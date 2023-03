ALICE REYS: DE BRASIL A BROADWAY

Arturo Hilario

Alice Reys viajó cuatro mil millas desde Brasil para perseguir sus sueños en Broadway y terminó justo donde quería, en un escenario compartiendo experiencias con audiencias encantadas.

Reys es actualmente parte del elenco de la gira nacional de Pretty Woman: The Musical, que llegará al San Jose Center for the Performing Arts del 21 al 26 de marzo de 2023.

Y sí, está basado en la película clásica.

Julia Roberts y Richard Gere formaron una pareja dinámica para la comedia romántica de 1990 en la que una prostituta y un hombre de negocios se enamoran y cambian la vida del otro para siempre. El musical amplía la amada historia que ha resistido la prueba del tiempo con música original escrita por el cantautor ganador del Grammy Bryan Adams, así como un libro del director de la película Garry Marshall y el guionista J. F. Lawton.

Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con Reys sobre su camino a la ciudad de Nueva York desde Brasil, cómo Pretty Woman: The Musical amplía los mejores aspectos de la historia mientras continúa atrayendo a los asistentes al teatro con su música y su eterna historia de Hollywood para sentirse bien, y por qué su aspecto favorito de actuar es ver las caras sonrientes en la audiencia.

¡Hola Alicia! Para empezar, ¿Podrías contarnos cómo fue su camino para incursionar en las artes escénicas?

Hablando un poco sobre cómo comenzar mi carrera artística, comencé a bailar a los cinco y a cantar a los siete, luego me uní al teatro porque comencé a cantar en la iglesia y esta iglesia tenía un grupo de teatro, así que me uní, y ya estaba haciendo teatro musical cuando tenía siete años.

Así que he estado haciendo esto durante más de 20 años. Ay dios mío. Oh sí. Ha sido un tiempo. Pero eso fue todo en Brasil porque nací y crecí en Brasil. Pero cuando tenía seis años, cuando empecé a bailar, quería ser uno de los gatos en Cats y le dije a mi mamá que tenía que mudarme a Nueva York cuando tenía seis años. Y mi mamá estaba como, “¿¡Estás loca!? ¿Por qué?”

Dije, “porque quiero ser ese gato”. Y yo quería ser el gato blanco en Cats. Y dije que esa era la única manera de estar en Cats, estando en Nueva York. Me tomó un minuto mudarme a Nueva York pero he estado en Nueva York durante diez años, lo hice justo después de mi último show en Brasil con Hairspray.

¿Hay alguna diferencia además del idioma en términos de hacer artes escénicas en Brasil en comparación con la escena en los EE. UU.?

Cuando decidí mudarme, todos en Brasil decían: “¿por qué te vas? Ya estás aquí. La gente conoce tu nombre en la escena del teatro musical”. Y yo estaba como, “porque quiero hacerlo con las personas que hicieron todo, ellos saben, y voy a aprender con ellos y luego tal vez regrese, pero quiero ir y ver cómo se hace allá.”

Y la escena del teatro musical brasileño ahora es mucho más grande y es hermosa e increíble. Pero puedo decir que la diferencia entre hacerlo allí y hacerlo aquí es el conocimiento y la técnica. Es tan hermoso ver, como, trabajé con niños en Evita y han estado haciendo esto desde que nacieron, es algo muy natural.

Cuando me mudé de Brasil, todavía estábamos aprendiendo todo. Incluso las producciones que venían, todo era realmente fresco y nuevo. Aunque bailo y canto y actúo desde los siete años, es diferente a venir y aprender de aquí, que es la base de todo.

Para mí es la experiencia de estar realmente en una producción de Broadway, ver cómo tienen todo resuelto. Todo tiene mucho sentido.

Pero cuando voy de visita, veo shows y me doy cuenta que Brasil es increíble con esto en este momento, porque hemos estado trayendo tantos shows ahora, que acaban de comenzar a audicionar para A Pretty Woman: The Musical en Brasil. Entonces, mis amigos estaban locos por eso y me enviaron mensajes porque el show va a abrir en Brasil en dos meses y todos preguntaban: “¿No vas a venir?”

Siento que la diferencia, aparte del idioma, es la experiencia. Siento que aquí es donde empezó todo. Así que es como aprender de los que empezaron a hacerlo. Es una experiencia que no tendría si no hubiera venido aquí.

¿Podrías contarme un poco sobre Pretty Woman: The Musical y su papel como miembro del conjunto y suplente del personaje Kit De Luca?

Así que me uní a la compañía como miembro del ensamble, que es parte del grupo grande como bailarina. Así que estoy en la pista de baile y ahora hago la transición para ser una suplente de Kit, que es la mejor amiga.

Cuando hice Hairspray en Brasil, fui un swing para ocho canciones diferentes. Pero ser un suplente aquí para mí es más loco, solo porque siento que el suplente tiene que estar listo todo el tiempo, y es la belleza de simplemente salvar el espectáculo cada vez que tienes que ir.

