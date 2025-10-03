Expandiendo el zoo de ZOOTOPIA 2: socios resolviendo crímenes, archivos de animales Disney y simpáticas serpientes

Arturo Hilario

El Observador

El reino animal de Zootopia se expande hacia nuevos biomas y nuevas aventuras, ya que los favoritos de los fans Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman) se reencuentran tras convertirse en socios en Zootopia, lo que les lleva a enfrentarse a nuevas criaturas, locaciones y a poner a prueba su relación.

Zootopia 2, que se estrena en los cines el 26 de noviembre, reúne a los favoritos de los fans y trae una plétora de nuevas caras de animales e increíbles actores de doblaje detrás de las cámaras para contar una nueva historia en el diverso mundo de Zootopia.

Desde nuevas tierras llenas de reptiles y mamíferos acuáticos, hasta una fortaleza helada para una rica y poderosa familia de linces, la nueva entrega busca deslumbrar al público nuevo y al que regresa con el humor, el corazón y una celebración del espíritu creativo de Disney Animation.

Recientemente tuvimos la oportunidad de ir directamente a la fuente de Zootopia 2, Walt Disney Animation Studios en Burbank, California, para escuchar al equipo que trajo de vuelta el mundo de Zootopia después de nueve años, trayendo consigo algunos de los mejores aspectos y añadiendo nuevos entornos y personajes que engloban un nuevo misterio para Judy y Nick.

En nuestro preestreno para la prensa en los Disney Animation Studios tuvimos la oportunidad de hablar con el director, guionista y jefe creativo Jared Bush, el director Byron Howard, el productora Yvett Merino, los jefes de animación Chad Sellers y Kira Lehtomaki, y el codirector de historia David VanTuyle para escuchar de primera mano cómo la épica aventura animal establecida en la primer película se amplió a través de una apasionada colaboración que es un testimonio del credo de los estudios de animación: un compromiso con la alegría y la imaginación, una profunda colaboración, y siempre lanzándose a la piscina.

De vuelta con los animales

Para muchos de los creativos con los que hablamos, esta no era la primera vez que trabajaban en el mundo de Zootopia, sino una segunda oportunidad de volver a este lugar que ayudaron a crear para la película original y construir sobre él.

El regreso permitió a algunos, como la jefa de animación Kira Lehtomaki, volver con más conocimiento de causa para enriquecer el legado.

“Creo que muchas veces, cuando llegamos al final de estas películas, sobre todo la primera vez, te sientes como: ‘Oh, ahora tenemos que despedirnos. Siento que acabo de conocerlos’. Ya conoces todos los problemas, y es como, ‘Bueno, me siento lista para hacerlo. Ahora conozco todas las respuestas. ¡Hagámoslo!’ Y entonces la película llega a su fin”.

David VanTuyle, codirector de la historia, añade: “La primera es una de mis películas Disney favoritas de todos los tiempos. Me inspiró mucho. Ver la primera fue una de las razones por las que quería trabajar aquí. Y esta tiene tantas cosas pequeñas con las que me siento tan cercano”.

Según muchos de los creadores de la nueva película, es muy beneficioso poder volver a un mundo establecido para explorar nuevos lugares y nuevos grupos de animales, pero también existe la necesidad de ser fiel al lore existente y mantenerse cerca del núcleo de lo que el público disfrutó de la original.

El productora Yvett Merino dice: “Al hacer una secuela, hay algunas ventajas en el hecho de que ya sabemos quiénes son nuestros personajes principales. Sabemos cómo es el mundo y cuáles son sus reglas. Pero también es todo un reto, porque hay mucha gente que ha conectado profundamente con este mundo, esta película y estos personajes. Así que hay mucha expectativa”.

Lehtomaki añade: “Lo bonito de poder volver a visitarles es que puedes ver a un viejo amigo, pero también que podemos empezar desde: ‘Vale, ya tenemos esta base que hemos establecido, y ahora podemos centrarnos en algunas de estas nuevas áreas, pero también, ¿cómo están cambiando Judy y Nick? ¿Cuál es el siguiente capítulo para ellos? Y es emocionante sentir que estos personajes seguirán vivos”.

