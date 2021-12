P&R: Las latinas de “West Side Story” hablan sobre el legado y la diversidad

Arturo Hilario

El Observador

Steven Spielberg tenía quince años cuando llegó al cine la adaptación cinematográfica de “West Side Story”. En 1975, a los veintiséis años, dirigió “Jaws”, que estaba en un espectro completamente diferente al musical, sin embargo, con ese thriller de tiburones, sin saberlo, se preparó para el éxito que un día lo llevaría a poder asumir su propio enfoque de la película musical basada en “Romeo y Julieta”.

“West Side Story” de Spielberg se estrena esta semana con un nuevo enfoque de las imágenes, la historia y, lo más importante, su enfoque de la diversidad.

La base de la encarnación original fue “Romeo y Julieta” de Shakespeare, pero ambientada en la jungla de cemento de mediados de siglo de la ciudad de Nueva York entre disparidad, romance y rabia adolescente. La película de 1961 ganó diez Academy Awards, incluida la Mejor Película, y sigue siendo una historia atemporal, aunque defectuosa en cuanto a representación de los roles de raza y género.

La película original estaba protagonizada por Natalie Wood y Richard Beymar en los papeles principales de María y Tony, dos adolescentes desventurados que eran dos mundos diferentes en el mismo vecindario. Con maquillaje oscurecido, Wood interpretó a un inmigrante puertorriqueño recién llegado con un marcado acento, el cual no ha resistido la prueba del tiempo, pero la música, el baile y la energía de la película nunca han dejado de estar a la vanguardia de la cultura pop.

Nuevos Comienzos

La nueva película también tiene lugar a finales de la década de 1950 en la ciudad de Nueva York, donde chocan bandas rivales y corazones rivales.

Una cosa importante para tener en cuenta, este enfoque actualizado se ha realizado cuidadosamente con un mejor enfoque en lograr que la realidad de la diversidad de América Latina sea lo más auténtica posible y eso es algo positivo que resuena con todas las actrices que aparecen en la siguiente sección de P&R.

Nos honra escuchar a las mujeres del elenco en esta entrevista, que incluye a Rita Moreno, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Ana Isabelle, quienes interpretan a Valentina, María, Anita y Rosalía, respectivamente.

Todas son latinas de diferentes tonos de piel y antecedentes, pero todas parte de la diáspora que la película original no pudo abordar en términos de representar la realidad o la representación equitativa. Las actrices esperan que esta nueva película lo haga bien y permite que aún más fanáticos latinos disfruten de lo épica que es “West Side Story”. Esto es especialmente cierto para Moreno, quien es una de las actrices más destacadas de la película original, interpretando a la ardiente e independiente Anita, y ahora la productora ejecutiva en jefe de esta nueva película.

Entonces, sin más preámbulos, he aquí una conversación con las mujeres de “West Side Story”.

Para empezar, quería saber ¿Cuál fue tu reacción inicial al saber que ibas a ser parte de este recuento de una pieza icónica del entretenimiento estadounidense?

Ariana DeBose

Quiero decir, estaba tremendamente abrumada y emocionada, pero quién no lo estaría, siendo incluida. Es Steven Spielberg al final del día. Además, estos personajes, todos ellos significan mucho para muchas personas y para que se les dé la oportunidad de reinventarlos para una nueva generación. Hay tantos jóvenes que nunca han oído hablar de “West Side Story” en lo que respecta a los latinos.

Algunos miembros de nuestra comunidad pueden no haberse preocupado por la representación de 1961 de los puertorriqueños. Y fue realmente emocionante saber que estábamos trabajando con un equipo que tenía el compromiso de hacerlo de la manera correcta esta vez. Hubo mucho cuidado e investigación para hacer esto bien, incluido su compromiso con la representación. Tienes muy diferentes tipos de latinas sentadas frente a ti, y validamos y celebramos [todas] esas experiencias vividas. Y entonces realmente pensaba “Mierda, ¿Puedo hacer esto?”

