EarthTalk Q&A: Muebles Sustentables

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Los modos de vivir sustentables han ganado impulso en los últimos años en los Estados Unidos a medida que más y más estadounidenses se esfuerzan por reducir sus huellas de carbono. Bolsas de compras reutilizables, más reciclaje, y autos eléctricos, son todos grandes logros para volver nuestro día a día más ecológico. Y hay un factor menos conocido, pero no por eso menos importante, que contribuye al daño del medioambiente desde uno de nuestros lugares más cómodos: los muebles del hogar.

Desde el punto de vista económico, los estadounidenses gastan casi 120 miles de millones de dólares por año en muebles y camas, y el 84% de ellos compra muebles nuevos. Esta alta demanda, que lleva a una mayor producción, implica que las compañías deben reducir costos y utilizar materiales más baratos y menos sustentables. Esto resulta en muebles que no duran mucho y que por lo tanto terminan en la calle. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) estima que cada año, casi nueve millones de toneladas de muebles terminan en la basura. Además, la producción de muchos de estos muebles requiere grandes cantidades de recursos naturales, y algunos pueden contener químicos tóxicos que afectan tanto al medioambiente como a la salud humana. Afortunadamente, existen opciones éticas y sustentables al momento de amueblar una casa o un apartamento.

Hoy en día, muchas compañías ofrecen productos ecológicos que utilizan materiales y métodos de producción sustentables. What WE Make de Chicago se especializa en muebles por encargo hechos con madera recuperada. Masaya & Co. produce mesas, sillas, marcos de cama, cómodas y más muebles hechos a mano, utilizando materiales sustentables y métodos de bajo impacto, y por cada producto vendido, la empresa planta 100 árboles en Nicaragua, en donde se producen los muebles. Alabama Sawyer hace muebles con deshechos de árboles locales, y Emeco realiza sillas con materiales reciclados y utiliza materiales de envío y empaque 100% reciclables. Medley hace todo tipo de muebles para el hogar con materiales sustentables como bambú y látex orgánico, libre de químicos tóxicos. Avocado Green Mattress produce sábanas ecológicas con materiales no tóxicos y métodos de producción éticos. Etsy se asocia con vendedores que se especializan en objetos producidos con fibras de plástico recuperadas, algodón, lino, lana, y maderas obtenidas de modo responsable.

Los muebles de segunda mano también son una opción para amueblamientos ecológicos. “Los productos más sustentables son aquellos que ya existen”, dice Nicole Sarto de la revista Stanford. Los productos de tiendas de objetos usados suelen ser de calidad y tan solo necesitan ser lavados o una nueva mano de pintura. IKEA ahora tiene un programa de recompra de muebles, otorgando crédito de la tienda para muebles de segunda mano que renuevan y revenden. El alquiler de muebles también es una opción para amueblar de forma sustentable, especialmente si la persona se muda frecuentemente.

Más allá de los muebles, los detalles más pequeños de un hogar o un apartamento también pueden obtenerse de forma sustentable. Cabezales de ducha que ahorran agua, iluminación ecológica, y cortinas y persianas que ahorran energía son todos elementos a tener en cuenta al amueblar un espacio. Como cualquier decisión para una vida sustentable, amueblar un hogar o un apartamento no se trata solo de elegir un sofá cómodo o una mesa elegante. Se trata de cómo fue hecho el objeto, con qué materiales, y dónde irá a parar eventualmente.

CONTACTS: Environmental Impact of Furniture, theworldcounts.com/challenges/consumption/other-products/environmental-impact-of-furniture/story; 9 Ways to Furnish Your Home Sustainably on a Budget, neutrinobursts.com/how-to-furnish-your-home-sustainably/; 12 Ethical & Sustainable Furniture Brands To D-Eco-Rate Your Home, sustainablejungle.com/sustainable-living/ethical-sustainable-furniture/; Is Furniture Rental Worth It To Furnish Your Home? Yes! roomservicebycort.com/about-us/blog/furniture-rental-worth-it.