Y después de ser un swing, me asusté un poco porque tienes que estar listo todo el tiempo. Si el protagonista que está en el escenario no puede continuar por cualquier motivo, debes estar preparado. Y aunque no haces el show todos los días, tienes que actuar como si lo hicieras. Así que ese es el gran desafío para mí, ser un suplente. Y aunque da miedo, te hace crecer como performer y como artista.

Así que siento que ser suplente es una de las cosas más desafiantes para un artista en esta área. Pero también es muy divertido y me encanta. Pero tenemos un grupo de swings que hacen todas las demás canciones. Entonces, si sigo como Kit, eso significa que uno de los swings tiene que cubrir mi pista de ensamble. Y tenemos dos lo que llamamos swings de presentación femeninos, y tenemos dos masculinos, y son increíbles.

Ser un swing, para mí, significa ser un superhéroe, porque hago la versión de Kit, así que conozco otro papel. Pero los swings, cubren a todos. Es como si tuvieran superpoderes. Y el espectáculo no sería este espectáculo [sin ellos]. No puedo describirles cuántas veces necesitábamos a todos los swings en el escenario. Y el espectáculo es tan poderoso, tan increíble y tan gratificante para la audiencia como si fueran los artistas reales los que están allá haciéndolo todos los días. Así que los swings son una parte importante y muy importante, y nuestros swings son realmente increíbles.

¿Podrías decirme cuál es el tema principal del show y cómo difiere o se compara con lo que la gente conoce de la película? ¿Y qué es lo que más disfrutas del show?

Para mí, una de las cosas más gratificantes de hacer este programa es ver cómo a la gente le encanta esta historia. Si lo piensas como una historia de Cenicienta, pero contada de una manera muy singular porque la Cenicienta es una prostituta. Pero al mismo tiempo, esa visión de lo que sería una prostituta, ella es solo una chica haciendo su mejor esfuerzo. Y a lo largo de la historia, del programa y de la película, la gente ve a Vivian, lo humana que es y todas las cosas especiales que tiene, y esa es la razón por la que Edward se enamora de ella, y luego nada más importa.

Es solo el hecho de que tenemos a una chica especial y a este hombre que se enamoran y todas las circunstancias que cambian por este amor poderoso que construyeron, por lo poderoso que es el amor. Entonces siento que es por eso que la película es lo que es y es por eso que la gente está tan loca por ella, porque es la vida y esta hermosa historia de amor que sucede.

Entonces, cuando la gente viene al teatro, lo loco es que se disfrazan. Vemos entrar a las chicas con el vestido de lunares. Vemos entrar a las chicas con el vestido rojo, con el primer traje, el traje de prostituta, el azul y blanco. Y es tan hermoso ver como se dan el tiempo de disfrazarse solo porque les encanta.

Entonces, cuando la gente me pregunta cuál es mi parte favorita del programa, digo que mi parte favorita del programa son los moños. Cantamos “Pretty Woman”, por lo que todos se ponen muy felices porque esa es la mejor parte para ellos, es cuando pueden cantar y ser parte de la historia como si sintieran que son todo el espectáculo.

Entonces, el intercambio de energía es tan poderoso para mí al ver cuán felices estas personas van a dejar el teatro. E incluso por un pequeño segundo, se olvidan de sus problemas. Se olvidan de todas las cosas por las que están pasando en la vida y simplemente quieren divertirse con esta historia que tanto les gusta.

Entonces, la diferencia entre la película y el espectáculo es que cantamos y bailamos, pero la historia es la misma. Así que es la forma en que contamos la historia que es un poco diferente. Pero la base, la historia de amor que sucede entre esta prostituta y este hombre rico, es la misma. Entonces, ver la felicidad que estas personas traen y sienten y la alegría, el intercambio de felicidad al final, hace que todo tenga sentido.

Y finalmente, ¿hay algo que quisiera que los lectores supieran sobre su experiencia trabajando en este programa?

Creo que esta última parte que acabo de decir siempre es mi favorita para decir, cuánto disfruto ver la felicidad y luego la gente que viene a ver el espectáculo, solo vienen a pasar un buen rato.

Lo principal de cuando la gente me pregunta “¿por qué debería ir?” Siempre digo, “te vas a divertir”. Es un momento de diversión garantizado. Dos horas de tu vida en las que te vas a sentar y reír, y tal vez llorar, pero te vas a divertir. Y esa es la alegría para nosotros.

Toda la gente en ese escenario y detrás del escenario, que es tan importante, sin la gente detrás del escenario, el espectáculo no sería posible. Entonces, toda la gente que hace que ese programa suceda, esa es la razón por la que lo hacemos, porque sabemos que las personas que están viendo, van a venir y divertirse. Van a salir del teatro con una sonrisa en la cara. Eso es lo principal para todos los que estamos haciendo el programa.

