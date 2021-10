Q&A: Chrissie Fit Sabe “Lo Que Hiciste El Verano Pasado”

Arturo Hilario

El Observador

Es la época más espeluznante del año y también es la época más productiva para el entretenimiento de terror y su consumo. Una reinvención de una película de terror para adolescentes clásica de los 90’s está aquí a tiempo para la temporada, el show original de Amazon, “I Know What You Did Last Summer”.

La premisa del nuevo programa tiene remanentes de la novela original de 1973 y la película de 1997, donde un asaltante desconocido acosa a un grupo de adolescentes un año después de que el grupo estuvo involucrado en un accidente automovilístico fatal que juraron mantener en secreto. Esa es la historia básica, pero esta última versión promete un enfoque completamente nuevo.

Chrissie Fit, más celebrada por su papel de Flo Fuentes en “Pitch Perfect 2” y su secuela, habló recientemente sobre su experiencia trabajando en el nuevo programa, aunque dice que está “asustada de su propia sombra”.

Descubre cómo se preparó para su papel, el problema de los secretos y lo que la gente puede esperar de este nuevo enfoque de la clásica película de terror que Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar hicieron icónica.

“I Know What You Did Last Summer” ahora se transmite en Amazon Prime Video.

Chrissie, muchas gracias por tomarte el tiempo para hablarnos sobre el programa. Comencemos con la pregunta importante: ¿Tienes una película de terror favorita? Si es así, ¿Cuál es?

De hecho, estoy asustada de mi propia sombra. Realmente no veo películas de terror, lo que es una locura porque estoy en una serie de terror, pero supongo que no se necesita mucha actuación. Tengo miedo sin tener que actuar como si tuviera miedo. Pero si tuviera que decir un favorito, creo que “El exorcista” porque es como un clásico y me mantuvo despierta cuando lo vi durante días, creo que dormí con una luz encendida durante, como, cuatro días.

¿Podrías darme un contexto sobre tu personaje en el programa y cómo encaja en la historia?

Interpreto a Kelly Craft, y soy la ex esposa del entrenador de fútbol de la escuela secundaria a la que los niños asistían, los niños que hicieron algo el verano pasado. Está divorciada, un poco amargada y enojada, y simplemente ha tenido mala suerte; ella es muy real, honesta y ha tenido suficiente.

Así que creo que fue un personaje muy interesante para mí para interpretar porque hice muchas comedias y musicales y esta mujer simplemente parecía real, simplemente está cansada y molesta y es una mamá joven. Creo que también fue una representación muy honesta de las clases sociales en este mundo. Ella también es un poco misteriosa y tiene muchos secretos como todos en el programa. Creo que tengo muchos secretos que ocultar y nada se queda enterrado durante demasiado tiempo.

¿Tuviste alguna inspiración o algo por el estilo para prepararte para este papel?

Sabes, creo que ya había mucho en la página. Nuestra showrunner, Sara Goodman, es increíble, es tan creativa y talentosa y realmente creó este mundo que me era familiar por la novela y por la película, pero que también tiene su propia versión, su propia frescura.

El elenco es tan diverso, y creo que había mucho que sacar de lo que estaba en el guión y de lo que nosotros, como actores, hablamos juntos. Tuve muchas de mis escenas con Cassie Beck, quien interpretó a Courtney, y hablamos mucho de nuestra historia de fondo. Y Sara siempre estuvo tan disponible para hablar sobre estos personajes y de dónde vienen, qué secretos pueden estar escondiendo.

Así que creo que fui muy, muy afortunada de haber tenido un equipo tan fantástico para hacer que todo se sintiera arraigado y real en una situación tan loca.

¿Tuviste algún momento o situación memorable del rodaje que puedas recordar?

