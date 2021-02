Encuesta: Gente de Color Preocupada por el Futuro de Tierras Públicas Occidentales

Featured Poll: People of Color Concerned for Future of Western Public Lands WINDOW ROCK, Ariz. — A recent poll of voters in Arizona and seven other western states shows increased support for conservation policies, and deep concern for the future of...

Green living Western Monarch Butterfly Winter Count Down 99.9% PISMO BEACH, Calif. — The Western Monarch butterfly population that overwinters in California has dropped to devastating levels, with only 1,914 individuals spotted in this year’s winter count. They’ve...

Featured Cuenta de invierno de mariposa monarca del oeste baja 99.9% PISMO BEACH, Calif. — En California, la cuenta anual para las mariposas Monarca del Oeste (Western Monach butterfly) en California ha bajado a poco más de 1,900, comparadas con...