Rachel Zegler

Sí, eso [fue] más o menos todo el proceso de pensamiento para mí, fue un proceso de audición muy largo, así que inmediatamente sentí alivio. Luego, en el camino en autobús a casa, sentí que llegaba el momento de “Oh, mierda” y pensé, ahora tenemos que hacerlo y lograrlo.

Pero estábamos en manos tan fantásticas en manos tan históricamente precisas y en manos que se preocuparon por representar adecuadamente a nuestra gente para que la próxima generación lo viera sin un estereotipo negativo, sin un estereotipo en absoluto, Realmente apegados a que seamos individuos multifacéticos, multidimensionales, que tienen relaciones amorosas, que sienten alegría, que se sienten hermosos y que viven sus vidas y tienen ambiciones. Fue algo realmente hermoso que no se me escapó cuando comenzamos el proceso, y ciertamente, después de haber visto la película un par de veces, no se me escapa ahora.

Ana Isabelle

Ni siquiera puedo describir mi reacción. Fue tan emocional. Había como tantos sentimientos al mismo tiempo. Gratitud, un sueño hecho realidad. Emoción. “No puedo creer que esté haciendo historia. Oh, Dios mío. Esto está sucediendo. Voy a trabajar con mi director favorito. ¡Estoy contando esta historia de nuevo con latinos reales!”.

Había tantas emociones. Empecé a gritar, a llorar. Llamé a mi papá y le conté a toda mi familia en una cena de Acción de Gracias. Así que fue tan especial. Todavía me emociono por eso.

Para Rita específicamente, me preguntaba si ¿Podrías hablar sobre la experiencia de regresar a este mundo de los años 50 en la ciudad de Nueva York del que formaste parte en la película original?

Rita Moreno

En primer lugar, cuando fui a la prueba de vestuario, dije: “Oh, ¿era esto lo que estábamos usando?” Y el diseñador de vestuario, Paul, dijo: “Sí, nada de quejas, por favor”. Olvidé que es una película de época. Y por cierto, ¿Verdad que eran hermosos los vestidos?

Envidio a Ariana DeBose, que interpreta a Anita, porque llevaba ese vestido amarillo con volantes rojos, qué hermoso vestuario es. Estoy tan feliz de formar parte de este asombroso y alucinante experimento, si se puede llamar así.

Ana, ¿podrías contarme un poco sobre cómo fue interpretar a tu personaje, Rosalía, quién es ella y qué aprendiste de esta experiencia de ser ella?

Ana

Rosalía es la mejor amiga de Anita y María. Yo siempre estoy a su lado. Es como la compañera, así es como la llamo. Nació y creció en Puerto Rico y se mudó a los Estados Unidos en busca de más oportunidades, de sueños más grandes.

Lo que aprendí de ella, diría yo, es seguir brillando y seguir llegando más alto y a tener empatía. Estar en esta película me enseñó mucho sobre el significado de la empatía y cómo debes ponerte en los zapatos de otras personas para entenderlas y abordarlas de manera diferente con más amabilidad y amor.

Ahora, aprovechando el aspecto de la diversidad, ¿qué diferencias dirías que aportaste a estos roles icónicos en comparación con la versión cinematográfica y la versión teatral? ¿Y cómo desarrollaste tu versión de estos personajes?

Rachel

Creo que mi personaje ha sido escrito de manera muy diferente a como se había escrito antes. Comúnmente está escrita como un [personaje] muy virginal, que está simplemente enamorado, y ese es y será todo su personaje. Esta vez tiene mucha más complejidad, mucha más agencia en la forma en que aborda sus relaciones no solo con Bernardo, con Tony y Anita sino también con las mujeres con las que trabaja. Hay mucho que decir sobre su edad con respecto a la trama de la película.

La forma en que toma decisiones se basa en gran medida en el hecho de que tiene 18 años y cree que tiene una visión del mundo muy amplia. En realidad, todavía no ha aprendido mucho sobre el mundo. Solo lleva cuatro meses en Nueva York, y lo único que realmente sabe es la relación que tiene en casa, en su departamento, con Anita y Bernardo. Así que fue muy divertido explorar eso.

