Trabajadores agrícolas y defensores se regocijan cuando CA termina la venta de un tipo de pesticida tóxico

Featured Farmworkers, Advocates Rejoice as CA Ends Sale of Chlorpyrifos BAKERSFIELD, Calif. – Farmworkers’ groups are celebrating the end of at least a decade-long battle to ban a toxic pesticide in California after the state Environmental Protection Agency announced a...

Green living TierraTalk Q&A: Tormentas en ciudades costeras Roddy Scheer & Doug Moss EarthTalk Grandes tormentas como Katrina, Sandy y Harvey fueron devastadoras para las poblaciones locales y reformaron los paisajes de las regiones donde tocaron tierra....

Featured EarthTalk Q&A: Storms on Coastal Cities Roddy Scheer & Doug Moss EarthTalk Major storms like Katrina, Sandy and Harvey were devastating to local populations and reformed the landscapes of the regions where they made landfall....