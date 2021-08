Q&A: Natalie Martinez Y “Reminiscence”

by ElObservador

Natalie Martínez Habla de su Nueva Película de Ciencia Ficción, el Cambio Climático, los Recuerdos & “¿Qué tal si?”

En una mañana lluviosa en Atlanta, la actriz cubano-americana Natalie Martínez me acompañó vía Zoom (mi vista fue un cielo cálido pero gris, ahumado por el fuego, en el Área de la Bahía), para hablar sobre su nueva película “Reminiscence”, que trata de los recuerdos y el cambio climático empaquetados dentro de una historia de ciencia ficción en un inundado Miami, Florida.

De la escritora/directora/productora Lisa Joy (co-creadora de “Westworld”), “Reminiscence” sucede en el futuro cercano, donde se lucharon guerras por la tierra mientras los niveles del mar subieron debido al calentamiento global y los barones de la tierra controlan las áreas secas y explotan a aquellos que quieren vivir por encima del agua con fines de lucro.

El antiguo inspector de policía y veterano de guerra Nick Bannister dirige un negocio como “investigador privado de la mente”, “donde tiene la tecnología y el conocimiento para conectar a la gente a una máquina y guiarlos para que vean sus memorias más importantes. Pero más que solo ver, estos clientes reviven sus memorias perdidas y desteñidas, desde tocar y saborear los momentos hasta los sonidos y sentimientos del pasado, todos desbloqueado de sus propia mente.

Bannister tiene un socio, Emily ´Watts´ Sanders (Thandiwe Newton), quien mantiene a Bannister tocando tierra y fuera de problemas. Pero la historia da un giro cuando llega un nuevo cliente y cambia sus vidas para siempre.

Volviendo con nuestro invitado por Zoom, Natalie Martinez interpreta a DA Avery Castillo, quien trabaja para el departamento de policía de Miami y tiene una relación mutua con el negocio de Bannister; se ayudan entre ellos siempre que pueden e intentan resolver crímenes a través del acceso a las memorias para usarlo como evidencia.

Martínez nació y se crió en Miami, así que fue interesante escuchar su perspectiva sobre qué tan preciso se entrelaza esta historia de ciencia ficción en el distante Miami ficticio con la ciudad cosmopolita actual.

Sin más demora, escucha de Martinez en persona sobre cómo se le ocurrió su interpretación de Avery Castillo, por qué no deberías vivir en el pasado y cómo el cambio climático es más real que el futuro distópico ficticio.

¿Cómo estás, Natalie?

Bien. Gracias por tenerme.

Gracias por tomarte el tiempo para hablar sobre “Reminiscence”. ¿Actualmente estás en Miami?

De hecho, estoy en Atlanta.

Oh, entiendo. Te iba a preguntar cómo estaba el nivel del mar por ahí en Miami en este momento.

Es muy parecido a lo que se ve en “Reminiscence”. ¡Quiero decir, [aunque] se ve muy diferente en la película!

Te quería preguntar si pudieras hablar acerca de tu personaje Avery y su papel dentro de la película.

Sí. Con mi papel en esta película, interpreto a Avery Castillo, quién es la fiscal de distrito y simplemente está frustrada. Está frustrada con la actividad criminal que existe y en el mundo que [la directora] Lisa Joy creó, ya sabes, tienes un mundo en el futuro cercano que es Miami, dónde la mayor parte está debajo del agua. Y si tienes dinero y eres uno de los barones que son la mayoría de los propietarios de tierras allí, vives bien, pero si eres de los que no tienen y no tienes nada, entonces estás batallando. Y creo que Avery Castillo está en un punto en el que quiere acabar con esto porque no es justo que esa gente sea tan corrupta y que estén haciendo a un lado a todos los demás. Y en eso te encuentras con el personaje de Hugh Jackman, Bannister, quien tiene esa tecnología que permite acceder a las mentes de la gente para averiguar cosas. Y Avery está intentando todo para descifrar el código e intentar encontrar evidencia para acabar con estos criminales.

Ella siempre conecta a Bannister a la máquina porque siente empatía por lo que está pasando y dónde se encuentra en la vida, y en eso puedes ver como él se está volviendo adicto a esta máquina y a conectarse con el pasado, encontrar algo y vivir en ello.

Avery, básicamente está acabando con este sindicato del crimen y también Bannister, quién le está ayudando a lograrlo. Y en eso estamos viviendo como Bannister nos muestra la historia de lo que está persiguiendo… lo que realmente está persiguiendo.

Ahora, ¿puedes hablar sobre qué habrá sido tu inspiración o proceso para darle vida a tu personaje?

Bueno, creo que es frustrante. Creo que es frustrante para todos los que vivimos en el mundo de hoy donde las autoridades no están haciendo lo necesario para ayudar a los que no tienen nada, ya sabes, y es muy duro políticamente y en cuanto al clima. Entonces yo pienso que gran parte de la frustración que ella tenía, creo que muchos de nosotros la compartimos. Entonces fue muy fácil de interpretar porque, es realmente difícil ahí afuera. Y creo que en el mundo en el que ellos viven, definitivamente está difícil porque hay mucha injusticia y gente sufriendo cuando no es necesario.

