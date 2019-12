Arturo Hilario

El Observador

El actor Omar Chaparro ha sido conocido en su carrera como un imitador cómico, un cantante, actor y, más recientemente, como Sebastián el DJ en la película “Detective Pikachu”.

Para su nuevo papel, en “Como Caído del Cielo” de Netflix, Chaparro paso por una transformación como ninguna otra. Tuvo que volver a entrenar su voz, e incluso someterse a 4 horas de prótesis y maquillaje, para convertirse en el actor mexicano más popular de todos los tiempos, Pedro Infante.

La película “Como Caído del Cielo” sigue una representación ficticia de Infante, atrapado en el purgatorio desde su muerte, que tiene una oportunidad de llegar al cielo ayudando a un imitador de el en la tierra llamado Pedro Guadalupe Ramos. Tiene una semana para arreglar la vida del mujeriego o renunciar a un espacio eterno más allá de las puertas perladas.

Es una comedia, una tragedia y todo entre medio. Además de Chaparro, la pelicula está anclado por el talento de los queridos actores mexicanos Angélica María y Manuel ‘Flaco’ Ibáñez.

Chaparro recientemente se tomó el tiempo para discutir cómo exactamente fue su viaje de convertirse a Pedro Infante en “Como Caído del Cielo”. Desde las burlas e intimidación iniciales en el internet cuando se hizo el anuncio de su papel de Infante, hasta las miradas emocionales que se dio en el espejo vestido como el icónico actor mexicano.

Quédese, vale la pena descubrir más sobre el Infante de Chaparro en “Como Caído del Cielo”.

Hola Omar ¿Por primera cosa podría dar una idea de lo que se trata la película?

Precisamente esta película es un tributo a la música de Pedro Infante es una carta de amor a lo que fue Pedro Infante. Es una comedia romántica ficción, no es biográfica. Es básicamente Pedro Infante regresando al cuerpo de alguien más a redimirse, a volver a creer en el amor, pero también a restringir su naturaleza machista y de hombre mujeriego como lo fue en la época del cine de oro.

Entonces baja Pedro a la tierra a encontrar un mundo muy distinto al que le tocó vivir, a darse cuenta de que los tiempos han cambiado y ya enfrentarse a los problemas que dejó Pedro Guadalupe, el cuerpo que él ahora está habitando.

Entonces éste es una historia muy bonita, escuchar sus canciones y va a ver a Pedro Infante en problemas, y [el] va a tener que cantar, va a tener que tocar el violín, va a tener que boxear como lo hacía en las películas de Pepe “El Toro”, pero el público va a disfrutar mucho, mucho Esa película.

Gracias Omar. ¿Entonces cómo fue el proceso de transformarte al artista de Pedro Infante?

Pues fueron muchas muchas muchas horas de ensayo, muchas horas de observación, sobre todo, de investigación, de ver cada movimiento de Pedro. Cómo hablaba, cómo cantaba, y de imaginarme también cómo hablaba Pedro fuera del set de filmación.

Porque realmente lo conocemos todas sus películas, Pero él hablaba distinto en “Nosotros los Pobres” que en “Escuela de Vagabundos”. El cambiaba la voz, entonces encontrar la voz fue un trabajo y una tarea bastante difícil, pero pues una sensación también enorme ya después de los resultados.

¿Hablando de eso, cual dirías que fue lo más difícil de tomar asumir ese papel de Pedro Infante?

Yo creo que los más difícil fue poder dejar a un lado las críticas que estaban habiendo porque obviamente se dio a conocer la noticia antes de que empezáramos a rodar y muchas críticas en las redes sociales específicamente en Twitter.

Y cuando hay tantas críticas y a veces un tanto ofensivas pues sí que hacen incluso dudar, ¿no? Entonces creo que lo más difícil fue precisamente creer en que podía hacerlo. Es una responsabilidad gigantesca interpretará al máximo ídolo del cine mexicano y eso fue la parte más compleja.

Pero eso también me ayudó a mí a llegar al nivel de obsesionarme por hacer lo mejor posible, de estudiar demasiado a Pedro. Y pues hacer lo que hicimos que fue una labor muy bonita, y obviamente que estuve cobijado por maestros de canto porque pues también fuimos a cantar las canciones, y dejarme guiar por José Pepe Bojórquez que es el escritor y director de la película.