Sabes, es muy difícil porque sí hay, pero tiene que ver con una muerte, así que no se lo echaré a perder a nadie. Estaba muy emocionada leyendo el guión y simplemente me impresioné por este giro, y pensé, “oh, Dios mío, no me lo puedo creer”, así que quiero que la gente tenga la misma experiencia. Pero, ya sabes, grabar en Hawái simplemente fue increíble, fue tan asombroso y hermoso. Pero la única desventaja es la lluvia. Y hubo momentos en los que tuvimos que detenernos por completo por la lluvia. Y solo recuerdo que mucha gente estaba como espantada por eso.

Yo soy de Miami. Así que estoy acostumbrada a las lluvias tropicales. Yo digo, “no se preocupen, chicos. Serán diez minutos, y luego ya se detendrá”, y siempre sucede – diez minutos y después se detiene. Así que fue divertido e interesante.

Además, había días en los que entrabas al tráiler de maquillaje y había como una cabeza, un brazo o una pierna cortados, y no necesariamente se usaba [en el set]. Pero si necesitaban una pierna, la teníamos en el tráiler. No sabía qué esperar cuando entré.

Entonces, ¿Cuál fue tu historia con la serie de películas original y la novela, las habías visto antes, las volviste a ver antes de trabajar en esto?

Sí, vi la película original cuando era más joven, pero tengo miedo de mi propia sombra, así que la vi a través de mis dedos, asustada y nerviosa, y recuerdo haber pensado, “Ok, tengo que volver a verla antes de empezar la serie. Simplemente, ya sabes, como tarea“. Y seguía diciendo: “La veré durante el día. La veré durante el día”, y cada día seguí posponiéndolo y posponiéndolo. Y luego estaba grabando, así que tuve que verla en la noche y en mi cuarto de hotel toda sola. ¡Así que me estaba volviendo loca!

Fue realmente buena. Creo que todos los actores que hicieron la primera fueron absolutamente increíbles. Y estoy emocionada de que la gente vea a estos niños nuevos – yo también estoy envejeciendo, “estos jóvenes” – tomar las riendas porque son tan, tan talentosos. Y específicamente, Madison Iseman, quien interpreta dos papeles, interpreta a las gemelas y nunca tuvo un día libre. Entonces es muy interesante. Y es genial, una dinámica diferente dentro de este grupo que creo que las personas que aman la original, la amarán y las personas que no amaron la original, la amarán.

Finalmente, ¿Qué esperas que la gente se lleve de tu papel y del programa en general cuando vean “I Know What You Did Last Summer”?

Sabes, espero que la gente se dé cuenta de que la verdad es lo que literalmente te hará libre. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay tantos secretos, tantas mentiras y ser honesto es siempre el camino a seguir. Y porque una mentira construida sobre otra, construida sobre otra, construida sobre otra, se sale de control, y luego tienes un asesino que está tratando de atraparte. Así que espero que la gente se lleve esto. Y también que se relacionen con mi personaje y el hecho de que a veces tienes mala suerte y solo necesitas un poco de apoyo y un poco de amor y ayuda para superarlo.

Muchas gracias, Chrissie. ¿Hay algo más que quisieras agregar?

Te pareces a mi primo Brian y eso me está volviendo loca.

¿Sabes qué es gracioso? He recibido mensajes de texto antes de gente que conozco, convencidos de que me vieron en lugares aleatorios en los que no estoy por gente que se parece a mí. Simplemente tengo una de esas caras, supongo.

¡Supongo que ahora tienes gemelos ahí afuera que tal vez estén haciendo cosas malas en el verano!

[De todos modos] Estoy muy emocionada de que la gente vea ” I Know What You Did Last Summer “, se estrena el 15 de octubre en Amazon y obtienes cuatro episodios de inmediato, lo cual es increíble. Así que no tienes que esperar, cada episodio termina con un suspenso.

Después de eso, obtienes uno por semana, y el final de la temporada será el 12 de noviembre. Y creo que te va a encantar. Hay música nueva, caras nuevas, frescas y diversas, y me verán como un personaje totalmente diferente al que he interpretado antes. Y espero que esto sea emocionante.

Bueno, muchas gracias, Chrissie. Salúdame a Brian.

Lo haré.