Simplemente se sentía como una bestia completamente diferente y que no había nada en comparación con Natalie Wood. Y no había nada en comparación con Carol Lawrence o Josefina Scaglione, quien interpretó a [María] en el revival de 2009. Estaba completamente fresco, completamente nuevo. Y estoy muy agradecido por ese hecho.

Ariana DeBose

De manera similar, soy afrolatina, como en la película, soy una mujer negra interpretando a este personaje. No me parezco a Rita Moreno. No me parezco a Chita Rivera, y ciertamente no me parezco a Karen Olivo. Entonces, ahí mismo, esa experiencia vivida informa a este personaje y cómo camina por el mundo que nuestro equipo creativo construyó para que podamos jugar. Fue un parque infantil brillante, si lo digo yo mismo, pero para mí, no solo eso, soy una triple amenaza; hablo baile en lugar de hablar inglés, así que para poder realmente informar ese conjunto de habilidades en este personaje, realmente lo usé como una herramienta para contar historias.

Mis diez años en Broadway informaron en gran medida cómo quería encarnar físicamente a este personaje. Y fue un tipo de experimento muy divertido para mí ver qué tan lejos podía llevar las cosas, qué tan volátil podría hacerla, qué tan emocional podría hacerla, porque eso es lo que son las latinas: Apasionadas, volátiles, emocionales, y simplemente fabulosas. Y me lo pasé bien haciéndolo bien.

Rita, ¿cómo sientes que el legado de West Side Story se ve afectado por esta nueva interpretación?

Rita

¿Sabes lo que es interesante? No es nuevo, pero nosotros lo agregamos, cuando digo nosotros por supuesto, estoy hablando de Tony Kushner y Steven Spielberg. Se ha vuelto muy relevante para estos tiempos particulares. Me fascina. Nunca había visto algo tan relevante, excepto quizás mi documental, que tampoco esperaba que fuera tan relevante. Y estoy emocionada por eso. Y lo más importante para mí, es la idea de que todos los hispanos, no diré solo los puertorriqueños porque realmente representamos más que eso en esta película, estamos hablando de valores atípicos, cierto, es cómo fueron tratados con tanto respeto y tanto cariño por Tony Kushner.

Y nunca puedo dejarlo fuera porque ha marcado la diferencia de alguna manera en los temas de esta película. Es maravilloso ser parte de eso, [y] ser la productora ejecutivo principal porque también me refleja bien. También recibo algunas de esas cosas buenas, porque creo que Steven eligió a la persona adecuada para este trabajo en particular en la película. Y, por supuesto, el hecho de que interpreto a un personaje maravilloso, cálido y rico como Valentina, lo hace mucho más especial.

Estoy tan emocionada. Estoy muy orgullosa de formar parte de esto.

¿Alguno de los miembros del elenco más joven te vio como inspiración o acudió a ti en busca de un consejo?

Rita

Una de las cosas más hermosas que he escuchado, que me deja boquiabierta, es que Rachel, que interpreta a María, tenía fotos mías de West Side Story en su locker del gimnasio. Eso me mata. Nunca pensé en mí de esa manera. No soy una persona tipo pin-up, obviamente. Pero esta hermosa niña en particular tuvo mi foto como inspiración para ella en la puerta de su locker del gimnasio, me deja inconsciente ¿No te parece tierno? ¿No te parece hermoso? Quiero decir, ¿No te gustaría que alguien dijera que tenía tu imagen y que tú los inspiraste a cosas más grandes?

Finalmente, Rita, ¿qué esperas que las audiencias de esta época se lleven de esta versión de la historia de West Side cuando vayan a verla?

Rita

Aparte del hecho de que el amor sí importa y vaya, necesitamos mucho de eso en estos días, los musicales están lejos de morir. Los musicales han regresado de esta manera explosiva, emocionante, cálida, dulce, hermosa y relevante y no se ha acabado para los musicales. Tenemos que agradecerles a Steven Spielberg y Tony Kushner por eso. Los amo por siempre. Solo si solo por esto.