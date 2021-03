FLORA & ULYSSES: Una Súper Ardilla Vuela a la Acción en la Nueva Aventura de Walt Disney Studios

Arturo Hilario

El Observador

“Flora & Ulysses” es una nueva comedia curiosa y reconfortante protagonizada por Matilda Lawler quien debuta en ésta película como la valiente y cínica Flora Buckman, una fanática de los comics que mira al mundo a través del lente de los superhéroes – la justicia, la batalla entre el bien y el mal, el amor y la pérdida.

Las cosas en la vida de Flora han sido tensas desde que sus papás se separaron, y la película la muestra viviendo con su mamá Phyllis (interpretada por Alyson Hannigan) – una novelista romántica.

El papá de Flora, George (interpretado por Ben Schwartz), un artista de cómics que creó muchas historias originales y héroes que aunque nunca se publicaron, viven en la imaginación de Flora e influencian su percepción del mundo. George y su ex esposa retrocedieron en sus ocupaciones y carreras desde la separación, lo que tuvo un impacto en la joven Flora y su perspectiva de la vida.

Ella anhela algo en el mundo que cambie su estancada situación actual, y justo cuando se encontraba contemplando la vida, encuentra una ardilla en peligro que cambia su vida y la de su familia para siempre.

Ulysses la ardilla, que estaba atrapada en una aspiradora, sale del otro lado con superpoderes, un nuevo intelecto y muchas preguntas acerca de su propio lugar en el mundo; junto con Flora, pasan la película averiguando qué significa ser un superhéroe y qué es lo que importa en la vida.

Lo que viene de esto es una mezcla de géneros y estilos de comedia con pizcas de películas de superhéroes, románticas y de drama.

La directora Lena Khan dijo acerca de su premisa:

“¿Cuando el mundo te derriba, qué es lo que necesitas para volverte a levantar? A veces, podría ser una aventura muy loca y divertida con una ardilla que posee extraordinarias habilidades de superhéroe.”

Khan agregó:

“En primer lugar, es muy divertido. Y tiene personajes que son reales, con emociones profundas, que viven cosas por las que pasamos todo el tiempo. Detrás de todo, hay un mensaje de esperanza, del poder del amor en la amistad y en la familia.”

Basada en el Libro “Flora & Ulysses: Las Aventuras Iluminadas” escrito por Kate DiCamillo, la historia del libro está estrechamente adaptada a la versión cinematográfica, algunos de los momentos más extravagantes del libro logran llegar a la película. Uno de estos momentos es la historia de origen de Ulysses.

DiCamillo relató el origen de ese origen.

“Mi mama tuvo una aspiradora que amaba, ella falleció en el 2009. Y en el último año de su vida siempre decía: ‘¿Qué pasará con la aspiradora cuando ya no esté?’ Y yo le dije: ‘¿Por qué nos preocupamos por la aspiradora? Hay cosas más importantes por las que preocuparse´. Pero cuando murió, hice lo que le había prometido. Me llevé la aspiradora para que tuviera un buen hogar, solo que mi mamá tuvo un gato – el gato más malvado del mundo, se llamaba Mildew y soy alérgica a los gatos, así que no pude meter la aspiradora a mi casa por todos los pelos de Mildew que estaban dentro, tuve que dejarla en la cochera. Siempre cuando me estacionaba, veía la aspiradora, y eso me lastimaba el corazón. Me hacía extrañar a mi mamá.”

“Después, la primavera siguiente de que murió mi mamá, había una ardilla en las escaleras delanteras de mi fachada, deslizándose dramáticamente por los escalones, claramente asustada. No se movía cuando me acerqué a ella y no sabía qué hacer. Llamé a una de mis mejores amigas que vive a una cuadra de mi casa.”

Le dije, “Ayúdame. Hay una ardilla muriéndose en mis escaleras delanteras.” Y me dijo: “¿Tienes una playera y una pala?” Y yo dije: “Sí tengo.” Y ella dijo: “Ve por la playera, ve por la pala. Voy para allá y vamos a darle un golpe en la cabeza.” Eso fue lo que me dijo.

“Y todo esto me hizo pensar en el ensayo de E.B. White “La Muerte de un Cerdo”. Cuando sale a darle de comer a un puerco mientras piensa en maneras de salvar la vida de un puerco. Yo pensé en maneras de salvar la vida de una ardilla y lo combiné con la aspiradora en la cochera, y ésta es la historia.”

¿Y qué le pasó a la ardilla?

“Bueno, la ardilla se fue cuando escuchó a mi amiga decir ‘Golpea su cabeza con una pala’ ¿Sabes? Seguro la ardilla pensó ‘No soy una estúpida’”. Dijo DiCamillo.

Aunque la película tiene partes de comedia y partes de drama, hay un mayor énfasis en la comedia física, con chistes visibles, recuerdos de acontecimientos anteriores, y un poco de incomodidad en beneficio del humor de la película. Mucho de esto recae sobre los actores adultos y sus grandes habilidades cómicas, o sobre el superhéroe Ulysses, quien en general es un animal CGI.

La directora Lena Kan dice que lo chiflado de la película es la versión agudizada de los eventos que ya están en el libro, pero por la famosa súper-ardilla, la producción se elevó a otro nivel.

“Ulysses, no me puedo cansar de él. Pero el plan de acción para la mayoría de las cosas que pasaron, está en el libro, así que tuvimos suerte con eso. Al parecer, cosas extrañas como aspiradoras y así terminan en la casa de Kate.”

“Y pudimos jugar con todo tipo de cosas como, ya sabes, escenas peligrosas desde edificios y accidentes de coche, entonces, básicamente está escrito en el cerebro de Kate y en el cerebro de nuestro escritor Brad Copeland, quien escribió para “Arrested Development”. Así que él agregó todo tipo de rareza y diversión a la película y entonces se trataba de hacer la película más rara, y sin duda, nuestro amado elenco lo logró.”

“Así que nos divertimos mucho haciendo las cosas todavía un poco más locas. Sí usamos [ardillas reales], a mí me pusieron dos ardillas en mi regazo, estaban entrenadas y hacían trucos, pero no podían hacer todo lo que Ulysses puede, así que tuvimos que crear a Ulysses [con CGI],” ella agregó.

Con un drama familiar realista mezclado con aventura, comedia, y una ardilla muy única, “Flora & Ulysses” rompe barreras con su voz extravagante que viene directamente de las páginas de la querida novela infantil a la pantalla.

Está disponible ahora para ver en Disney+.