las mañanas y saber que tenemos problemas con un autor, porque si tiene que ir temprano o que la locación había cambiado porque estaba lloviendo, ósea miles de cosas que te vas a enfrentar no todos los días. A las 6 de la mañana ya me levantaba con problemas de producción y además tenía que actuar. Entonces, eso sí era bien complicado.

Muchas gracias, Ana, ahora mi pregunta final es, ¿qué le gusto más de trabajar en este programa?

La verdad es que todo, todo me gustó mucho. Lo que menos me gusto fue salir a vender la serie. Todo el proceso legal, eso es lo que menos me gusta, pero de ahí en fuera creo que lo que más me gustó fue estar en el cuarto de escritores. Digamos que el desarrollo, aunque yo la desarrollé sola durante cinco años, ya el desarrollo formal, cuando ya teníamos a Comedy Central y Amazon y Pantaya, ya cuando teníamos ya digamos que un trabajo y que teníamos que entregar los episodios. Todo ese proceso de desarrollo me encanta, es lo que más me gusto.

¿Y en el futuro la escritura es algo que lo que ve haciendo de nuevo?

Yo creo que sí. Yo creo que si se inicia la serie [y] le va bien, pues tendremos que seguir la segunda temporada. Entonces tendré que volver a repetir y ya estoy en otros proyectos ya también para escribir en el futuro.