Q&A: Aitch Alberto y Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Arturo Hilario

El Observador



Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, es un nuevo filme adaptado de la premiada novela homónima del autor y poeta mexicoamericano Benjamin Alire Sáenz.

La historia se centra en dos adolescentes mexicoamericanos viviendo en Texas de 1980 llamados Dante Quintana y Aristotle Mendoza, quienes tienen un encuentro fortuito y comienzan una amistad que desemboca en una aventura de descubrimiento personal. La novela ha sido aclamada por la crítica desde su publicación en 2012, reconocida por su acercamiento empático a la identidad queer y las representaciones de amor y adolescencia. Con la adaptación cinematográfica del director Aitch Alberto, la novela llegará a nuevas audiencias cuando se estrene el 8 de septiembre.

Antes de escribir una adaptación de la novela a la pantalla, Alberto era principalmente un fan, que impulsó su adaptación por años. Ahora lo acaba de lograr, y con ello surge la reflexión sobre la aventura y cómo siendo una creadora latina, ha logrado traer a la vida las historias LGBTQ+ latinas en las escasas oportunidades dentro de Hollywood.

Recientemente nos llevó a través del proceso de adaptar Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe a la pantalla, desde las complejidades de obtener luz verde hasta el apoyo que ha recibido de otros colaboradores latinos en este filme, como los productores Lin-Manuel Miranda, Eugenio Derbez y la actriz Eva Longoria.

Protagonizada por Max Pelayo, Reese Gonzales, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Veronica Falcón y Kevin Alejandro, musicalizada por la compositora y música Inglesa Isabella Summers, quien es la mitad de la banda indie rock nominada a los Grammys Florence and the Machine.

Para comenzar, ¿Por qué crees que la historia de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe debía ser adaptada a un medio visual?

Me encanta que le llames medio visual. Eres la primera persona que utiliza esa palabra porque es una experiencia muy distinta adaptar una pieza de literatura a un medio visual. Creo que lo que más me inspiró fue la manera en la que maneja la latinidad, la manera en la que maneja la queernes con un acercamiento muy lírico, gentil, algo nunca antes visto con nuestras historias.

Y creo que va en contra de tropos y estereotipos en una forma muy pdoerosa, que me invitó a utilizar una opción diferente en un medio visual, que muy pocas veces vemos, si es que las vemos, en nuestras historias.

Leí que alguna vez dijiste que cuando leísta la novela, “te afectó hasta el núcleo”. ¿Cómo ha sido la aventura de adaptar esta historia desde la otra perspectiva, ahora que ya la terminaste?

No sé si ya poseo la retrospectiva para verlo del otro lado. Creo que sigo muy incorporada en mi existencia, y ha sido como que, se ha convertido en el trabajo de mi vida. Por diversas razones se ha vuelto muy fundamental para mí como artista. Y personalmente, me han pasado muchas cosas en las que, dentro de mi verdad, existen muchas similitudes con los personajes e la historia, así que creo que ésta es una pieza de trabajo que me acompañará por siempre.

Y estoy bien con eso porque la pureza que desbloqueó en mí, nunca la tendré de nuevo en mi carrera. Ahora, la gente me envía libros para leer o ideas a considerar. Y esta fue tan completamente mía que me tocó en una manera muy profunda, se volvió en mi fuerza guía para contar ésta historia. Porque creo que hay un vació muy grande en historias como esta respecto a nuestra comunidad. Y ya es tiempo de que nosotros contemos nuestras propias historias de personas que no vemos frecuentemente frente a la cámara contadas por personas que no están frecuentemente detrás de cámara.

Así que no creo que pueda responder eso aún. Creo que en unos años, después de haber realizado otros trabajos, podré responderla de manera más clara. Por ahora, estoy muy agradecida, honrada y satisfecha de que la gente va a poder verla, especialmente en cines.

Es acerca de reconocer el amor a nuestro alrededor, ser capaces de aceotar y recibir ese amor para que nos guíe en nuestra búsqueda de la verdad. Creo que mi experiencia refleja eso de muchas maneras.

¿Hay un personaje o historia específica con la que sientes que conectas más en el filme?

Al inicio del proceso me consideraba un Dante, pero la verdad es que soy un Ari. Había todavía tanto qué descubrir y desbloquear acerca de mí misma y aceptar, que es de lo que se trata esta historia ¿cierto? Es acerca de reconocer el amor a nuestro alrededor, ser capaces de aceptar y recibir ese amor y entonces permitirle que guíe nuestros pasos hacia la verdad. Y creo que mi experiencia realmente refleja eso de muchas maneras. En secreto, mi personaje favorito es Elena porque siempre me gustan las mujeres malas. Pero creo que desde adentro, Ari es probablemente mi favorito.

Considerando que estuviste ahí durante todo el proceso de escribir y dirigir, ¿hubo algún desafío en particular al adaptar el libro a película?

Sí, creo que el ser una fan del libro fue un desafío. Pienso que alejarme del libro y permitirme a mí misma la libertad de hacerlo mío, fue un desafío. Me llevó mucho tiempo y muchos borradores porque de verdad quería honrar el libro.