Socios en nuevas aventuras

En la Zootopia original, la coneja policía Judy y el zorro estafador Nick son opuestos en muchos sentidos: en el mundo natural sirven de presa y depredador, y existen en extremos opuestos de la ley. Judy es optimista y orientada a los objetivos, mientras que Nick es cínico pero carismático.

A pesar de estas diferencias, en los acontecimientos de la primera película aprenden a coexistir y a trabajar juntos para salvarse a sí mismos y a la ciudad de Zootopia de la villana de esa película y su complot para cambiar la jerarquía del reino animal por medios malvados.

En la secuela, ahora son compañeros y han tenido la oportunidad de establecer una relación laboral como policías del Departamento de Policía de Zootopia (ZPD), aunque no tiene demasiado éxito en el arranque de la película.

En ambas películas, la clave de la historia son estos personajes y su evolución como compañeros. Entonces, ¿de qué manera Zootopia 2 los desafiaría aún más? El director/guionista/jefe creativo Jared Bush dice que es haciéndolos sentir incómodos y poniéndolos en un nuevo lugar y circunstancias, pero manteniéndolo divertido.

“En la primera película, Nick era el embajador de la ciudad y llevaba a Judy de un lado a otro. Lo sabía todo. Nunca había estado en este lugar. Así que tener un lugar donde estaba realmente fuera de su zona de confort nos dio mucha comedia, pero también le permitió tener que depender de otra persona, lo que, como personaje, no quiere hacer.”

Merino añade que, para ella, la conexión con el personaje de Judy le ayudó a precisar lo que consideraba el núcleo central, la relación y la colaboración entre Nick y Judy.

Esa perspectiva entró en juego en la colaboración entre departamentos de Disney Animation. “Creo que desde que vi Zootopia por primera vez, conecté mucho con Judy y su idea de querer lograr algo y trabajar duro para conseguirlo. Y me identifiqué mucho con eso. Por eso, al empezar esta película y pensar en Zootopia 2, queríamos centrarnos en la relación entre Nick y Judy. Y toda mi visión de un entorno de trabajo es realmente construir relaciones con todo el mundo con el que trabajamos. Y por eso estaba realmente interesado en encontrar a Nick y Judy y ver cómo evolucionaba su relación en la historia.”

“Así que quise asegurarme de que liberábamos al artista de esa expectativa y le permitíamos decir: “Sólo estamos contando una historia de Nick y Judy. Tienen un poco de historia que conocemos, ¿y adónde vamos a ir a partir de ahí?”. Y a partir de ahí, esperamos crear la mejor y más entretenida historia”.

Aprovechar el archivo de criaturas Disney para crear otras nuevas

Dos de las principales novedades de Zootopia 2 son Nibbles Maplestick (al que pone voz la cómica Fortune Feimster), un castor experto en reptiles y locutor, y la víbora Gary De’Snake (al que pone voz el ganador de un Oscar Ke Huy Quan), que es la primera serpiente que aparece en Zootopia en 100 años.

Su proceso de creación por parte de los artistas de Disney es tan interesante como su propósito en la narrativa de la película, ya que ambas son nuevas especies animales que debutan en el mundo de Zootopia.

Trabajar en nuevos animales para la secuela significaba volver a lo básico, analizar la historia y encontrar formas creativas de hacer que la animación funcionara.

Para el Jefe de Animación, Chad Sellers, significaba hacer lo que hacen los animadores de Disney cuando necesitan inspiración para idear nuevos animales: acudir a los archivos.

“En la primera película nos fijamos mucho en Robin Hood. Recuerdo que me fijé bastante en Baloo cuando trabajaba en algunos de los osos polares. Creo que Lady and the Tramp para “Mordisquitos”. Siempre miramos esas cosas. Y tenemos tanta gente que está tan conectada y es tan conocedora de nuestra historia que habla constantemente con el departamento y da conferencias inspiradoras sobre Es algo que hacemos todo el tiempo. Lo estudiamos constantemente”.

