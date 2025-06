Preguntas y respuestas: David Castañeda y una historia de John Wick – BALLERINA

Arturo Hilario

El Observador

Del mundo de John Wick llega una nueva rama de la popular y elegante serie de acción, Ballerina, encabezada por Ana de Armas.

Ballerina se desarrolla durante los eventos de John Wick: Chapter 3 – Parabellum, y sigue al nuevo personaje Eve Macarro (Ana de Armas), una bailarina convertida en asesina a sueldo que tiene la intención de buscar venganza por una tragedia familiar.

La nueva película explora la ya vista Ruska Roma, la temible escuela de ballet que en realidad sirve como campo de entrenamiento para futuros asesinos, dirigida por La Directora (Anjelica Huston), quien se desempeña como líder de la sucursal de Nueva York y como una especie de figura maternal para John Wick (Keanu Reeves).

Es aquí, en esta academia de asesinos, donde Eve se entrena para convertirse en una asesina a sueldo altamente calificada y, a pesar de las advertencias del Director de no buscar venganza personal, Eve está decidida a encontrar a los responsables del dolor que ha cargado desde su juventud.

Para darnos una mirada más profunda al mundo de Ballerina, pude hablar con David Castañeda, quien interpreta al padre de Eve, Javier, un personaje ferozmente protector que establece el catalizador para la historia de la película, y que finalmente lleva a Eve a su viaje de autodescubrimiento y venganza.

Castañeda formó parte del elenco principal de la popular serie de Netflix The Umbrella Academy y películas como Sicario.

En la siguiente entrevista, Castañeda habla sobre su experiencia trabajando en la película, desde su sorpresa inicial al conseguir un papel en una franquicia de acción de la que era fan, trabajando con los coordinadores de acción y entrenando para las intrincadas secuencias de lucha, y por qué elige tres momentos específicos como sus aspectos favoritos de trabajar en Ballerina.

Ballerina está ahora en cines.

Para empezar, ¿cómo reaccionaste al conseguir un papel en Ballerina, en una de las franquicias de acción más queridas de la última década?

Bueno, para ser sincero, fue un shock. Tuve una reunión y mi agente me dijo: “Oye, ¿has leído el guion de Ballerina? Es una película de John Wick, pero transcurre entre la 3 y 4″. Y, obviamente, dije: “Sí, me gustaría reunirme con ellos”. En la reunión, pensé que iba a obtener información sobre el personaje y luego a hacer una audición. Pero no, fue una reunión, y luego la reunión se centró en: “¿Te gustaría venir a Budapest, empezar a entrenar y filmar?”.

Y, para ser sincero, no podía creerlo. He tenido muy pocas reuniones donde algo que deseaba con tanta intensidad me dijera simplemente: “Eres el indicado y te queremos”. Y sí, me sentí un poco intimidado, así que intenté indagar un poco para convencer a la gente de que fuera a Budapest lo antes posible para empezar a entrenar, porque sabía que esta franquicia, que también he seguido como aficionado, tiene el listón muy alto en cuanto a acrobacias.

Y quería hacer mi debida diligencia para, ya sabes, estar a la altura.

No eres ajeno al cine de acción. Has trabajado en proyectos como The Umbrella Academy de Netflix y películas como Sicario. ¿Cómo fue el entrenamiento para Ballerina y cómo fue el proceso de preparación para algo así?

Bueno, fueron muchas horas en el gimnasio, aprendiendo a manejar armas, a cargar y recargar. Y también a mantener la vista en alto al mismo tiempo, cómo se lucha con un arma en la mano en contraataques cerrados, con paredes muy estrechas, así que hubo mucho entrenamiento en ese sentido. Aprendí mucho a caer porque había muchas volteretas y giros, y saber que podía hacer esas cosas ayudó a la coreografía de la pelea, ya que no tuvimos que hacer muchos ajustes de ángulo.

Y esas son cosas nuevas de las que no estaba muy al tanto, porque cuando hice Umbrella Academy, no había armas, ¿sabes?, la lucha era más tradicional. Y siempre había una red de seguridad: “Ok, no vamos a usar esta pelea. Vamos a grabar desde aquí, también desde aquí y ya está”. Pero aquí, había un elemento de querer grabar con tantos planos generales como fuera posible, y solo cuando fuera necesario, seguir presionando y acercarnos.

Así que me sentí muy orgulloso de eso, ya sabes, para intentar asegurarme de que hubiera algún tipo de experiencia visceral, ya sabes, cuando se trataba de peleas.

Me gustaría saber un poco más sobre tu personaje, Javier. Él marca el inicio de una parte emotiva de la historia de la película, como si la hubiera desencadenado. Y me preguntaba si indagaste en sus motivaciones y qué te aportó interpretar a este personaje.

Bueno, él definitivamente no quiere la misma vida para su hija, ¿sabes?, y sabiendo eso, siento como si todos tuviéramos eso dentro de nosotros donde queremos una vida diferente para las personas que más amamos y los extremos que estamos dispuestos a llegar para poder lograr eso, ¿sabes?, y es triste decir que la elección de Javier condujo a su muerte, lo que también llevó a que Eve se convirtiera en algo que él no quería para ella.

Y entonces ese tipo de círculo completo es algo así como una cuestión de destino que siento por Eva, que aquello en lo que no quieres convertirte la mayor parte del tiempo, terminas convirtiéndote, ya sabes, de una forma u otra.

De esa manera, formas parte de la historia de Eve a lo largo de Ballerina. Y Eve está unida a ti durante toda la película, así que siempre será un recuerdo de ese momento contigo.

Sí, y obviamente, sé que Ana de Armas hizo un trabajo fenomenal al llevar el peso de ese dolor, ya sabes, para poder venderlo, porque es una carga enorme, ya sabes, llevar una película tan larga con tantas acrobacias, y que ella lo consiga y al mismo tiempo se preocupe por lo que hace. Increíble.

¿Cuál es tu parte favorita de la película? ¿Una escena en la que sales o en general?

Bueno, bueno, hubo algunas. Obviamente, la experiencia de hacerlo fue mi favorita. Pero también cuando la vi, fue el ver la escena de la pelea en el hielo con la pistola y ver a Ana de Armas pelear. Toda esa secuencia con los coreanos pateando, fue increíble. Y también cuando ves salir a John Wick y piensas: “No puedo creer que John Wick esté en esta película”. Simplemente pensé: “¡Es Keanu Reeves!”. Así que esos son los tres mejores.

¿Qué espera que la gente se lleve de su experiencia al ver Ballerina?

Bueno, es decir, tiene mucha acción. Mucho drama. Es trepidante. Está Ana de Armas, está Keanu Reeves, está Ian McShane, Len Wiseman, Chad Stahelski. Solo espero que la gente que vaya al cine sienta que esto es una extensión de la franquicia de John Wick. Eso le hace justicia.

Spanish Photo Caption: El actor mexicano-estadounidense David Castañeda interpreta a Javier en el nuevo spin-off de la franquicia de John Wick, Ballerina, protagonizada por Ana de Armas en el papel principal. Photo Credit: Murray Close / Lionsgate