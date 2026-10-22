Una escuela chárter del norte de California, en apuros económicos, se declara en bancarrota

Carolyn Jones

CalMatters

Una escuela chárter de Sacramento, que se encuentra en una situación difícil y a la que el estado acusó el año pasado de malversar 180 millones de dólares, se ha declarado en bancarrota tras afirmar que las negociaciones para pagar su deuda fracasaron.

Highlands Community and Technical Schools, que atiende a unos 2,000 adultos en seis campus en el área de Sacramento, permanece abierta.

«Highlands está tomando esta medida para proteger a nuestros estudiantes y preservar el futuro de nuestras escuelas», declaró Jonathan Raymond, director ejecutivo del centro, en un comunicado. «El proceso de reorganización nos brinda la mejor oportunidad para permanecer abiertos y seguir atendiendo a los estudiantes mientras resolvemos las disputas financieras mediante un proceso ordenado y supervisado por los tribunales».

¿Mudanza al condado de Sutter?

La posibilidad de que Highlands se traslade al condado de Sutter sigue en pie. La escuela está a la espera de una decisión de la Junta de Educación del condado de Sutter sobre su solicitud de una nueva licencia, bajo un nuevo nombre: California Learning Academy. El Distrito Escolar Unificado de Yuba City, donde Highlands esperaba expandirse, rechazó la solicitud de licencia de la escuela en julio.

La escuela se declaró en bancarrota el domingo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California. La audiencia está programada para el jueves.

En su declaración, la escuela indicó que tiene entre 1000 y 5000 acreedores, entre ellos el Departamento de Educación de California y el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, que actualmente posee la licencia de la escuela. Según la declaración, el Departamento de Educación exige 243 millones de dólares, y Twin Rivers afirma que se le adeudan 2.4 millones de dólares.

Highlands niega las acusaciones. El Departamento de Educación no hizo comentarios al respecto y el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers no respondió a la solicitud de comentarios antes de la fecha límite.

Conclusiones del auditor

El caso se deriva de un informe de la Auditoría Estatal de California de 2025 que acusaba a la dirección de Highlands de falsear la asistencia escolar, cobrando esencialmente fondos estatales por alumnos inexistentes. En el informe también se acusa a la escuela de contratar profesores no cualificados y de incurrir en nepotismo en la contratación y la adjudicación de contratos. Entre otros gastos cuestionables, la escuela gastó 1.2 millones de dólares en el Hotel Grand Hyatt de San Diego y pagó viajes de la junta directiva a París y Hawái, según se estableció en la auditoría.

Según Raymond, la escuela ha atendido 18 de las 19 recomendaciones del auditor y ha apelado la restante, relativa al presunto uso indebido de fondos. Se espera que el Panel de Apelaciones de Auditoría Educativa del estado emita su dictamen próximamente.

Desde la auditoría, Highlands ha reemplazado a todo su personal directivo y ha sustituido a los profesores no cualificados por otros que sí lo están o que están en proceso de obtener las credenciales necesarias, dijo Raymond.

Fundada en 2014, Highlands ofrece programas para adultos que buscan obtener un diploma de bachillerato, clases de inglés o capacitación laboral. Muchos de sus estudiantes son inmigrantes.