Para crear a la serpiente Gary, los animadores se fijaron en el estilo y los movimientos de reptiles anteriores de Disney, como la villana Kaa de The Jungle Book, y Juju, la serpiente lazarillo de Mana Odie en The Princess and the Frog.

Gary no tiene párpados, mientras que otras serpientes de la historia de Disney sí los tienen. Lo interesante fue darle cejas que funcionaran también como párpados expresivos.

En cuanto al castor, VanTuyle expresó su admiración por Nibbles y su desarrollo. “Me encanta Nibbles. Nibbles es realmente increíble. También me encanta Gary. La forma en que Gary interactúa con nuestros personajes y esas cosas. Pero Nibbles, creo que fue uno de nuestros artistas de la historia el que sugirió hacer de Nibbles una podcaster. Y sólo esa pequeña sugerencia y en lo que se convirtió y ver la animación tomarla y correr con ella y los entornos tomarla y correr con ella. Y todo el mundo, una vez que se fijó, todo el mundo estaba como, ‘Bueno, eso es increíble. Eso es tan Nibbles. Y ver a Fortune Feimster poner voz al personaje y ver cómo crecía fue muy emocionante”.

Ahora, algunos datos curiosos sobre animales

Antes de terminar con esta mirada entre bastidores, los creadores de Zootopia 2 han querido compartir algunos datos sobre los animales:

Jared Bush

“Creo que hay un par muy buenos. Una es que los koalas tienen dos pulgares en cada mano, por lo que pueden darte cuatro pulgares hacia arriba al mismo tiempo. Es terrorífico. A la gente en las fiestas le encanta oír ese detalle. Quiero decir, sabemos mucho sobre los ornitorrincos. Tienen habilidades de electro-localización. Tienen superpoderes y un veneno en las patas traseras”.

Yvett Merino

“Jared y Byron me sacaron [diciendo] que las serpientes no son mis favoritas, pero el hecho de que ahora pueda hablar de una serpiente de cascabel, creo que es un crecimiento para mí. Y hablar de cómo sus escamas están tan individualizadas y son tan específicas a lo que son y la forma en que realmente ven el mundo un poco diferente porque pueden ver el calor es fascinante para mí. Esos son mis pequeños datos que puedo lanzar en una fiesta y que parezca que me gustan las serpientes”.

De los creadores al público

Es fácil ver una película como producto final y juzgarla en función de su contenido en su hora y media de duración, pero es fascinante ver lo que hay detrás de las cámaras, escuchar a innumerables personas que durante años ponen su talento y su pasión para que su proyecto sea lo mejor posible.

Ahora que Zootopia 2 llega a los cines el 26 de noviembre, algunos de los creadores nos dejan algunas reflexiones sobre lo que esperan que el público obtenga de la película cuando salga de sus puestos de trabajo y de los Walt Disney Animation Studios y salga al mundo para que todos la experimenten.

“Espero que se lleven el deseo de volver a verla. Espero que todo el mundo se lo pase muy bien y que disfrute sumergiéndose en este mundo con todos los biomas que tenemos, todos los personajes diferentes, y que se vea a sí mismo, que vea algo relacionado con ello, porque es como si todos nos hubiéramos metido en esta película y esperáramos que sonara real y creíble para los espectadores. Y espero que se diviertan tanto como nosotros haciéndola”, dice Lehtomaki.

VanTuyle añade: “Creo que al público le va a encantar volver a ver a Nick y Judy. Creo que Nick y Judy son el corazón y el alma de esto, ver lo que van a hacer después. Creo que siempre volvemos a las alianzas y a dónde están, adónde van a ir después de esa primera película. Se han unido. Están en estos nuevos roles, nuevos trabajos. Son dos personas completamente diferentes. ¿Cómo van a tratar las cosas? Judy es muy diferente a Nick, y el hecho de que se unan y formen esta sociedad y ver cómo manejan las cosas, creo que es un mensaje importante y también muy cercano”.