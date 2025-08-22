Debajito: Un llamado a bailar, un llamado a la acción

Leslie Layton

ChicoSol / American Community Media

En el segundo verso de “Frontera”, el sencillo principal del álbum recién lanzado “Entremundos”, un pescador realiza el desgarrador viaje desde su pueblo en Sonora, México, hasta los Estados Unidos en busca de trabajo.

La historia del pescador es el tipo de historia que los compositores, miembros de la banda Debajito de Chico, conocen bien. Como parte del tema “Frontera”, esperan que esta rompa con el alboroto y la represión antiinmigrante que ha seguido ensombreciendo la vida en este país.

“Tenemos una relación con ese territorio”, explicó Dani Cornejo, vocalista de Debajito, cuya familia materna emigró del estado mexicano de Sonora. “De niños, íbamos allí todos los años. Acampábamos junto a un pueblo pesquero. Esa historia está arraigada en nuestra relación con la gente del pueblo pesquero de La Manga.

“Aquí hay una narrativa en torno a la migración: la gente viene simplemente a extraer los recursos del país”, dijo Dani, quien junto con su hermano Pablo Kee Cornejo compuso la música de “Entremundos”.

Lo que la gente no entiende es que existen factores que impulsan y repelen la migración. Hay factores que expulsan a las personas de su país de origen.

Dani y su hermano menor, Pablo, el líder de Debajito, quien enseña ingeniería ambiental en la Universidad Estatal de Chico, crecieron en una comunidad creada por los factores de expulsión: las condiciones que expulsan a las personas de sus países. Su padre huyó de Chile tras el golpe de Estado de 1973 que marcó el colapso de la democracia en ese país, y sus padres se establecieron en Denver, Colorado.

En Denver, la familia formaba parte de una comunidad de exiliados y la música era una parte fundamental de sus vidas. Dani y Pablo crecieron entre inmigrantes latinos, muchos de los cuales, al igual que su padre, habían buscado el exilio debido a la represión política impuesta por dictaduras militares y regímenes autoritarios respaldados por Estados Unidos .

“Entremundos”, lanzado a principios de este mes , es el primer álbum de Debajito y se produjo al margen de cualquier marco corporativo con la ayuda de estudiantes de Artes de Grabación de la Universidad Estatal de Chico. El álbum explora temas de migración, pertenencia y unidad, en consonancia con la misión de la banda: producir música que sirva como plataforma para la resistencia.

Esa resistencia puede manifestarse de diversas formas según cómo se escuche la música. “Mucha gente viene a un concierto de Debajto solo para bailar y divertirse”, dijo Pablo.

“Y esa alegría es en sí misma una forma de resistencia”, dijeron los hermanos, casi —pero no del todo— al unísono.

En las comunidades de latinoamericanos que huyeron de sus países de origen en los años 70 y 80, la música de resistencia se integró a la cultura. Los hermanos Cornejo se moldearon por la influencia del notable movimiento latinoamericano de la Nueva Canción Latinoamericana, que fusionaba la protesta con el folk.

Ese movimiento produjo artistas talentosos como el chileno Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado por el brutal régimen de Pinochet, que llegó al poder mediante un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos.

Los miembros de la banda que en un momento estuvo bajo la dirección de Jara, Quilapayún, a veces se quedaban con la familia Cornejo en Denver. (Quilapayún se vio obligado a exiliarse, pero solo después de haber hecho de la canción “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” una canción clásica de protesta en todo el continente.

“La primera música que recuerdo escuchar de niña fue la Nueva Canción Latinoamericana”, dijo Dani en una entrevista reciente en el soleado patio trasero de la casa de Pablo en Chico. “Pero musicalmente hablando, no se trataba solo de escuchar discos. Nuestro padre sabía tocar esa música, tenía los instrumentos y nos los puso al alcance”.