Creo que muchas adaptaciones frecuentmente se alejan tanto del material inicial que se pierde el espíritu. Así que quería asegurarme de honrar no sólo a los fans, sino a la historia y a Ben, ya que ésta es una historia muy personal para él. Para mí, ese fue el desafío más grande. Y también realizar la película.

Llevó mucho tiempo porque creo que no había espacio para historias acerca de dos chicos morenos que se aventuran en una gentil historia de descubrir y aceptar quiénes son. Pero creo que lo que hemos vivido socialmente, a nivel universal ha creado ese espacio. Así que el tiempo, por muy estresante que fue, también fue necesario. Pienso que estamos justo a tiempo con este filme.

¿Puedes contarnos cómo fue trabajar con el elenco? Tienes a los dos protagonistas jóvenes, Max Pelayo y Reese Gonzales y luego tienes a veteranos como Eugenio Derbez y Eva Longoria.

Estoy muy agradecida. Realmente demostraron amor hacia todo, amor por la historia, amor para mí. Y la producción fue realmente mágica por esa razón, porque creo que todos reconocieron cuán profunda y necesaria la historia era. De nuevo, fue una experiencia hermosa tener esta clase de fusión de generaciones, tener estos actores veteranos que son formidables en la industria y tener estos dos talentos jóvenes. Y para mí, la mayor tarea fue propiciar el ambiente donde todos confiaran en el otro y confiaran en mí para mostrarse tan vulnerables como sea posible. Y creo que es palpable en la pantalla de cada uno de los talentos.

Al inicio del filme, hay una dedicatoria que dice “para todos nosotros que hemos tenido que aprender a jugar con reglas distintas”. ¿Crees que eso aplica para para el proceso de ésta película?

Sí, creo que por eso está ahí. Porque creo que para lograrlo en cualquier industria y para lograrlo en el mundo, no puedes estar esperando un permiso y tienes que tener un cierto nivel de confianza delirante, que de forma innata va forjando tú camino. Y a veces para personas como yo, personas como nosotros, en una industria como esta, tenemos que abrirnos camino por nuestra cuenta. Y esa era mi fuerza guía.

Fue como que necesitaba contar esta historia y necesitaba encontrar un camino. Y pienso que una vez que crees en algo, como que en el camino encuentras a la gente que te va a apoyar. Es un reflejo de eso. No solo los productores, como Lin y todos los grandes talentos. Creo que fueron una gran parte de ello. Creo que era una necesidad mía que inspiró a muchas personas el sentir que necesitaban ser parte de esto.

Así que la conversación de identidad y aceptación siempre sale a flote en las historias latinas y el entretenimiento. ¿Puedes contarnos tus métodos para lograr eso en esta película?

Creo que quería lograr, y lo digo, quería que fuera un reflejo de mí misma, de las personas que quiero y a través de eso, nunca fue de destilarlos en una cosa tan simple como la identidad.

Es decir, “¿Cómo celebro los matices de todo lo que somos?” Porque es muy sencillo simplemente vernos como “otro”, meternos en un nicho. O sea “¿Cómo ser específico y universal a la vez?” Y creo que eso hace a la película muy auténtica. Es una celebración de las personas que más me importan. Y muchas veces vemos historias reducidas a esta simple idea y es porque no somos nosotros quienes cuentan la historia, pero creo que ahora hay un movimiento de historias latinas al frente y detrás de cámaras. Y eso ha hecho un mundo de diferencia.

Personalmente, disfruté mucho de la música y la ambientación y cómo ayuda a definir el tono del tiempo y lugar. Así que me preguntaba ¿Cómo fue el proceso de la banda sonora y la ambientación?

Quería lograr algo atemporal que también se sintiera muy de los 80’s. Quería que la audiencia de hoy se identificara y lo sintiera como ahora. Y nunca fue sesgado a algo kitsch o algo ya antes visto en relación a los 80’s porque creo que es muy fácil reducirse a eso.

Pero casi cualquier canción que está en la película, cada caída de aguja, está en el script, lo que es muy afortunado. Tuvimos un increíble supervisor musical y nuestra compositoria Isabella Summers, quien es “The Machine” de Florence and the Machine y entre ella y yo queríamos crear una ambientación que, no solo usaríamos la cámara de cierto modo, también el sonido para reflejar el conflicto interno de Ari. Así que esa siempre fue como la Estrella del Norte y la luz guía, yo creo, el crear un ambiente excepcional. Y estoy muy orgullosa de ello, me hace muy feliz que lo reconozcas.

Última pregunta, muchas gracias Aitch. ¿Qué esperas que la audiencia se lleve de este filme, tanto la audiencia nueva como los fans que ya habían sido tocados por este libro?

Creo que esta es una película para todos, ¿cierto? Así que mi mayor esperanza es que la generación multigeneracional de latinos y todo tipo de personas vengan a verla y que se desbloquee algo dentro de ellos para iniciar la conversación en una forma más abierta que a lo que estamos acostumbrados acerda de estos temas en películas y recordarnos a nosotros mismos que el amor es la herramienta más poderosa de nuestra existencia. Y a través del amor, tienes la opción de temer o de amar, y creo que vemos eso en la película, y espero que las personas salgan con un poco más de empatía, de compasión y un poco más de conciencia sobre el amor que los rodea, lo que en mi opinión, nos hace imparables.