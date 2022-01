Q&A CON MELISSA BARRERA: ‘SCREAM’, GATOS ASUSTADOS Y PELICULAS DE MIEDO

Arturo Hilario

El Observador

Enero se acaba de volver mucho más emocionante. “Scream”, la franquicia de películas slasher de los 90’s que cambió el género de terror e introdujo la máscara blanca de Ghostface, ha vuelto.

La serie creada por el difunto Wes Craven había estado inactiva en los cines desde “Scream 4” de 2011, la última encarnación es la serie de televisión de MTV que duró de 2015 a 2019.

Pero ahora ha llegado el nuevo capítulo de la serie de películas principal con el regreso del elenco clásico de Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox además de caras nuevas como Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega y Jack Quaid.

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Melissa Barrera sobre su historia con las películas de terror, cómo fue convertirse en parte de esta saga de películas de terror y cómo su fascinación por el guión la ayudó a decidir interpretar el papel de Sam Carpenter.

Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar sobre “Scream”. Para empezar, me gustaría saber de tu historia personal con la serie de películas. ¿Recuerdas cuándo viste alguna de ellas por primera vez y qué fue lo que pensaste?

Recuerdo que no las vi cuando se estrenaron porque era demasiado joven. Pero luego tuve una pequeña racha en mis años de pre adolescencia cuando estaba obsesionada con las películas de terror y hacía que todos mis amigos las vieran y ellos me odiaban por eso, hacía que todos, en las fiestas de pijamas, vieran películas de miedo porque soy un poco masoquista y me encanta no poder dormir por la noche, aunque soy un gato asustadizo. Me da mucho miedo, pero me encanta la sensación.

Así que hacía que todos vieran. Y fue entonces cuando descubrimos “Scream” y creo que fueron las tres primeras películas porque ya habían salido. Así que las vimos y ya estaba hecho, me obsesioné. Me obsesioné con “Scream” y con las películas de miedo en general porque siento que “Scream” es una excelente introducción que te sumerge tanto en el género que te dan ganas de ir a ver otras películas también.

Ahora, ¿qué fue lo que te atrajo de este guión para meterte en la franquicia?

Tenía mucha curiosidad sobre lo que iban a hacer con el guión porque sabía que era la primera película que se iba a hacer sin Wes Craven, así que pensé: “¿Será buena o no?” Y no sabía si Nev (Campbell) regresaría porque creo que Courtney (Cox) ya había dicho que sí, pero Nev aún no. Así que tenía curiosidad por leerlo y pensé que era brillante.

Lo que hicieron Jamie y Guy (James Vanderbilt & Guy Busick) los escritores – la forma en que conectaron todo a esta nueva película y vincularon tantas [cosas] pequeñas – como un comentario que se hizo en la primera película y luego se convierte en una historia completa en esta y todas las cosas que pensé que los fans realmente iban a apreciar. Siento que eso es lo importante de esta película. El fandom es tan leal y tan apasionado que necesitaba ser digno. Lo leí y dije: “Sí, esto va a ser genial”.

Y me encantó el personaje de Sam. Pensé que era un personaje femenino tan inusual en una película de terror. No la ingenua, no la chica buena, no la víctima, sino alguien que realmente ha pasado por mucho y tiene un pasado oscuro y un secreto oscuro. Y pensé, “esto es fascinante”. Pensé que era un gran cumplido para los personajes de Sydney y Gail, así que me convencí tan pronto como lo leí y solo quería conseguir el papel. Y afortunadamente, así fue.

Y finalmente, ¿cuáles fueron tus momentos más memorables al filmar esto?

Quiero decir, hubo tantos momentos. Nos divertimos mucho haciendo esto, pasamos mucho tiempo juntos, también fuera del set, como juntarnos para ir a la playa y jugar juegos de mesa o ver películas de terror juntos.

Pero uno de mis momentos favoritos fue Halloween, porque estuvimos filmando durante octubre y noviembre. Así que fue Halloween 2020, y ya sabes que no es un spoiler porque ha estado ahí, pero la casa de Stu Macher es una gran pieza en esta película. Y la reconstruyeron exactamente como la casa original en un escenario. Así que teníamos el escenario y tenía el césped delantero y todo y nuestro productor, William Sherak, organizó la proyección del “Scream” original del ’96 afuera en mantas de picnic, cenamos todos y vimos el “Scream” original.

Y luego convivimos en la casa y pasamos un tiempo increíble, se sintió tan épico, como, “estamos filmando el quinto “Scream”. Estamos viendo el “Scream” original. ¡Estamos aquí frente a la casa!” Fue muy surrealista y muy memorable.