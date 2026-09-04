La UCLA presenta el primer departamento de humanidades digitales del país

Durante años, las humanidades y la ciencia de datos han sido disciplinas totalmente separadas, pero la Universidad de California en Los Ángeles ha creado una nueva carrera —humanidades digitales— con la convicción de que los graduados que dominen ambas áreas tendrán éxito en la sociedad moderna.

La nueva carrera y el departamento asociado son los primeros de su tipo en los Estados Unidos.

Todd Presner, profesor de Lenguas Europeas y Estudios Transculturales y cofundador del nuevo departamento, señaló que, con el avance de la inteligencia artificial, la gente debe plantearse si se le debe permitir a la IA tomar decisiones y emitir juicios de enormes consecuencias.

“Nunca se trata solo de la tecnología. Se trata de la tecnología en un contexto. Se trata de la tecnología tal como se implementa, tal como se vive. Las humanidades tienen que ver con la ética, los valores, la cultura, la sociedad y lo humano”, explicó Presner.

Las humanidades digitales combinan cursos tradicionales de historia, lengua y cultura con clases sobre tecnologías digitales como Claude, ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, además de cartografía 3D y análisis estadístico. Los estudiantes aprenderán a cuestionar la forma en que los datos se convierten en poder.

Presner agregó que las tecnologías digitales benefician a la sociedad al hacer que enormes tesoros de conocimiento sean más accesibles.

“Ha habido algunas formas realmente interesantes en las que los museos, las bibliotecas y las instituciones culturales han aprovechado las nuevas tecnologías para crear archivos a gran escala que ahora se han digitalizado y están disponibles”, señaló Presner.

La Fundación Shoah de la Universidad del Sur de California, por ejemplo, cuenta con un programa llamado “Dimensions in Testimony”, en el que la fundación ha creado sobrevivientes virtuales del Holocausto. Ahora, los estudiantes pueden conversar con avatares digitales de personas que vivieron las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial.