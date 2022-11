Diccionario de los Creyentes

Elections California election results: Who won? Which propositions passed? Voters cast their ballot at a polling station at the Sacramento County voter registration and elections office in Sacramento on Nov. 8, 2022. Photo by Rahul Lal, CalMatters After...

Featured Los ganadores de las elecciones del 8 de noviembre Antes de que se abriera la primera urna de votación el día oficial de la fiesta de la democracia, el martes 8 de noviembre, se habían emitido más de 42...

Featured What retina specialists want you to know about diabetes and vision If you or a loved one lives with Type 1 or Type 2 diabetes, you likely know how the condition can impact one’s overall health. But it’s also crucial...