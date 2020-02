Confesiones de una médium

A través del tiempo y de la historia de la humanidad, han existido seres humanos capaces de observar lo que sucede en otras dimensiones, capaces de percibir y contactar espíritus, un ejemplo de ello lo tenemos en Alan Kardec, místico francés considerado como precursor moderno de la cultura espiritista (1804-1869)

Durante esta semana tuvimos una charla interesante con Carolina T Camacho, autora del libro “Mi vida entre dos planos”. La autora nos relata en esta obra como su existencia se transformó después de la trágica muerte de su hija de tan sólo veinte años de edad. Ella comenzó a experimentar vivencias paranormales, situación que no le causaba demasiado asombro, pues nos relató que desde niña ha venido experimentado este tipo de episodios.

Nos comentó la autora de origen nicaragüense, que ha podido sobreponerse al dolor y al sufrimiento de la muerte de su hija. En los momentos más difíciles que viví en ese entonces, de pronto me llegó la inspiración para escribir este libro, en el cual relato muchas de las experiencias espirituales de las que sido protagonista. He podido contactar el espíritu de mi hija fallecida y otros espíritus; he podido observar que mi hija está bien y ella me ha hecho saber que está en un lugar muy hermoso. Las primeras veces que la vi y sentí, estaba como cubierta en una especie de membrana en estado coloidal. Me comunico frecuentemente con ella a través de visiones espirituales o de manera telepática. De manera confusa, permanecí dos años yendo al cementerio y permaneciendo en él todo el día, en aquel entonces era lo único que me reconfortaba. Pero aún así y de antemano, sabía que mi hija no estaba allí.

El mensaje que deseo transmitir con la obra “Mi vida entre dos planos” es el hecho de observar la vida espiritual como verídica y real. Deseo que las personas comprendan que con la muerte física no se acaba la vida de un ser humano. El cuerpo es un medio de transporte, el espíritu prevalece después de fallecer. Se adapta a otra dimensión en la cual vive por un tiempo, hasta que llega la hora de evolucionar en el plano espiritual o de encarnar nuevamente. “Se tienen muchas alternativas al momento de vivir una tragedia, al sufrir por la muerte de un ser querido, yo he podido nutrir mi vida de todo este tipo de experiencias para poder compartirlas con otras personas y con mis lectores. Actualmente, estoy escribiendo otra obra en la que relato más experiencias, que han transformado mi existencia y que me han elevado a otro plano espiritual”.

El mundo espiritual existe, no se trata de ocultismo. Creemos en espíritus principalmente, como Dios, Jesucristo, en ángeles, todos ellos, espíritus. En mi próxima obra “Confesiones de una médium” relato una serie de experiencias que servirán de guía e inspiración a otras personas. Pero se debe ser cuidadoso cuando se tienen este tipo de experiencias, pues también existe “el bajo astral” en donde conviven espíritus malignos y energías oscuras. Hay que buscar la luz, que proviene del cielo y de Dios, señaló Carolina.

Para mayor información sobre el libro ‘Mi vida entre dos planos” puede encontrar una página de Facebook con este título. El libro lo puede obtener a través de Amazon.com

Si desea contactar a Carolina, pude llamar al número de teléfono (408) 991 4346