Pablo dijo que él y sus hermanos se vieron influenciados por una particular “iteración” del movimiento de la Nueva Canción. “Nos llegó como música sin fronteras, en el sentido de honrar las raíces musicales de toda Latinoamérica”, dijo Pablo.

Dani dijo que era lógico que los hermanos se adentraran en el hip-hop, “que también tiene sus raíces en la resistencia, la lucha y el movimiento”, y el punk rock. Y esos géneros les dieron una “plantilla para la composición”.

En la canción “¡Qué Pasa!” de “Entremundos”, las estrofas hacen referencia a Chico y a los desafíos que enfrentan los inmigrantes californianos en general. La versión de Pablo incluye los versos:

“Que lo que pasa

Esto es por la raza

Esto es por los anti fascistas en la casa

Nos vemos en la marcha.”

En otra línea de verso, reconoce a una mujer que había visto en la Plaza de la Ciudad de Chico y que parecía no tener hogar.

Este reportero los escuchó por primera vez en Tender Loving Coffee en 2020; entonces, como ahora, la música era bailable y animada, con toques de hip-hop, cumbia, música latina alternativa e incluso, temáticamente, Nueva Canción . Estaban creando una fusión inusual, si no completamente nueva, en Chico.

Un tiempo antes de ese concierto, Pablo conoció a Luis Castillo, residente de Chico, en ese mismo café. Castillo es peruano y se instaló en Chico con su esposa estadounidense, Kristen, y toca el cajón , una caja de madera sobre la que el músico se sienta mientras toca la percusión. Castillo se unió a Debajito y toca diversos instrumentos de percusión.

Proviene del pueblo de Chincha, donde el cajón tiene sus raíces en el corazón de la cultura afroperuana. En esa zona de Sudamérica, la gente también luchaba contra regímenes represivos, pero también encontraba comunidad y alegría en la música. Castillo dijo que le encanta el mensaje que impregna la música de Debajito.

“Cada uno pone su propio estilo musical”, dijo Castillo, “y al final enviamos un mensaje: Unidad”.

Wayne “Weezy” Moore se unió a Debajito en sus inicios tras mudarse a Chico desde Detroit, Michigan, para añadir ritmos intrincados con el hi-hat y el bombo. Moore no es bilingüe, pero afirma estar “en sintonía” con el mensaje.

“Cuando Pablo rapea tengo que pedir traducciones, pero el mensaje que se transmite es un mensaje con el que estoy de acuerdo: paz, unidad, amor”, dijo Moore.

La banda, que se autoproclama “sin fronteras”, también incluye al bajista Austin Petersen, al violinista Peter Washington y al percusionista Juan Carlos Bermejo. A menudo se incorporan instrumentos andinos como la zampoña y la quena , instrumentos que fueron prohibidos o suprimidos durante el mandato de Augusto Pinochet , hasta 1990.

“Cada uno de estos instrumentos tiene su propia historia de resistencia”, dijo Dani, profesora de estudios étnicos en una universidad del Área de la Bahía. Los conceptos detrás de algunos ritmos de percusión africanos llegaron a América con los esclavos.

La canción “Frontera” fue compuesta por Dani, Pablo y su hermano Elías durante las protestas de 2006 contra la legislación antiinmigrante. Pablo comentó que escribieron nuevas estrofas este año “para que se relacionara con la situación actual”.

“Mucha música con respaldo corporativo transmite un mensaje que no es positivo para la humanidad”, dijo Pablo. “La música puede ser increíblemente pegadiza. Pretendemos usar ese modelo y darle la vuelta. La capacidad de unir a la comunidad, de bailar, de liberarse, de sentir alegría; creo que es una forma de resistencia, especialmente en estos tiempos en los que es fácil sentirse derrotado”.

Leslie Layton es editora de ChicoSol , donde se publicó originalmente esta historia. Se produjo en colaboración con Aquí Estamos , un proyecto de reportajes sobre inmigración de American Community Media.