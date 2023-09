Una mezcla heterogénea cuando se trata de diversidad en Hollywood

Peter White

Ethnic Media Services

¿Podemos contar ya nuestras propias historias? Según Michael Tran, coautor del último Informe sobre Diversidad de Hollywood, “Me temo que la respuesta corta es ‘No, tengo miedo'”.

Tran, un sociólogo de UCLA que recopila datos sobre entretenimiento y rastrea tendencias, dice que a pesar de los esfuerzos recientes para hacer que la industria del entretenimiento refleje más a la nación en su conjunto, todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Si bien ha habido avances históricos en múltiples frentes, incluida la destrucción de varios mitos onerosos de Hollywood sobre la diversidad, los avances han sido desiguales”, dice Tran.

Señala que en los últimos 11 años ha aumentado la diversidad de actores de cine. Los afroamericanos, por ejemplo, están mucho más proporcionalmente representados entre los elencosAún así, otros grupos –especialmente las comunidades Latinx y API– están constantemente subrepresentados. “Y esto es especialmente atroz para la comunidad LATINX porque son consistentemente los mayores consumidores de medios”, señala Tran.

Y aunque los elencos son cada vez más diversos, hay menos diversidad detrás de escena, donde ocurre la toma de decisiones.

“En 2022, cuando analizamos las cifras… descubrimos que las directoras tienen más oportunidades, pero presupuestos mucho más bajos que los directores blancos”, dice. Las directoras están siendo relegadas a comedias de menor presupuesto específicamente para audiencias femeninas, mientras que a los directores masculinos de color se les asignan proyectos de mayor prestigio como Black Panther.

Pocas oportunidades para actores y directores Latinx

Tran habló junto a un panel de directores, productores y creadores de medios la semana pasada durante una conferencia de prensa de EMS sobre el estado de la representación en el cine y la televisión.

Según Franny Grande, premiado cineasta, actor y director venezolano-estadounidense, y director ejecutivo de Avenida Productions, “los latinos son casi el 20% de la población estadounidense, sin embargo, sólo obtenemos el 2,3% de los papeles protagónicos en la televisión. La mitad de ellos son estereotipos negativos”.

Grande se hizo eco de Tran, señalando que los latinos “compran una de cada cuatro entradas para el cine. Consumimos la mayor cantidad de streaming. Los 10 mejores programas de streaming del año pasado fueron en parte gracias a la comunidad latina. Sin embargo, no tenemos la oportunidad de participar en esta industria”.

Aún existen menos oportunidades para los latinos detrás de la cámara, continuó Grande, quien explicó que sólo el 1,5% de los miembros del Directors Guild of America (DGA) son latinos.

Grande comenzó a actuar hace unos 25 años, cuando las únicas oportunidades para los actores latinos involucraban papeles estereotipados del inmigrante perenne. No hay nada malo en ser inmigrante, pero constantemente se retrata a los latinos como los otros, dice.

Grande lanzó Avenir Productions hace siete años. “Lo que hacemos es empoderar a los narradores. Empoderamos a actores, escritores, directores y utilizamos todos los métodos no tradicionales”.

Grande dijo que su empresa ha ayudado a recaudar millones de dólares para cientos de proyectos creativos a lo largo de los años.

“Tenemos un espacio de estudio en Los Ángeles y ahora vamos a lanzar una plataforma de transmisión porque hay un vacío, un vacío enorme en el mercado”.

La solución, dice, es construir algo que las comunidades de color posean y que puedan aprovechar para exigir un asiento en la mesa, dado el papel financiero que desempeñan en la industria.

Creando historias caseras

Takashi Cheng es director ejecutivo de ChimeTV, AAPI Entertainment Network, el único idioma inglés en Estados Unidos. Chime significa Creación de Historia en Medios de Entretenimiento.

“Hemos estado luchando durante mucho tiempo para ganar tracción y progreso en la industria del entretenimiento”, dice Cheng. A pesar del éxito de películas como Crazy Rich Asians, que elevó el perfil de los productores asiáticos y sus historias, hay muy poco progreso y es lento, dicen the entertainment industry,” Cheng says. Despite the success of films like Crazy Rich Asians, which raised the profile of Asian producers and their stories, there’s just very little progress and it’s slow in coming, he says.

“Y así, durante los últimos años, analizamos cómo sería posible para nosotros poner pie más en la puerta en lugar de tener solo un Crazy Rich Asians o un Joy Luck Club, un largometraje una vez cada 20 años.

”Para reclutar creadores y talentos, el equipo de Cheng necesitaba construir una plataforma donde las personas de color tuvieran las mismas oportunidades. El sistema de entrega de esos programas existe ahora en forma de ChimeTV. Cheng dice que la siguiente fase será trabajar con un grupo más amplio de productores para crear más contenido, especialmente en inglés.

“Es muy importante poder transmitir historias culturales locales de nuestra comunidad en inglés que la gente pueda entender”, dice Cheng.Takashi

Cheng, director ejecutivo de Chime TV, la única red de entretenimiento AAPI en inglés en Estados Unidos, explica por qué es importante contar las historias de diversas comunidades en inglés, así como en sus idiomas de origen.

Recuperando la narrativa

Adargiza De Los Santos, actriz y directora afrolatina, está de acuerdo con Cheng. Originaria de República Dominicana y actualmente radicada en Los Ángeles, dice que es “imperativo que nuestras historias sean contadas por nosotros que vivimos aquí para nosotros”.

Continuó: “Durante mucho tiempo la narrativa ha sido otra cosa. Nos han dado la narrativa. Tenemos que retomar la narrativa”.

Simplemente cambiar la identidad racial o étnica de personajes como La Sirenita no es suficiente, enfatizó De Los Santos. “¿Qué tal si hacemos una inversión real en una comunidad de creadores que pueda brindarles historias originales y frescas que le hagan justicia a nuestra gente en lugar de simplemente incluirnos en el contexto de su libro de cuentos sobre lo que creen que se va a vender?

Los principales estudios dicen que este año volverán a hacer La Sirenita por décima vez y presentarán a alguien de Japón como La Sirenita.

El actor y director afrolatino Adargiza De Los Santos dice que es hora de que diversos actores y actrices tomen el control de la narrativa, en lugar de dejar que la industria del entretenimiento defina sus identidades.

“Eso no me hace feliz. Está probado y hecho y no resalta la historia de la trayectoría japonesa-estadounidense hasta aquí. Sería mucho más feliz si me mostraras la historia de una princesa japonesa que vino del campo de internamiento y la historia de cómo su familia fue destrozada y le quitaron cada centavo.

Preferiría inspirarme al ver una historia original como esa que ver una sirenita japonesa americana. Esa no es la historia que quiero ver. Quiero ver una nueva historia auténtica que le cuente al mundo lo que les pasó a nuestros japoneses americanos”.