Pasando ahora a la música, esta película es una musical, ¿hay una diferencia para usted trabajando en un proyector con música comparado con un trabajo en donde no está cantando?

Si claro, pues es una película muy distinta a todo lo que yo había hecho, y teniendo a Pedro Infante en el proyecto, pues la responsabilidad crese a otra dimensión. Yo como actor y como comediante y como parodiador se puede decir porque yo hacía imitaciones y parodias de no solamente de Pedro sino de otros actores. Creo que el desafío más grande aquí fue no hacer una imitación sino una interpretación y construir un personaje que fuera verosímil para la audiencia.

Eso fue lo más complejo y sobre todo tratar de cantar como Pedro – pues si fueron muchas semanas y meses, fueron muchos meses de estar escuchando y tomando clases de canto y una y otra vez, y esa fue la parte más compleja.

¿También tuvo parte de la escribir una canción original verdad?

Escribimos un tema fíjate para la película, por escribir una canción que explicara la historia de “Como Caído del Cielo”. Junto con Jorge Avendaño escribimos el tema que se llama “De Qué Me Sirve el Cielo”, y pues es algo muy padre porque digamos que es una canción inédita de Pedro Infante porque tuve que cantarla como la cantaría él.

¿La película trata de los roles de los hombres y la masculinidad y el machismo, puedes hablar un poco en la manera en que la película aborda este tema?

Fíjate que aborda el tema del machismo de una manera muy ligera y divertida, pero que está allí, obviamente. Tratamos de que Pedro tuviera este choque cultural o de esta época. De cómo este personaje se da cuenta de que de alguna manera sí hizo daño a muchas mujeres, su forma de ser en aquel entonces, que era normal y que no podemos juzgar porque eran otros tiempos.

Pero se da cuenta a través de su nieta precisamente de que el tener muchas mujeres del jactarse de eso no está tan bien. Él tiene que restringir su naturaleza de hombre machista si quiere ganarse el cielo. Entonces creo que es la parte interesante de la película también donde vemos a este luchar y darse cuenta de que de que tiene que cambiar.

Algo que viene de los viejos tiempos también son los varios disfraces que son similares a lo que usaba Pedro Infante. ¿No tienes uno que fue favorito de ponerse?

Pues mi favorito era cuando interpreto a Pedro. Como te digo yo interpreto a Pedro Infante cuando está en el Limbo que trae un traje negro de charro negro muy bonito con un sombrero blanco y luego cuando soy Pedro Guadalupe que soy el cuerpo qué habita Pedro Infante es un traje azul con naranja.

Pero mi favorito sin duda si fue cuando me vestía y me caracterizaba de Pedro Infante, no de Pedro Guadalupe. Aunque son pocas las escenas donde salgo de Pedro Infante. Y aunque no me gustaba la caracterización por el pegamento que ponen en el pelo y éste es muy tedioso, y es caracterización de casi 4 horas, ¡imagínate! no me gustaba, pero cuando terminábamos y me veía en el espejo me encantaba verme.

¿Tiene una canción favorita en esta película o en general que le gustó interpretar?

Pues yo creo que “Amorcito Corazón” y “Fallaste Corazón” de Pedro Infante son de mis favoritas. Sin embargo, disfruté mucho el tema inédito, la canción que compusimos que se llama “De Qué Me Sirve el Cielo” y que le está gustando mucho a la gente – de la gente que ya la ha escuchado. Esa canción particularmente es la que me hizo llorar cuando la grabé en el estudio.

Omar, muchas gracias por su tiempo. ¿Y para la última pregunta, que esperas que el público se lleve de esta película?

Yo creo que nuestro objetivo, primero que nada, es entretener y luego que se den cuenta que hicimos una película con mucho respeto hacia la figura que fue Pedro Infante.

Y que vuelvan a recordar las películas y lo que hacía Pedro Infante en su tiempo, en su época. Queremos que se rían, que se emocionen y que lloren, y que vivan esta rueda de la fortuna de emociones, porque si es una película que te lleva de la risa al llanto, y ojalá que así suceda.