¿Puedes hablar de la experiencia de trabajar en esta película y trabajar con ese elenco y la excelente directora, Lisa Joy?

Sí. Me asombraba trabajar en esto todos los días. Pienso que Lisa Joy es brillante y es un genio. El mundo que cree y la manera en la que ejecuta su visión, lo consideré muy impresionable verla durante el rodaje y tratar y crear y delegar todo. Yo pienso que es una mujer muy poderosa. Y trabajar con Hugh Jackman realmente fue un placer. Quiero decir, todo el tiempo escuchas rumores en Hollywood de la gran persona que es, pero es mucho más de lo que has escuchado.

Él es alguien tan carismático y tan empático y en general una buena persona. Y creo que como Thandiwe Newton también, era increíble verla trabajar. Quiero decir, todos son personajes, y todas estas son personas a las que admiro. Las he visto durante toda mi vida y realmente respeto su trabajo.

Como alguien nacido y criado en Miami, ¿Cómo fue trabajar en este ámbito ficticio de la ciudad y cómo se compara?

Mira, obviamente no estamos bajo el agua, pero creo que es algo no tan descabellado. Sabes, allá estamos por debajo del nivel del mar y el clima está cambiando. Y si la gente lo quiere aceptar o no, no creo que esté lejos de la verdad. Se creó este mundo que te da una pequeña idea de cómo podrían estar las cosas en algún momento o adonde puedo llegar.

En cuanto a cómo está Miami, quiero decir, no se ve así pero hace rato comenté que– cuando llueve, sí tenemos inundaciones, mi coche se ha inundado, mi casa se ha inundado. Cuando hay huracanes, definitivamente hay áreas en Miami que se inundan extremadamente. Por lo tanto, no está tan lejos de la verdad.

La película trata temas como la memoria y la pérdida y cosas así. Me estaba preguntando ¿Cuál fue tu interpretación de esos temas en general después de trabajar en esta película?

Creo que es una de esas cosas donde tienes que tener cuidado, porque cuanto más te concentras en el pasado, más te quedas atrapado en él. Y creo que es una de las cosas que ves en la película donde no te puedes perder. Ya sabes, todos hemos pasado por cosas. Todos extrañamos a personas, lugares y cosas. Ya sabes, recuerdos donde deseamos tener una segunda oportunidad o deseamos poder estar ahí de nuevo. Pero creo que es importante simplemente tomarlos y seguir adelante sabiendo que esos tiempos te dieron, esa gente te dio.

Y creo que es importante mantenerse concentrado e intentar seguir avanzando, porque si te quedas en el pasado, ya sabes, te vas a perder de lo que está en frente a ti.

Muy cierto. Ahora, en general, ¿cuál fue tu gran moraleja de trabajar en esta película y de esta experiencia? ¿Y qué esperas que el público se lleve cuando vea esta película?

Yo creo, de verdad creo que es un guion muy bonito y fue filmado de una manera muy bonita. Así que espero que la gente se lleve esto, que se lleven ese mensaje subyacente, ya sabes, ¿qué harías tú para volver a conectarte con alguien, qué tan lejos irías para mantener vivo el recuerdo de alguien? Y creo que es importante pensar sobre qué es lo que realmente importa en este momento, qué es realmente importante ahora contrariamente a lo que pasó y revivirlo y seguir adelante. Creo que esta película puede tener muchos mensajes diferentes para mucha gente distinta.

Creo que simplemente depende de cómo la interpretes. Y creo que es una de las cosas más bonitas de la escritura de Lisa y el mundo que crea que depende de la interpretación. Y hay muchas cosas que te puedes llevar. Así que realmente espero que la gente vaya a ver esta película con una mente abierta, que la vea y que realmente disfrute la narración de la misma.

Gracias. Y mi última pregunta. Te lo agradezco mucho, Natalie. De nuevo, ¿Cuál es tu próximo proyecto donde la gente te podrá ver?

Sí, tengo un programa que se estrena en septiembre en NBC y luego en Peacock que se llama “Ordinary Joe”. Y es un programa que se trata de la pregunta, “¿Y qué tal si?” Siempre nos preguntamos “¿Qué tal si?” ¿Qué tal si no me convierto en actriz?, ¿Qué tal si nunca me hubiera mudado a LA y a Nueva York, cómo hubiera sido mi vida? Y este programa explora esas ideas y te muestra como sería la vida si basas tus decisiones en la pasión, el amor, o la lealtad. Y también demuestra cómo la suerte y el destino también influyen en esto.

Excelente. Muchas gracias, Natalie.

“Reminiscence” se puede ver ahora en los cines y por HBO Max.